Londra Deklerasyonu…NATO Zirvesinden Birlik Mesajı (english)
NATO ülkeleri liderleri İngiltere’nin başkenti Londra’da
ittifakın kuruluşunun 70’inci yıldönümünde bir araya geldi. Görüşmelere
NATO’nun savunma harcamaları, Çin tehdidi ve Türkiye’nin ittifak içindeki
konumu damga vurdu.
Zirvede NATO liderleri Rusya’nın agresif eylemlerinin Avrupa
ve Atlantik güvenliğine yönelik tehdidini ve Çin’in büyüyen etkisinin ittifak
için oluşturduğu fırsat ve zorlukları tartıştı.
NATO üyesi 29 ülkenin liderleri yayınladıkları ortak
deklarasyonda Avrupa ve ABD arasındaki “Transatlantik bağların sürekliliğine”
vurgu yaptı ve bir NATO üyesine düzenlenen saldırının tüm NATO’ya düzenlenmiş
sayıldığını garanti eden karşılıklı savunma anlaşmasına bağlılıklarını
belirtti.
NATO liderleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “NATO’nun
beyin ölümü” çıkışının ardından, İttifak’ın siyasi karar alma mekanizmasını
analiz edecek bir uzmanlar komisyonu oluşturulması kararı aldı. Liderler, NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in öncülük edeceği “geleceğe yönelik bir
derinlemesine düşünme süreci” üzerinde mutabık kaldı.
‘Türkiye Baltık savunma planını veto etmedi’
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirvenin ardından
yaptığı açıklamada, müttefiklerin Baltık ülkeleri ve Polonya için güncellenmiş
savunma planı konusunda anlaştıklarını açıkladı. Stoltenberg, Türkiye’nin veto
hakkını kullanmadığını söyledi
Türkiye, YPG’yle mücadelesine NATO tarafından daha fazla
destek verilmesi ve YPG’nin terör örgütü olarak kabul edilmesine kadar
İttifak’ın Baltık savunma planına destek vermeyeceğini söylemişti.
Stoltenberg, NATO’nun Suriye’deki Kürt YPG unsurlarını nasıl
tanımlayacağının zirvede tartışılmadığını kaydetti.
Stoltenberg ayrıca Türkiye’nin satın aldığı S-400 füze
savunma sisteminin hiçbir zaman NATO savunma sistemine entegre olamayacağını
belirtti.
Çin tehdidi ilk kez tartışıldı
NATO Genel Sekreteri ayrıca İttifak üyelerinin ilk kez
Çin’in yükselişi ve oluşturduğu tehditleri görüştüklerini bildirdi.
NATO’nun Rusya’yla diyalog kurma taraftarı olduğunu söyleyen
Stoltenberg, “Rusya’yla daha iyi ilişkiler kurmaya ihtiyacımız var” ifadelerini
kullandı.
Salı günü zirveye Başkan Donald Trump ve Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında birçok konuda yaşanan anlaşmazlıklar
damgasını vurmuştu.
Trump, Macron’un NATO ittifakı için yaptığı “beyin ölümü
gerçekleşti” açıklamasını “çirkin” olarak nitelendirmiş, üyelerin savunma
harcamalarının yetersiz olmasından şikayet etmişti.
Macron ise Türkiye’nin Suriye harekatına ve ABD’nin bu
konudaki sessizliğine verdiği tepkinin arkasında durmuştu. Twitter’dan yazdığı
mesajda Macron, “Bu paylaştığımız bir yük. Ortaya para koyup NATO’nun temel
ilkeleri konusunda bu kadar belirsizlik yaşanırken askerlerimizin hayatını riske
atamayız” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fransa, İngiltere ve Kanada liderlerinin
Buckingham Sarayı’nda Başkan Trump’la dalga geçtiği bir sohbetin görüntüleri
olduğu öne sürülen kareler ABD basınına yansıdı. Bu konuşmada liderlerin
Trump’ın basının karşısına çıkma sevgisi ve basın toplantılarına harcadığı
zamanın eleştirildiği öne sürüldü.
Savunma harcamalarını arttırma sözü
Başkan Trump’ın Avrupa ülkelerine NATO savunma
harcamalarının yetersiz olduğu suçlamalarının ardından zirveden bu konuda
harcamaları arttırma kararı çıktı.
Yapılan ortak açıklamada savunma harcamalarının yüzde 2 ila
yüzde 20 aralığında arttırılacağı belirtildi ve daha fazla ek kuvvetin
operasyonlarda yer alması için gerekli yatırımın yapılacağı kaydedildi.
Trump’ın bu konudaki suçlamalarına sık sık hedef olan
Almanya 2031’e kadar milli gelirinin yüzde 2’sini NATO savunmasına harcayacağı
sözünü vermişti.
Zirve öncesinde İngiltere de ABD’nin Avrupa ordularının NATO
şemsiyesi altında sıcak çatışmaya daha hazır hale gelmesi taleplerini
karşılamak için altı savaş gemisi, iki savaşçı hava taburu ve binlerce ek asker
verme sözü vermişti.
Voa
www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm?selectedLocale=en