Küresel Barış Endeksi…İzlanda dünyadaki en sakin ülke

Kıbrıs, 163 bağımsız devlet ve bölge arasında, sakinlik düzeyi açısından 2017 Küresel Barış Endeksi (GPI) içerisinde 64. sırada yer alıyor.

2016 Endeksi’yle karşılaştırıldığında, Kıbrıs yedi sıra üstte bulunuyor.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından hazırlanan endekste, 2008’den bu yana durumunu koruyan İzlanda dünyadaki en sakin ülke oluyor.

Endeksin en üst sıralarında daha sonra Yeni Zelanda, Portekiz, Avusturya ve Danimarka geliyor.

Suriye, dünyada en az sükûnetin olduğu ülke olmaya devam ederken onu Afganistan, Irak, Güney Sudan ve Yemen izliyor.

Avrupa dünyada en sakin bölge olmayı sürdürürken en sakin on ülkenin sekizi bu bölgeden sıralanıyor. 36 ülkeden 23’ü gelişme gösterirken Türkiye’deki önemli bozulmadan, Brüksel, Nice ve Paris’teki terörist saldırılardan, Rusya ve Kuzey komşuları arasındaki ilişkilerin bozulmasından dolayı ortalama barış skoru değişmiyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika on beşinci kez, dünyada sükûnetin en az olduğu bölge olmayı sürdürüyor. Bölgedeki en fazla bozulmayı Suudi Arabistan ve Libya gösteriyor. Suudi Arabistan, Suriye ve Yemen çatışmalarına dâhil olması, özellikle İŞİD ve üyeleri tarafından yönetilen terörist faaliyetlerde artıştan, Libya ise iç çatışmaların artmasından dolayı düşüş kaydetti.

Rapor, her geçen gün daha fazla ülkenin her zamankinden daha fazla terörizmle mücadele ediyor. 2015’te en fazla terörizmden ölümlerin olduğu ülke sayısı 23’e yükseldi. Bu ülkelerin arasında Danimarka, İsveç, Fransa ve Türkiye bulunuyor.

Terörizmden ölümleri yaşayan ülke sayısı 2007’de 12 iken bu sayı 2015’te 26 oldu.

Terörizmin etkisini en fazla yaşayanlar daha fazla ekonomik yönden gelişmekte olan ülkeler oldu. Ekonomik ve İşbirliği Teşkilatı’nda (OECD) terörizmden ölümler 2007 ve 2016 yılları arasında yüzde 900 arttı; en fazla artış, Türkiye, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika’da görüldü.

Artış önemli olsa da OECD ülkelerindeki ölümler, 2015’te terörizmden tüm ölümlerin oranından yüzde iki daha az oldu.

Kar amacı gütmeyen, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün (IEP) merkezi Sydney’de, New York, Lahey, Mexico City, Brüksel ve Harare’de de ofisleri bulunuyor.

Toplumsal Güvenlik ve Güven; Devam Eden Yerel ve Uluslararası Anlaşmazlıkların boyutu ve Askerileştirme derecesi şeklinde üç tematik alan, barışın durumu ölçütleri ve yüksek saygı gören kaynaklardan kaliteli ve nitelikli göstergelere kullanan GPI, dünyadaki nüfusun yüzden 99,7’sini kapsıyor.