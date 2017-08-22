Lefkoşa’dan Crans Montana’ya Müzakerelerin perde gerisi- 1

TÜRK HUKUKÇULAR HAZIR:

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis’in federal anayasanın yazımına başlanması kararını almalarının ardından Kıbrıs Türk tarafı komitenin hukukçulardan oluşan Kıbrıslı Türk üyelerini belirleyerek görevlendirdi. Rum hukukçular ise hiçbir zaman belirlenemedi, tarihi fırsat ilk uzlaşıdan yara aldı

HIZLI BAŞLADILAR:

Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin hemen ertesinde başlayan yeni sürecin hızlı bir çözüme doğru ilerleyebilmesi için, daha önceki müzakere süreçlerinde varılan mutabakatların korunması gerekiyordu. Hızla yöntem bulundu, “A- A” çalışma kağıtları ortaya çıkarıldı

ALTI BAŞLIK:

Yönetim ve Güç Paylaşımı, Ekonomi, AB, Mülkiyet, Güvenlik ve Garantilerle Toprak olarak belirlenen başlıklardan Toprak ve Güvenlikle Garantiler başlıklarının müzakere sürecinin son aşamasında görüşülmesine karar verildi. Liderler işe önce Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığı ile başladı

Kıbrıs müzakerelerinde Cenevre’de başlayıp Crans Montana’da devam eden Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz kalmasının ardından gözler bir yandan bundan sonra ne olacağına çevrilirken, bir yandan da iki yıllık Akıncı-Anastasiadis döneminde yaşananlara odaklandı.

Kuzey Kıbrıs’ta 2015’te Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile birlikte çözüm umutları arttı. Akıncı’nın göreve gelir gelmez verdiği mesajlar sonrasında Akıncı-Anastasiades arasındaki Kıbrıs sorununun çözümüne dönük müzakerelerin başlayabilmesi için çalışmalar hızlandı.

Akıncı, tereddüt etmeden, “Eroğlu- Anastasiadis tarafından imzalanan 11 Şubat Belgesi’ne aynen sahip çıkacağım” dedi ve BM’nin de sürece dört elle sarılmasına vesile oldu.

Yıllar içerisinde ortaya çıkmış BM parametreleri ve 11 Şubat 2014 liderler mutabakatı esas alınarak müzakerelerin başlayabilmesi için çalışmalar bir yandan sürerken, diğer yandan liderler sosyal içerikli buluşmalar gerçekleştirerek Kıbrıs müzakerelerinde yeni bir dönemin başlayacağı mesajını vermeye başladılar.

“Zivaniya sahnesi” unutulmadı

Bu çerçevede birlikte zivaniya içildi, birlikte tiyatro ve bu gibi çeşitli etkinliklere katıldılar. Artık müzakere masasında Limasollu iki lider vardı ve bu iki lider başarabilirdi.

Önce zemin

Müzakerelerin başlayabilmesi için önce hangi zeminde ve nereden başlayacağı konusunda ön çalışmalar yapıldı. Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin hemen ertesinde başlayan yeni sürecin hızlı bir çözüme doğru ilerleyebilmesi için, daha önceki müzakere süreçlerinde varılan mutabakatların korunması gerekiyordu. Böylece zaman kaybının önüne geçilecek, sürecin hızlı bir şekilde ilerleyebilmesine zemin yaratılacaktı.

Yakınlaşmalar gözden geçirildi

Talat-Hristofyas, Hristofyas-Eroğlu ve Eroğlu- Anastasiades dönemlerinde yapılan çalışmalar ve ortaya çıkan yakınlaşmalar esas alınırsa liderlerin işi kolay olacaktı.

Bunun böyle olması için Kıbrıs Türk tarafının ciddi çabası oldu.

Rum Lider Nikos Anastasiades buna karşı çıktı. En önemli yakınlaşma, siyasi eşitlikteydi ki, bunun sıkıntıları Crans Montana’nın çöküşüne kadar sürdü.

Bunun üzerine Kıbrıs Türk tarafı var olan yakınlaşmaların üzerinden süratle geçilecek bir eksersiz yapılmasını önerdi. Bu eksersiz kapsamında önceki dönemlerde tarafların uzlaştığı BM tutanaklarına siyah renkle kaydedilen mutabakatların teyit edilmesine çalışılırken, bunlara yenilerinin eklenmesi için sürekli toplantılar yapıldı.

Bu çalışmanın sonucunda kamuoyu ile de paylaşılan ve literatüre A-A belgeleri olarak geçen uzlaşma kağıtları çıktı.

