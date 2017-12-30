Lübnan ve Kıbrıs aralarındaki işbirliğini derinleştirecek

Kıbrıs ve Lübnan arasındaki işbirliğinin derinleştirileceği belirtildi. Lübnan’ın Kıbrıs yeni büyükelçisi Claude El Hajal, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada hidrokarbon araştırmaları konusunda Kıbrıs’ın Lübnan’a yardımcı olacağını belirtti. Büyükelçi Kıbrıs’ın Lübnan ordusuna 20 milyon Euro değerinde mühimmat vereceğini de söyledi.

Claude El Hajal, Lübnanlıların Kıbrıs’ta gayrı menkule, otel ve bankacılık sektörlerine yatırım yaptığını söyledi. Büyükelçi Lübnan, Kıbrıs, Yunanistan arasındaki üçlü işbirliğinin bölgesel barışa katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti. Claude El Hajal, Lübnan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine Kıbrıs’ın verdiği destek nedeniyle ülkesinin teşekkürlerini dile getirdi.

Lübnan’daki durumla ilgili bir soruyu yanıtlayan Büyükelçi, hükümetin çalışmalarına devam ettiğini, Mayıs 2018’de parlamento seçimlerinin yapılacağını belirtti.

Ortadoğu’daki durumla ilgili bir soruyu yanıtlayan Lübnan büyükelçisi ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs şehri ile ilgili kararını eleştirdi.