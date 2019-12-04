Macron: Türkiye ile terörizm tanımı konusunda uzlaşma mümkün değil
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye ile terörizm tanımı konusunda bir “uzlaşmaya” varmanın mümkün olmadığını söyledi. İngiltere Başbakanı Johnson ise “Türkiye’nin karşı karşıya olduğu yüksek baskının farkındayız” dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO zirvesinin sona
ermesinin ardından bugün İngiltere’nin Watford kentinde yaptığı açıklamada
Türkiye ile terörizm tanımı konusunda “bir uzlaşmaya varmanın mümkün
olmadığı” görüşünü ifade etti. NATO ülkelerinin Suriyeli Kürt milis gücü
YPG’yi terör örgütü olarak sınıflandırmaya hazır olmadığını söyleyen Macron
“Bu konuda anlaşmadığımız açık” diye konuştu. Macron “Ve
sanıyorum bu konuda bir konsensüs bulunuyor” diye konuştu.
PKK’ya ve “Türkiye’ye karşı terör eylemlerine girişen
herkese karşı mücadele etmeye” hazır olduğunu belirten Macron Türkiye’nin
kısaltmalarını ise takip edemediğini söyledi. Macron YPG’nin PKK’dan ayrı
tutulması gerektiğini kast ederek, farklı siyasi ve askeri grupların aynı kaba
konulamayacağını belirtti. Macron kendisi açısından Türkiye ile konu hakkında
bir uzlaşmaya varmanın ise mümkün olmadığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve öncesinde yaptığı
açıklamada NATO’nun YPG’yi terör örgütü kabul etmemesi halinde Türkiye’nin de
Baltık Planı’nın karşısında olacağını söylemişti. Türkiye’nin bu tutumu en
başta Fransa’nın tepkisini çekmişti. Ancak zirvede, Türkiye planı engellemedi
ve Baltık ülkeleri ile Polonya’nın Rusya’ya karşı savunulmasını öngören savunma
planı kabul edildi.
Macron dün yaptığı açıklamada da “Aynı terörizm
tanımına sahip değiliz. Türkiye’ye baktığımda, onlar şu anda bizimle omuz omuza
IŞİD’e karşı savaşanlara karşı savaşıyor ve bazen de IŞİD bağlantılı gruplarla
birlikte çalışıyorlar” ifadesini kullanmıştı.
Johnson: Türkiye’nin karşı karşıya olduğu yüksek baskının
farkındayız
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da NATO zirvesi sonrasında
yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin karşı karşıya olduğu yüksek baskının
farkındayız” diye konuştu. Sığınmacılar, terörizm ve Avrupa Birliği’nin
terör örgütleri listesinde yer alan PKK’yı Türkiye’nin sorunları arasında sayan
Johnson “Üç Avrupa ülkesi (Almanya, İngiltere, Fransa) artı Türkiye
forumunu sürdürme konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris
Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan dün bu toplantıların ilkini NATO zirvesine katılmak için
gittikleri İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirmişti.
Başbakan Merkel dörtlü zirveye ilişkin “İyi, anlamlı
bir buluşmaydı ama ancak uzun bir tartışma sürecinin başlangıcı olabilir”
yorumunu yapmış ve liderlerin şubat ayında tekrar bir araya geleceğini
söylemişti.
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