Böylece artık Akıncı ve Anastasiades’in birlikte sahiplenebilecekleri yakınlaşma kağıtları vardı ve bu süreci hızlandırabilecekti.

İlk yılki çalışmalarda önemli yeni yakınlaşmalar da sağlanarak Kıbrıs sorununun federal çözümü için ciddi mesafe kaydedildi.

İlk başta işler iyi gidiyor, çözüm umutları artıyordu. Ta ki Haziran 2016 tarihine kadar…

Kararı alınan ama yazılamayan anayasa

A-A kağıtlarının ortaya çıkması sonrasında liderler arasında varılan mutabakat çerçevesinde görüşmelere hız verildi.

Bir yandan liderler arasında, diğer yandan müzakereciler ve müzakere ekipleri tarafından yeni yakınlaşma sağlanması için yoğun bir görüşme takvimi uygulamaya konuldu. Kıbrıs meselesi altı ana başlık altında görüşülmeye başlandı.

Yönetim ve Güç Paylaşımı, Ekonomi, AB, Mülkiyet, Güvenlik ve Garantilerle Toprak olarak belirlenen başlıklardan Toprak ve Güvenlikle Garantiler başlıklarının müzakere sürecinin son aşamasında görüşülmesine karar verildi.

Liderler işe önce Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığı ile başladı. Bu arada bir ileri adım daha atılması kararı alındı. Görüşmelerde eldeki mevcut uzlaşıların kaleme alınarak federal anayasanın yazımına başlanması yönünde BM’nin önerisi vardı. Uygun görüldü.

Bir yandan müzakereler devam ederken bir yandan da federal anayasanın yazımına başlanması sayesinde müzakere sürecini ete kemiğe büründürecek yeni bir zemin yaratılacaktı.

Türk hukukçular belirlendi

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis’in federal anayasanın yazımına başlanması kararını almalarının ardından Kıbrıs Türk tarafı komitenin hukukçulardan oluşan Kıbrıslı Türk üyelerini belirleyerek görevlendirdi.

Ancak komitenin Kıbrıslı Rum tarafı aradan geçen uzun zamana rağmen hala belirlenip görevlendirilmedi. Rum liderin alınan kararı uygulamaması nedeniyle federal anayasanın yazımına da başlanamadı.

METE TÜMERKAN’IN NOTU

KRİZSİZ BAŞLAYIP KRİZE YENİLDİLER

Kuzey Kıbrıs’ta Nisan 2015’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Mustafa Akıncı’nın kazanması ile birlikte “Artık Kıbrıs sorununu Akıncı çözer” beklentisi öne çıktı.

Bu beklenti sadece Kıbrıs’ta değil uluslararası alanda da hakim oldu.

Nitekim Mustafa Akıncı göreve gelir gelmez Kıbrıs sorununda hareketlilik başladı.

Müzakere masası yeniden kuruldu.

İlk iş özellikle Talat-Hristofyas döneminde sağlanan yakınlaşmaların kayıt altına alınması eksersizi olacaktı.

Müzakereci Özdil Nami’nin o dönemde etkin rolü oldu.

Rum Lider Nikos Anastasiades ve ekibi kendilerinden önce varılan uzlaşıları sahiplenmek istemiyordu.

Sonunda orta yol bulundu. Önceden yazılan yakınlaşma kağıtlarının üzerinden hızla geçildi, bazı yeni yakınlaşmalar bunlara eklendi ve bunlar ‘A-A’ kağıtları olarak kamuoyuna duyuruldu.

Böylece zaman kazanıldı.

Ama o gün atılan bu adımla kazanılan zamanı Rum Lider Anastasiades ve ekibi Akıncı-Anastasiades görüşmelerinin başlamasından bir yıl sonra harcamaya başlayacaktı.

Müzakereler başlarken herkes iki liderin kimyasının uyuştuğuna işaret ediyor ve “Limasollu Akıncı ve Anastasiades’in bu kez başaracaklarına inandıklarını” söylüyorlardı.

İlk yıl yani Haziran 2016’ya kadar geçecek dönemde işler iyi gidiyordu.

Yeni yakınlaşmalar sağlanabiliyor, müzakereler neredeyse sıfır kriz yaşayarak sürüdürülüyordu.

O gün sıfır kriz yaşanan müzakerelerin Crans Montana’da Anastasiades’in ‘sıfır garanti-sıfır asker’ ısrarı ve siyasi eşitliğe karşı çıkışı ile son bulacağını kimse kestiremiyordu.

