Macaristan ve Polonya AB’yi endişelendiriyor

AB Budapeşte ve Varşova ile diyalog kapılarını açık tutmaya çalışıyor

Avrupa Birliği yargı bağımsızlığını tehlikeye sokacak yasal düzenlemeler nedeniyle Polonya’yı iki yıldır uyarıyor. Avrupa Komisyonumgeçtiğimiz günlerde yargının bağımsızlığına müdahale edildiği gerekçesiyle ilk kez Avrupa Birliği Anlaşması’nın 7. maddesini devreye soktu. Polonya’nın oy hakkı askıya alınabilir. Avrupa Komisyonu sözcüsü Mina Andreeva Polonya hükümeti ile diyaloğun önemine vurgu yaptı:

“Bildiğiniz gibi, Avrupa Komisyonu şu ana kadar diyaloğa her zaman büyük önem verdi. Biz de bunu yapıyoruz. Avrupa Komisyonu başkanı Juncker Polonya Başbakanı Mateusz Moravietskiyi (Morawiecki’yi) Avrupa Komisyonu’na davet ederek bu kapsamda hareket ediyor. Görüşme 9 Ocak’ta yapılacak.”

7.maddenin uygulanabilmesi için oy birliği gerekiyor. Macaristan’dan Polonya’ya destek mesajı geldi. Macaristan Başbakan Yardımcısı kararı çifte standart olarak değerlendirdi. Macaristan hükümeti de hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlal edildiği gerekçesi ile Brüksel’i ciddi anlamda endişelendiriyor. Avrupa Komisyonu, sığınmacı kabul etmek istemeyen Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti hakkında Avurpa Birliği Adalet Divanı’na başvuruda bulunmuştu.

Euronews