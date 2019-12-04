Londra Deklerasyonu…NATO Zirvesinden Birlik Mesajı (english)

NATO ülkeleri liderleri İngiltere’nin başkenti Londra’da

ittifakın kuruluşunun 70’inci yıldönümünde bir araya geldi. Görüşmelere

NATO’nun savunma harcamaları, Çin tehdidi ve Türkiye’nin ittifak içindeki

konumu damga vurdu.

Zirvede NATO liderleri Rusya’nın agresif eylemlerinin Avrupa

ve Atlantik güvenliğine yönelik tehdidini ve Çin’in büyüyen etkisinin ittifak

için oluşturduğu fırsat ve zorlukları tartıştı.

NATO üyesi 29 ülkenin liderleri yayınladıkları ortak

deklarasyonda Avrupa ve ABD arasındaki “Transatlantik bağların sürekliliğine”

vurgu yaptı ve bir NATO üyesine düzenlenen saldırının tüm NATO’ya düzenlenmiş

sayıldığını garanti eden karşılıklı savunma anlaşmasına bağlılıklarını

belirtti.

NATO liderleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “NATO’nun

beyin ölümü” çıkışının ardından, İttifak’ın siyasi karar alma mekanizmasını

analiz edecek bir uzmanlar komisyonu oluşturulması kararı aldı. Liderler, NATO

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in öncülük edeceği “geleceğe yönelik bir

derinlemesine düşünme süreci” üzerinde mutabık kaldı.

‘Türkiye Baltık savunma planını veto etmedi’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirvenin ardından

yaptığı açıklamada, müttefiklerin Baltık ülkeleri ve Polonya için güncellenmiş

savunma planı konusunda anlaştıklarını açıkladı. Stoltenberg, Türkiye’nin veto

hakkını kullanmadığını söyledi

Türkiye, YPG’yle mücadelesine NATO tarafından daha fazla

destek verilmesi ve YPG’nin terör örgütü olarak kabul edilmesine kadar

İttifak’ın Baltık savunma planına destek vermeyeceğini söylemişti.

Stoltenberg, NATO’nun Suriye’deki Kürt YPG unsurlarını nasıl

tanımlayacağının zirvede tartışılmadığını kaydetti.

Stoltenberg ayrıca Türkiye’nin satın aldığı S-400 füze

savunma sisteminin hiçbir zaman NATO savunma sistemine entegre olamayacağını

belirtti.

Çin tehdidi ilk kez tartışıldı

NATO Genel Sekreteri ayrıca İttifak üyelerinin ilk kez

Çin’in yükselişi ve oluşturduğu tehditleri görüştüklerini bildirdi.

NATO’nun Rusya’yla diyalog kurma taraftarı olduğunu söyleyen

Stoltenberg, “Rusya’yla daha iyi ilişkiler kurmaya ihtiyacımız var” ifadelerini

kullandı.

Salı günü zirveye Başkan Donald Trump ve Fransa

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında birçok konuda yaşanan anlaşmazlıklar

damgasını vurmuştu.

Trump, Macron’un NATO ittifakı için yaptığı “beyin ölümü

gerçekleşti” açıklamasını “çirkin” olarak nitelendirmiş, üyelerin savunma

harcamalarının yetersiz olmasından şikayet etmişti.

Macron ise Türkiye’nin Suriye harekatına ve ABD’nin bu

konudaki sessizliğine verdiği tepkinin arkasında durmuştu. Twitter’dan yazdığı

mesajda Macron, “Bu paylaştığımız bir yük. Ortaya para koyup NATO’nun temel

ilkeleri konusunda bu kadar belirsizlik yaşanırken askerlerimizin hayatını riske

atamayız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransa, İngiltere ve Kanada liderlerinin

Buckingham Sarayı’nda Başkan Trump’la dalga geçtiği bir sohbetin görüntüleri

olduğu öne sürülen kareler ABD basınına yansıdı. Bu konuşmada liderlerin

Trump’ın basının karşısına çıkma sevgisi ve basın toplantılarına harcadığı

zamanın eleştirildiği öne sürüldü.

Savunma harcamalarını arttırma sözü

Başkan Trump’ın Avrupa ülkelerine NATO savunma

harcamalarının yetersiz olduğu suçlamalarının ardından zirveden bu konuda

harcamaları arttırma kararı çıktı.

Yapılan ortak açıklamada savunma harcamalarının yüzde 2 ila

yüzde 20 aralığında arttırılacağı belirtildi ve daha fazla ek kuvvetin

operasyonlarda yer alması için gerekli yatırımın yapılacağı kaydedildi.

Trump’ın bu konudaki suçlamalarına sık sık hedef olan

Almanya 2031’e kadar milli gelirinin yüzde 2’sini NATO savunmasına harcayacağı

sözünü vermişti.

Zirve öncesinde İngiltere de ABD’nin Avrupa ordularının NATO

şemsiyesi altında sıcak çatışmaya daha hazır hale gelmesi taleplerini

karşılamak için altı savaş gemisi, iki savaşçı hava taburu ve binlerce ek asker

verme sözü vermişti.

Voa

www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm?selectedLocale=en