İşte bu yazı dizisinde krizsiz görüşmelerden krize giden sürecin perde arkasında yaşananları sizlerle paylaşacağız.

EKMEKÇİ’NİN NOTU

SÜREÇ UMUTLA BAŞLADI…

Nikos Anastasiadis, güneydeki seçimleri, “Annan Planı’na evet diyen lider” sıfatı ile kazanmıştı… Tarih 24 Şubat 2013…

Bir taraftan Güney Kıbrıs’ta hızla çöken ekonomi, diğer taraftan da “çözüm beklentisi ve çözümle birlikte ekonominin de pozitif ivme kazanacağını öngören” Rum kamuoyu…

Ancak, Anastasiadis’in karşısındaki Türk lider “tek çakıl taşı vermem edebiyatının” sahiplerinden derviş Eroğlu’ydu…

Kaderin bir cilvesi ki ,tarihe “son mutabakat” olarak geçen ve Kıbrıs sorununun çözümüne en büyük katkıyı sağlayan son uluslar arası uzlaşı metninin altına imza atan da Derviş Eroğlu oldu.

Derviş Eroğlu 26 Nisan 2015 tarihinde seçimi kaybetti. Geriye, nesiller boyu sürecek, “Kıbrıs çözüm süreci mutabakat metnini” bırakarak. Yeni sürecin sahibi ise Mustafa Akıncı oldu…

Şimdi sahne , “Annan Planı’na evet diyen iki lidere… 70’li yaşlarında iki lidere… Limasol sokaklarında aynı havayı soluyan iki lidere” kalmıştı. Çözüm için geriye Akıncı’nın da sık sık söylediği “niyet kalmıştı…

İki Limasollu kolları sıvadı ve sürece de pozitif başladı… 2015’in ilk yarısında başlayan süreç, sokaktaki vatandaşı da havaya soktu… Zivaniyalar içildi, karşılıklı geçişler yapıldı, lider eşleri ortak projeler yürüttü. İşler iyi gidiyordu… Ta ki üzerinde uzlaşılan Federal Anayasa yazımı için Rum hukukçular ısrarla önerilmeyene kadar… Peki ya sonra?

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Lefkoşa’dan Crans Montana’ya Müzakerelerin perde gerisi – 2

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 2015’de Cumhurbaşkanı seçilmesi ile ivme kazanan Kıbrıs müzakere süreci, 2016 yılında oldukça yoğun bir döneme sahne oldu.

Mustafa Akıncı sık sık, “2017’ye kalmadan, 2016 sonunda bu işi bitirmemiz lazım. Her şey hazır, niyet varsa olur” deyip durdu.

Limasollu iki liderin masada yakaladıkları uyum ve süreçte ileri doğru adımlar atılmaya başlanması çözüm beklentisi yüksek olan kesimlerde sevinç yaratırken, çözüm karşıtı kesimlerde ise endişe yaratmaya başlamıştı.

Endişeleri artan çözüm karşıtı kesimlerin sesleri yükselmeye başlayınca Rum Lider Nikos Anastasiadis’in yaklaşımlarında da değişiklikler başladı. Müzakere masasında Rum Lider Anastasiadis ve müzakerecisi Mavroyannis iyi polis-kötü polis oyunu ile sürecin hızını kesme taktiğini masaya koyuyordu.

Detaylarda ilerleme olmadı…

Anastasiadis’in liderler zirvesinde ‘Tamam anlaştık’ dediği konular detaylandırılıp sonlandırılmak üzere müzakerecilere havale edildiğinde,

Andreas Mavroyannis ‘Evet ama bu tam da böyle değil’ gibi yaklaşımlarla bunların kayıt altına geçmesini engellemeye başladı.

Özdil Nami, süreçte edindiği tecrübe ve çözüme olan inancını, hep masada tuttu. Nami’nin “Liderler bu konuda uzlaştı, bizim deteylandırmamız gerekiyor” baskısı ise, sık sık Mavroyannis’e takıldı.

Muhalefet baskı yarattı

Anastadiades Rum kesiminde yükselen çözüm karşıtı seslerden korkmuştu.

