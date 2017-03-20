Macaristan’dan Makedonya’ya AB ve NATO desteği

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, Makedonya’nın uzun süredir hem Avrupa Birliği’ne (AB) hem de NATO’ya katılmak istediğini belirterek, ’10 yılı aşkın bir süredir oyalıyoruz. Oyalama yıllarını arkada bırakıp artık gerçek anlamda görüşmelere başlanılması gerekiyor.’ dedi.

Görüşme düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ader, ”Makedonya uzun süredir hem AB’ye hem de NATO’ya katılmak istiyor. NATO’ya neredeyse 10 yıldır, AB’ye ise 10 yılı aşkın bir süredir bu ülkeyi oyalıyor. Oyalama yıllarını arkada bırakıp artık gerçek anlamda görüşmelere başlanılması gerekiyor.” diye konuştu.

ÖZEL DURUM DİKKAT ÇEKTİ

Avrupa’nın istikrarının Balkanlar’a, Balkanlar’ın istikrarının da bölge üzerindeki sığınmacı baskısının azalmasına ve bölgeye dönük net bir Avrupa entegrasyon stratejisi belirlenmesine bağlı olduğunu anlatan Ader, Makedonya’nın bu bakımdan özel durumuna dikkati çekti.

NATO’YA AÇIK MESAJLAR

Makedonya’nın sığınmacı krizinin çözümü konusunda gücünün üstünde bir çaba gösterdiğini belirten Ader, sığınmacı baskısının artması durumunda AB’nin Makedonya’ya hem maddi hem de teknik olarak her türlü yardımı yapması gerektiğini söyledi.

Gjorge Ivanov da Makedonya’nın hem AB’ye hem de NATO’da yapıcı, açık ve anlaşılır mesajlar beklediğini söyledi.

Ülkesinin Macaristan ile iyi bir işbirliği içinde olduğunu belirten Ivanov, bunun bir AB üyesi ile bir aday ülke arasındaki ortak çalışmaya örnek gösterilebileceğini kaydetti. Ivanov, Macaristan’ın Makedonya’ya özellikle yasa dışı sığınmacıların durdurulması konusunda önemli yardımlarda bulunduğunu vurguladı.

Star-Ajanslar