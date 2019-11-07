Maas’tan kritik Türkiye açıklamaları

Alman Dışişleri Bakanı Maas, Suriye harekatı nedeniyle

Türkiye’ye silah satışlarına getirilen sınırlamaya açıklık getirdi, geçmişte

onay verilmiş satışların da engellenebileceğini söyledi.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, muhalefetin sorularını

yanıtladığı Federal Meclis’teki genel kurul oturumu Türkiye ile ilgili

hararetli tartışmalara sahne oldu.

Türkiye’nin Suriye’ye tek taraflı askeri harekatını,

“uluslararası hukuku ihlal eden işgal” olarak nitelendiren Maas, Türk Dışişleri

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldiği Ankara ziyareti sırasında Türk

hükümetine “Suriye’den askeri olarak çekilin” mesajını verdiklerini söyledi.

Silah ihracatı sınırlamasına açıklık getirdi

Muhalefetin, AB’nin Türkiye’ye neden resmi bir silah

ambargosu kararı almadığı yönündeki sorularını yanıtlayan Maas, “Türkiye NATO

partneri, usul ile ilgili pek çok soru gündeme geldi, bizim için önemli olan

hızlı bir karar alınmasını sağlamaktı ve bu karar sağlandı. Bizim açımızdan

silah tedarikinin durdurulması kararı, yeni silah ihracat onayları için olduğu

kadar ihracat onayı verilmiş olanlar için de geçerli” dedi.

Geçen haftalarda Almanya’nın Türkiye’ye silah satışını

sınırlandırma kararını, “Türkiye’nin yeni silah alım taleplerine ihracat onayı

verilmeyecek” sözleriyle açıklayan Maas’ın bugün farklı ifadeler kullanması

dikkat çekti. Muhalefet parti milletvekilleri, Maas’a, “Bu durumda onayı

verilmiş olanlar da mı engellenecek?” sorusunu yöneltti. Maas, bu soruyu şu

sözlerle yanıtladı:

“İhracat onayı verilmiş olanların da durdurulması için, verilmiş onaylarla ilgili inceleme yapılacak. Bunu mümkün kılan hukuki imkanlar var ve hükümet olarak bunun yapılması gerektiği konusunda mutabıkız” dedi.

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