“Çok mu hızlı gidiyoruz” endişesi onun masada cesur bir şekilde irade ortaya koymasına ve liderlik göstermesine engel olmaya başladı. Bir de kendi ekibi içindeki rekabet ve kavgalar buna eklenince Rum Lider “Bu kadar hızlı devam edemeyiz, biraz yavaşlamak lazım” diyerek Türkiye’de o günlerde gündemde olan seçimleri bahane etmeye ve “bekle gör” politikasını öne çıkarmaya başladı…

“Seçim” bahane

Anastasiadis’in bu politikası süreci yavaşlattı. 7 Haziran’da Türkiye’de yapılan seçimler bir partinin tek başına iktidara gelebileceği bir çoğunluk elde etmesine fırsat vermeyince ve Kasım ayında bir erken seçim gündeme gelince, Anastasiadis bu bahanenin arkasına saklanarak iyice bir frene bastı. Rum Lidere göre Türkiye’de durum netleşmeden Kıbrıs’ta müzakere masasında daha fazla ileri adımlar atılamazdı.

Akıncı sürecin yavaşlamasından çok rahatsız oldu

Bu durum Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve ekibini ciddi bir şekilde rahatsız etti. Akıncı’ya göre çözüm için zaman daralıyordu. 2016 yılı sonuna kadar mutlaka müzakere sürecinde ortaya somut bir sonuç çıkarılmalıydı. Cumhurbaşkanı Akıncı ve ekibi bu durumdan çıkış için ne yapılabileceği konusunda çalışma başlattı.

Masada işler artık iyi gitmiyordu

Masada işler artık istendiği gibi gitmiyordu. İlk yılın sonunda, geçmişten gelen ve BM belgelerine iki tarafın uzlaşı olarak kaydettiği noktalarda bile Kıbrıs Rum tarafının geri adım atma yönündeki girişimleri sürecin çözüm yönündeki ivmesini düşürmeye başlamıştı. Bir yandan yeni yakınlaşma ve uzlaşılar sağlamak için yoğun bir çaba harcanırken, diğer yandan da Kıbrıs Rum tarafının uzlaşılmış konularda pozisyon değişikliği yaparak bu noktaları yeniden tartışmaya açması müzakere sürecine gölge düşürüyordu.

Müzakereleri kurtarmak için bir şey yapılmalıydı

Kıbrıs Rum tarafının müzakere masasında eldeki uzlaşıları tartışmaya açma girişimleri hem BM’nin hem de Kıbrıs Türk tarafının tepkisini çekmeye başlamıştı. Sonuçta Kıbrıs Türk tarafının kararlı tutumu ile siyah yazılımlara dokunulmaması, sürecin en sonunda itiraz noktaları kalmışsa ancak o zaman bunların ifade edilmesi üzerinde uzlaşıldı.

Nasıl olsa “tüm konularda uzlaşılmadan hiçbir konuda uzlaşılmış sayılamayacağı” ilkesi geçerliydi. Buna rağmen Rum tarafı süreç boyunca uzlaşıları gösteren siyah yazılımlardan geri adım atma girişimlerini sürdürdü. Anasatasiades’in Türkiye’deki gelişmeleri bahane ederek frene basması müzakere sürecinde ciddi bir zaman kaybı yaşanmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu zaman kaybının önüne geçebilmek için sürekli bir şekilde doğal takvim hatırlatması yapan uyarıcı açıklamalar yaptı. 2016 yılı sonuna kadar bir şekilde ortaya bir çerçeve anlaşması çıkarılması gerektiği üzerinde durdu. 2017 yılı ile birlikte birçok şeyin değişebileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Müzakereler ara bölgeden Kıbrıs dışına taşınmalı

Bu uyarı ve endişeleri dile getirmekle bir yere varılamayacağının bilincinde olan Mustafa Akıncı Lefkoşa’da ara bölgede devam etmekte olan görüşmelerin kendi kendini tekrar eden bir sarmala sürüklendiği ve hatta geriye doğru gidebileceği tespitinde bulundu.

Buradan çıkış yolunu müzakereleri Kıbrıs dışına taşıyarak uluslararası ilginin artırılmasını sağlamak olarak belirledi. Ve o günden sonra stratejisini bunun üzerine kurdu. Ara bölgede sağlanabilecek azami ilerlemeler sağlanmıştı. Bunlar korunmalı ve bir şekilde garantörlerin de katılımının sağlanacağı bir model üzerinde uzlaşılarak süreç Kıbrıs dışına taşınmalı idi. Ancak bu şekilde müzakerelerde yeni yakınlaşmalar sağlanıp sağlanamayacağı test edilebilirdi.

