Kudret Özersay:‘Kıbrıs’ta Yeni Bir Sorgulama Sürecine İhtiyaç Var’ (görüntülü haber)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri arasındaki ilişkilerin mevcut durumunun ve uluslararası toplumun ilgisinin, Kıbrıs müzakere sürecini gündemin üst sıralarına taşıyacak ve Kıbrıslı Rumlar’a baskı yapacak vaziyette olmadığını söyledi. Özersay, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında yeni bir sorgulama sürecine ihtiyaç olduğunu söyledi.

BM Genel Kurul oturumları için New York’ta bulunan Özersay, Amerika’nın Sesi muhabirinin sorularını yanıtladı. New York, BM toplantılarının yanında Kıbrıs konusunda da önemli bir diplomasi trafiğine sahne oluyor. Üç garantör ülke Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin dışişleri bakanları hafta ortasında bir araya gelirken, BM Genel Sekreteri de adadaki iki liderle ayrı ayrı görüşmeler yapmaya hazırlanıyor. Özersay, bu görüşmelerden çıkabilecek sonuçlar ve bundan sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, uluslararası toplumdan beklentilerini ve New York temaslarından izlenimlerini paylaştı.

Özersay, “Burada yaptığımız görüşmelerde gözlemlediğim en önemli unsurlardan bir tanesi de, ki dışarıdan bakıldığında da aslında önemli ölçüde görülebiliyor bu, Doğu Akdeniz bölgesinde ve Ortadoğu’da dünyanın öncelikleri çok daha farklı noktalarda. Yani eğer üzerine eğilinmesi gereken ve hızlıca çözülmesi gereken acil sorunlar nelerdir diye sorulsa bugün New York’ta yukarıdan aşağıya sıralanacak olan bir listenin en altında bile Kıbrıs sorunu yer almayabilir. Dolayısıyla özellikle Kıbrıs sorununun çözümünde mevcut statükodan yararlanan ve çözümü istemesi yönünde kendisine bir miktar baskı yapılması gereken ya da teşvik edilmesi gereken bir Kıbrıs Rum tarafıyla karşı karşıyayız. Bunu yapabilecek olan da özellikle uluslararası aktörler. Uluslararası aktörlerin ilgisinin bu oranda düşük olduğu ve dünya politikasının bu şekilde olduğu bir dönemde, yıldızların hizaya girdiği değil adeta biraz dağıldığı bir dönemde Kıbrıs Rum tarafını kapsamlı çözüme teşvik edecek ya da zorlayacak bir ortam çok fazla göremiyorum” dedi.

