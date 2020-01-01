Kudret Özersay Kathimerini’ye röportaj verdi.Rumlar çözüm konusunda samimi değil

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum kesiminin bütünlüklü çözümü istediğini iddia ettiğini ancak atmış olduğu yeni adımlarla samimi olmadığını gösterdiğini vurguladı. Özersay, son günlerdeki gelişmelerle ilgili Kathimerini’ye değerlendirmelerde bulundu.

Özersay, Yunan gazetesi Kathimerini’nin pazar günleri Güney

Kıbrıs’ta yayımlanan baskısına röportaj verdi. Röportajın tamamı şöyle:

– Türk insansız

hava araçlarının Kıbrıs’ın kuzey kesiminde konuşlandırılması konusundaki

görüşünüzü sorarak başlamak istiyorum.

İki temel konu vardır. Birincisi, bu şekilde, devam eden bir

operasyonu daha etkili hale getiriyoruz.

– Operasyon kavramı

ile değinmiş olduğunuz nedir?

Droneların operasyonu (Türkçe’de iha) bir süredir devam

etmektedir. Türkiye’deki Dalaman’dan kalkan dronelar arama ve sondaj yaptığımız

bölgelere intikal etmektedir. Yeni

dönemde bu operasyonu daha etkili hale getireceğiz. Geçmişte, mesafe faktörü

sebebiyle 24 saatlik takip sorunluydu. Bu sebeple tüm operasyonun daha etkili

olması için KKTC havaalanının kullanılmasına izin verdik. İkinci olarak, bu

adımı sadece benzer şeyi Kıbrıs Rum kesimi de yaptı diye atmadık ancak 21.

yüzyıl beraberinde yeni ihtiyaçlar getirmektedir ve bu ihtiyaçlara cevap vermek

zorundayız. Aynı zamanda şunun altını çizmem gerekiyor ki, bu şekilde Kıbrıs

Rum kesimiyle bölgedeki durumu dengelemiş oluyoruz.

– Droneların

ardından Türk F16’larının da geliştirilmesi de muhtemel midir?

Türkiye Cumhuriyeti şu an hali hazırda Boğaz’da bir hava

koridoruna sahiptir ve bunu askeri ihtiyaçlar için kullanmaktadır. Askeri

uçaklar geçmişte de Geçitkale Havaalanına iniş gerçekleştirdi. KKTC ihtiyaç

olduğu sürece olanakları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği

yapacaktır. Şu an böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak eğer bu ortaya

çıkarsa size anımsatmam gerekiyor ki Türkiye bizim müttefikimiz ve stratejik

ortağımızdır. Şahsen, gelecekte böyle bir şeyin ortaya çıkmamasını umut ederim.

Buna paralel olarak, Kıbrıs Rum kesiminin ABD ve Fransızlarla yaptığı

işbirliklerini ve örneğin Mari gibi, limanların kullanımı konusunu

hatırlatayım. Kıbrıs Rum siyasi liderliği müttefiklerine kullanım hakkı

(limanların) vermektedir.

Yukarıdaki iki vurguyla birlikte üçüncü bir konuya da

değinmek istiyorum. Eğer söz konusu bölgede bekleme durumunda olursak (izleyici

konumunda) denge bozulacaktır. O zaman

da ortaya çatışma ihtimali çıkacaktır. Çünkü eğer pratikte haklarımın ihlal

edildiğini tespit edersem, tepki göstermek zorunda olacağım. Bu yüzden tepki

gösterme anını yakalamayı ve dengeyi yeniden garanti altına almayı tercih

ederim.

– Mağusa etrafında

Türk askeri üssü oluşturulacağı şeklinde çıkan söylentiler hakkındaki

görüşünüzü almak istiyorum.

Bu bölgede bir süredir arama (doğal gaz için) ve sondaj

çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Savaş gemileri zaman zaman arama yapan gemilere

eşlik etmektedir. Bu askeri gemilerden bazıları duraklamak, bekleme yapmak ya

da ikmal amacıyla Mağusa limanını ziyaret ediyorlar. Kısa bir deyişle, Türkiye

ile bu alandaki işbirliğimiz hâlihazırda devam etmektedir. Bugüne dek olduğu

gibi gelecekte de ihtiyaç olursa Türkiye ile işbirliği yapacağız. Garanti

Anlaşması bağlamında adada askerleri bulunan bir ülke söz konusudur ve zaman

zaman limanlarımızın kullanımı için bizden izin talep etmektedir.