Ama Rum Lider ve ekibi bu yaklaşıma sıcak bakmıyordu. Onlar görüşmelerin Kıbrıs’ta olduğu şekli ile devamından yana idiler. Müzakere sürecinde sonuç odaklı bir anlayışla müzakere etmeye hazır değildiler…

Mont Pelerin’deki zirvenin yapılacağının açıklanacağı tarihe kadar Akıncı Kıbrıs dışında garantörlerin de katılımı ile yapılacak bir toplantı konusunda ısrarlı olurken, Anastasiadis bunu engellemek için her şeyi yaptı. Öyle bir an oldu ki 2016 Eylül ayında BM Genel Sekreteri ile liderlerin buluşmasında ipler kopma noktasına kadar geldi.

TÜMERKAN’IN NOTU

Anastasiades prangalarından kurtulamadı

Güney Kıbrıs’ta muhalif sesler yükselmeye başlayınca müzakere süreci üzerine gölge düşmeye başladı.

Akıncı ve Anastasiades kimyaları uyum sağlayan iki lider olarak gösteriliyor ve “Bunlar bu işi çözer” algısı hızla yayılıyordu.

Bu durum tabii ki Güney Kıbrıs’taki çözüm karşıtı “Hayır cephesi”ni harekete geçirdi.

Sesler yükselmeye başladı…

2016 yılı ile birlikte Rum Lider Nikos Anastasiades muhalefetin yükselen sesinden etkilenmeye başladı.

Seslerin dozu yükseldikçe Anastasiades de masada frene basmaya başladı.

Bu durumu izah edebilmesi için bahaneye gereksinimi vardı.

Tam o günlerde Türkiye’de gündemde olan seçimleri Anastasiades bahane olarak öne sürüp bunun arkasına saklanarak “Türkiye’deki gelişmeleri bekleyip görelim, aceleye gerek yok” anlayışı ile hareket etmeye başladı.

Ve liderler arasında yakalanan uyum, kimya bozulmaya başladı.

Akıncı Anastasiades’in liderlik gösteremeyeceğini, cesaretle ileri adımlar atmakta zorlanmaya başladığını gördü.

“Acaba süreci Kıbrıs dışına taşır, uluslararası ilgiyi üzerimize çekersek Anastasiades’i rahatlatır ve süreçte ileri adımlar atabilir miyiz” düşüncesi Akıncı’yı müzakereleri ara bölgeden kurtarma arayışı içine itti.

Crans Montana’ya giden yoldaki kıvılcım Kıbrıs’ta ara bölgede süreç tıkanmaya başlayınca Akıncı tarafından atıldı. Ama önce Mont Pelerin, daha sonra da Cenevre ve Crans Montana’da Anastasiades prangalarından kurtulup adım atamadı. Kıbrıs sorununu çözümsüzlüğe mahkum etti.

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EKMEKÇİ’NİN NOTU

Akıncı’nın kritik kararı

2016 yılı içerisinde çözüm noktasında ısrarlı olan Mustafa Akıncı, buna “ara bölgede” ulaşılamayacağı kararını verdi.

Belki de en kritik kararlardan biri de buydu.

Akıncı sık ık tarih vurgusu yaptı.

Biz de eleştirdik…

“Neden zaman baskısı?” diye sorguladık.

Süreç çöküp, geriye baktığımızda, bunun aslında 2016 yılı içerisinde belirginleştiğini gördük.

Neden?

Zira, 2017 kritik bir yıldı…

Doğalgaz aramaları…

Güneyde seçim startının verilecek olması…

Ve beraberinde de Anastasiadis’in yeniden aday olma isteği.

Akıncı, Anastasiadis’in “güneydeki milliyetçilerden” etkilendiğini gördü.

Süreci bu nedenle yurt dışına taşımak istedi.

Öyle ya…

Görüşülmeyen ne kalmıştı ki?

Geriye sadece irade kalmıştı.

Bunun için de “Burgnstock modeli” faydalı olabilirdi.

Liderler bir yere kapanacak…

BM… AB… Türkiye- Yunanistan ve İngiltere destek verecek…

Çözüme de ulaşmak için bir tek liderlerim imzası yeterli olacaktı.

Akıncı bu nedenle, “tarih baskısını” yurt dışına gidiş olarak güncelledi.

Zira, “seçimi düşünen” Anastasiadis’in, masada ilerleyemediğini gördü.

BM de ara bölgede yeterli baskıyı yapamıyordu…

Eide’nin gücü de bir yere kadar…

En iyisi yurt dışına taşımaktı süreci.

Akıncı bu noktada hem Eide, hem de Türkiye ile “iradeyi görmek” için görüşmeler yaptı.

Şartların olgunlaştığını düşündü…

“Yurt dışı” kartını masaya koydu…

İyi mi yaptı? Kötü mü yaptı?

Tartışmaya devam edeceğiz…

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