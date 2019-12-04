Macron: Türkiye ile terörizm tanımı konusunda uzlaşma mümkün değil

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye ile terörizm tanımı konusunda bir “uzlaşmaya” varmanın mümkün olmadığını söyledi. İngiltere Başbakanı Johnson ise “Türkiye’nin karşı karşıya olduğu yüksek baskının farkındayız” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO zirvesinin sona

ermesinin ardından bugün İngiltere’nin Watford kentinde yaptığı açıklamada

Türkiye ile terörizm tanımı konusunda “bir uzlaşmaya varmanın mümkün

olmadığı” görüşünü ifade etti. NATO ülkelerinin Suriyeli Kürt milis gücü

YPG’yi terör örgütü olarak sınıflandırmaya hazır olmadığını söyleyen Macron

“Bu konuda anlaşmadığımız açık” diye konuştu. Macron “Ve

sanıyorum bu konuda bir konsensüs bulunuyor” diye konuştu.

PKK’ya ve “Türkiye’ye karşı terör eylemlerine girişen

herkese karşı mücadele etmeye” hazır olduğunu belirten Macron Türkiye’nin

kısaltmalarını ise takip edemediğini söyledi. Macron YPG’nin PKK’dan ayrı

tutulması gerektiğini kast ederek, farklı siyasi ve askeri grupların aynı kaba

konulamayacağını belirtti. Macron kendisi açısından Türkiye ile konu hakkında

bir uzlaşmaya varmanın ise mümkün olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve öncesinde yaptığı

açıklamada NATO’nun YPG’yi terör örgütü kabul etmemesi halinde Türkiye’nin de

Baltık Planı’nın karşısında olacağını söylemişti. Türkiye’nin bu tutumu en

başta Fransa’nın tepkisini çekmişti. Ancak zirvede, Türkiye planı engellemedi

ve Baltık ülkeleri ile Polonya’nın Rusya’ya karşı savunulmasını öngören savunma

planı kabul edildi.

Macron dün yaptığı açıklamada da “Aynı terörizm

tanımına sahip değiliz. Türkiye’ye baktığımda, onlar şu anda bizimle omuz omuza

IŞİD’e karşı savaşanlara karşı savaşıyor ve bazen de IŞİD bağlantılı gruplarla

birlikte çalışıyorlar” ifadesini kullanmıştı.

Johnson: Türkiye’nin karşı karşıya olduğu yüksek baskının

farkındayız

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da NATO zirvesi sonrasında

yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin karşı karşıya olduğu yüksek baskının

farkındayız” diye konuştu. Sığınmacılar, terörizm ve Avrupa Birliği’nin

terör örgütleri listesinde yer alan PKK’yı Türkiye’nin sorunları arasında sayan

Johnson “Üç Avrupa ülkesi (Almanya, İngiltere, Fransa) artı Türkiye

forumunu sürdürme konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris

Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan dün bu toplantıların ilkini NATO zirvesine katılmak için

gittikleri İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirmişti.

Başbakan Merkel dörtlü zirveye ilişkin “İyi, anlamlı

bir buluşmaydı ama ancak uzun bir tartışma sürecinin başlangıcı olabilir”

yorumunu yapmış ve liderlerin şubat ayında tekrar bir araya geleceğini

söylemişti.

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