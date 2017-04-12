Macaristan’ın tartışmalı yüksek öğrenim yasası

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, ülkede tartışmalara ve protestolara neden olan yüksek öğrenim kurumları ile ilgili yeni yasal düzenlemeleri onayladı.

Macaristan Devlet Başkanı Janos Ader, üniversitelerle ilgili tartışmalara neden olan yasayı imzalayarak yürürlüğe girmesini sağladı. Ader, Macaristan’ın resmi haber ajansı MTI’ye yaptığı açıklamada yasanın “yüksek öğrenim ve ders verme özgürlüğünü kısıtlamadığını” söyledi.

Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte Amerikalı milyarder George Soros tarafından Budapeşte’de kurulan Orta Avrupa Üniversitesi’nin kapatılması bekleniyor. Üniversiteden yasa ile ilgili yapılan açıklamada, yeni düzenlemeye karşı hukuki mücadele başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, “25 yıldan fazla bir zamandır Macar hayatının gururlu bir parçası olan öğrenim kurumuna yapılan kasıtlı siyasi saldırının ve ayrımcılığın sembolleştiği yasaya karşı hukukun verdiği bütün imkanlarla mücadele edileceği” ifade edildi.

Macaristan asıllı George Soros üniversiteyi 1991 yılında kurmuştu. Orta Avrupa Üniversitesi’nde 100 dolayında ülkeden bin 800 öğrenci kayıtlı.

Macaristan’da yürürlüğe giren yasa, merkezi Avrupa Birliği dışında bulunan üniversitelerin Macar diploması vermesine kısıtlama getiriyor ve Macaristan’da faaliyet gösteren yabancı üniversitelerin kendi ülkelerinde de yerleşke bulundurmasını şart koşuyor. Orta Avrupa Üniversitesi’nin kayıtlı olduğu ABD’de okulu bulunmuyor.

Macaristan parlamentosunda onaylanan yasa ABD ve Avrupa Birliği tarafından eleştiriliyor. Macaristan hükümetine gönderilen protesto notası bütün dünyadan 900 akademisyen tarafından da imzalanmıştı.

Dw