Macaristan: Karadağ, AB’ye katılmaya hazır

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Karadağ’ın hızlıca Avrupa Birliği (AB) üyesi olması için tüm imkanlara sahip olduğunu belirtti.

Orban, ziyaret ettiği Podgorica’da Karadağlı mevkidaşı Dusko Markovic ile görüşmede, Karadağ’ın AB’ye entegrasyon sürecine tam destek verdiklerini kaydederek, Karadağ’ın 2017’de NATO üyesi olması vesilesiyle de teşekkür etti.

Orban, “Siz kendinize örgüt değil geleceği seçtiniz. Bu geleceğin bir parçası da biz Macarlarız, çünkü biz de NATO üyesiyiz. Karadağ’ın en kısa zamanda AB üyesi de olması için gerçek imkanları görüyorum. Karadağ’ın aslında AB üyeliğine hazır olduğunu tüm sorumlulukla söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Ayrıca yasadışı göç karşısında Podgorica’ya yardım teklifinde bulunan Macar lider, “Karadağ sadece kendi sınırlarını değil, Macaristan ve Avrupa Birliği’nin sınırlarını da koruyor” dedi.

Diğer yandan Markovic, “AB bizim için mutlak öncelik, kendimizi tamamen adadığımız stratejik hedef. Bu hem bizim hem de Avrupa için çok önemli. Biz, değerlerin benimsenmesi, reformların hayata geçirilmesi ve toplumun demokratikleşmesinin güçlenmesi üzerinde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

RS