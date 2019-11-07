Maas’tan kritik Türkiye açıklamaları
Alman Dışişleri Bakanı Maas, Suriye harekatı nedeniyle
Türkiye’ye silah satışlarına getirilen sınırlamaya açıklık getirdi, geçmişte
onay verilmiş satışların da engellenebileceğini söyledi.
Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, muhalefetin sorularını
yanıtladığı Federal Meclis’teki genel kurul oturumu Türkiye ile ilgili
hararetli tartışmalara sahne oldu.
Türkiye’nin Suriye’ye tek taraflı askeri harekatını,
“uluslararası hukuku ihlal eden işgal” olarak nitelendiren Maas, Türk Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldiği Ankara ziyareti sırasında Türk
hükümetine “Suriye’den askeri olarak çekilin” mesajını verdiklerini söyledi.
Silah ihracatı sınırlamasına açıklık getirdi
Muhalefetin, AB’nin Türkiye’ye neden resmi bir silah
ambargosu kararı almadığı yönündeki sorularını yanıtlayan Maas, “Türkiye NATO
partneri, usul ile ilgili pek çok soru gündeme geldi, bizim için önemli olan
hızlı bir karar alınmasını sağlamaktı ve bu karar sağlandı. Bizim açımızdan
silah tedarikinin durdurulması kararı, yeni silah ihracat onayları için olduğu
kadar ihracat onayı verilmiş olanlar için de geçerli” dedi.
Geçen haftalarda Almanya’nın Türkiye’ye silah satışını
sınırlandırma kararını, “Türkiye’nin yeni silah alım taleplerine ihracat onayı
verilmeyecek” sözleriyle açıklayan Maas’ın bugün farklı ifadeler kullanması
dikkat çekti. Muhalefet parti milletvekilleri, Maas’a, “Bu durumda onayı
verilmiş olanlar da mı engellenecek?” sorusunu yöneltti. Maas, bu soruyu şu
sözlerle yanıtladı:
“İhracat onayı verilmiş olanların da durdurulması için, verilmiş onaylarla ilgili inceleme yapılacak. Bunu mümkün kılan hukuki imkanlar var ve hükümet olarak bunun yapılması gerektiği konusunda mutabıkız” dedi.
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