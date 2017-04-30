Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto:‘AB, Türkiye’yi sürekli eleştirmekten vazgeçmeli’

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa’nın güvenliğinin Türkiye’nin istikrarına bağlı olduğunu söyledi.

MALTA’da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan Szijjarto, Macaristan’ın 16 Nisan’da Türkiye’de yapılan referandumun sonucuna saygı duyduğunu söyledi. Türkiye ile ilgili herhangi bir olayda sadece Türklerin karar verebileceğini belirten Szijjarto, AB’nin Ankara’yı sürekli eleştirmekten vazgeçmesi ve diyaloğu sürdürmesi gerektiğine dikkati çekti. Bunun sadece ekonomik sebeplerden dolayı değil, aynı zamanda AB’nin güvenliği için de gerekli olduğunu vurgulayan Szijjarto, şöyle konuştu:

TÜRKİYE’DEN MİLYONLARCA SIĞINMACI…

“Özellikle de AB, 3 milyar euro karşılığında Türkiye’den sığınmacı akınını durdurmasını istedikten sonra güvenliğin Türkiye’nin istikrarıyla başladığının farkına varmalı. Türkiye’nin istikrarı sarsılırsa anlaşmanın uygulanması ciddi problemlerle karşılaşabilir ve Türkiye’den milyonlarca sığınmacı Batı Balkan rotasına yönelir. Eğer Türkiye’den sığınmacı akını başlarsa, hiçbir dirençle karşılaşmadan çok kısa bir süre içinde Macaristan’ın güney sınırlarına ulaşır. Türkiye’nin sürekli eleştirilmesi AB-Türkiye mutabakatını tehlikeye atıyor.”

Hürriyet