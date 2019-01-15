Lakkotrypis: Yeni uluslararası “East Mediterranean Gas Forumu” bizi hedefimize daha çok yaklaştırıyor

Kıbrıs’ın yeni kurulacak olan uluslararası kuruma katılımı vesilesiyle KHA’ya verdiği röportajında, Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Lakkotrypis, bugünden itibaren, “gerek altyapılar gerekse üretici ve tüketici ülkelerle gerekse sunucular rolü oynayacak ülkelerle ilgili olarak, Doğu Akdeniz’de hidrokarbonların ortaklaşa değerlendirilmesi konusunda” Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, İsrail, Ürdün ve Filistin’in katılımıyla, merkezi Mısır’da bulunacak olan yeni bir uluslararası örgütün, «East Mediterranean Gas Forum» kurulması kararı gerek Kıbrıs gerekse vatandaşların günlük hayatı için büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Lakkotrypis katılan ülkeler dikkate alındığında bu kurumun ne denli önemli olduğunun anlaşıldığını, bu yeni uluslararası kurumun birden çok alıcıya ve özellikle uluslararası topluma, hidrokarbon alanında büyük şirketler gibi çalışma çerçevesi oluşturmak ve bölgedeki bu sanayinin çalışması için gerekli olan milyarlar değerindeki yatırımcıları çekmek için bölge ülkelerinin bir araya geldikleri mesajlar verilmiş olduğunu söyledi.

Enerji Bakanı devamla şunları söyledi:

“Bu anlaşma bizi, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilmesi hedeflerine daha çok yaklaştırıyor”.

“Katılan ülkelerin, yani Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Mısır, Ürdün, İsrail ve Filistin bakanları arasında, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası huzurunda çok önemli bir ilk görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede uluslararası karaktere sahip bir platform kurulması kararı alındı. Bu bir görüş teatisi platformu olacak ve katılımcı ülkeler arasında, gerek altyapılar olsun, gerekse üretici ve tüketici ülkeler olsun, gerekse sunucu rolü oynayan ülkeler olsun, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonların en iyi şekilde değerlendirilmesi yönünde ortak bir vizyon ve ortak hedefler oluşturacak”.

“Dünyanın diğer bölgelerinde bunun benzeri yoktur çünkü muhtemelen Doğu Akdeniz’in kendine ait özellikleri vardır. Herkes ne kadar jeopolitik açıdan zor bir bölge olduğunu biliyor ve bu kurumu oluşturan ülkeleri gördükten sonra bu platformun ne denli önemli olduğunu anlayacaksınız. Amacımız, Doğu Akdeniz’i küresel enerji alanında daha rekabetli yapmaktır”.

Kararı Kıbrıs için önemli olarak niteleyen Bakan, adanın birkaç yıldır ikili, üçlü ve dörtlü ve çok taraflı işbirlikleri oluşturulmasında başrolde olduğunu belirterek “bu anlaşma bizi hedeflerimize daha çok yaklaştırıyor ve bu da doğal kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmekten başka bir şey değil. Bundan dolayı, egemenlik haklarımızı kesintisiz olarak uygulayabilmek için bölgemizde müttefikler oluşturmamız gerekiyor. Mısır ile ikili düzeydeki ilişkilerimiz muhteşem bir düzeyde bulunuyor. Ama şimdi bu kuruma diğer ülkelerin katılımıyla ülkemiz kendi doğal kaynaklarını değerlendirmeye bir adım daha yaklaşmış bulunuyor” dedi.

Bir sonraki adımların ne olduğuyla ilgili soruya Bakan “önümüzdeki 3-4 ay içinde yeniden bir araya geleceğiz. Her ülke Mısır tarafından hazırlanacak olan ve bu kurumun çalışmalarını da içerecek olan taslak tüzüğü inceleyecek. Amaç, anlaşmanın tamamlanması ve 3-4 ay içinde uygulanması için yasal ve ekonomik yönlerin bulunmasıdır” yanıtını verdi.

Kha