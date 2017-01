Le Pen’den AB çıkışı: AB öldü ama henüz kendisi bilmiyor

Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Fransa'daki aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (FN) lideri Marine Le Pen, AB'nin öldüğünü ama bunu kendisinin henüz bilmediğini söyledi. Le Pen Bild am Sonntag gazete