Biz geçici izinler veriyoruz. Kısaca biz değişmekte olan

ihtiyaçlara ve teknolojiye ayak uyduruyoruz. Aynı zamanda, son adımları göz

önüne alındığında bizi eleştirebilecek en son taraf Kıbrıs Rum kesimidir.

– Son zamanlarda

barikatlara ilişkin açıklamanız ve Kıbrıs Rum kesiminin Yeşil Hat rejimi ile

ilgili planlarına ve düşüncelerine yönelik olarak göstermiş olduğunuz tepki

perde önünde yer aldı. Bize bu konudaki düşüncenizi açıklar mısınız.

Bu konudaki son durum nedir? Kıbrıs Rum kesimine bunu

sormamız gerekiyor. Her şeyden önce 2004 yılından beri uygulanan, AB

çerçevesine sahip bir yasamız (bir tüzük) vardır. Kıbrıs Rum kesimi geçmişte

bunun kullanımını kısıtlamaya çalıştığında AB ile karşı karşıya geldi. Ercan

havaalanını kullanan Kıbrıslı Rumları yargılamaya teşebbüs ettiler. Kıbrıs Rum

mahkemesi Avrupa hukukunun üstünlüğünün geçerli olduğunu ifade etti.

AB aynı zamanda Kıbrıs Rum kesimine belirli ihtiyaçlar

temelinde, kamu düzeni gibi bazı düzenleme olanakları sağlamaktadır. Bugün

Kıbrıs Rum kesiminin tüzüğü muhafaza ettiğini ve bazı uygulama kodlarının

(maddelerin) değiştirilmesi yönünde ilerlediğini görüyoruz. Henüz bu süreci

başlatmadılar. Bununla birlikte eğer bu konudan faydalanmaya, Larnaka Havaalanı

aracılığıyla adaya gelen turistlerin kuzeye geçişlerini engellemeye çalışırlarsa,

yani Kıbrıslı Türkleri ekonomik açıdan boğmaya çalışırlarsa, iki toplum

ilişkileri olumsuz yönde etkilenecektir. O zaman biz de Kıbrıs Rum kesimi acı

çeksin diye ne yapabiliriz şeklinde düşünmeye mi başlayacağız?

– Ekonomi

alanındaki olası misillemelere değiniyorsunuz.

Elbette. Sen benim ekonomime zarar vermek için adımlar

atıyorsun. Bir turistin Larnaka aracılığıyla kuzeye ulaşması hususunda seni

rahatsız eden nedir? Eğer ekonomime zarar vermek için bu konudan faydalanmaya

çalışırsan, ben de aynısını yaparım. Bu adımların içeriğinin büyük bir önemi

yoktur. Önemli olan nokta Kıbrıs Rum kesiminin bütünlüklü çözümü istediğini

iddia etmesidir. Atmış olduğu yeni adımlarla bize samimi olmadığını

göstermektedir. BM Genel Sekreterinin iki kesimin ilişkilerindeki atmosferin

düzeltilmesine yönelik olarak alınan önlemler hakkında bilgilendirilmek

istediği bir dönemde, Berlin’de görüşüyorsunuz ve güya çözüm için çaba

gösterilirken gerçekte Kıbrıs Rum kesimi tabağı muhatabının önünden almaktadır.

2004 yılından bugüne dek Kıbrıs Rum kesiminin tutum değiştirmesini, paylaşım

perspektifine daha olumlu yaklaşmasını bekledik. Ancak almış olduğumuz mesajlar

aksi yöndedir. Kısa bir deyişle, Kıbrıs Rum kesiminin yeni değişiklikle yapmaya

çalıştığı şeyi açıklaması gerekir. Amaçları nedir? Gayri resmi geçişin

engellenmesi mi? Bunun sınır kapılarından değil de başka bölgelerden

gerçekleştiğini çok iyi biliyoruz. Eğer bu sorunun göğüslenmesi için işbirliği

yapmamızı arzu ettiklerini açıklarlarsa biz BM aracılığıyla bunu yapmaya

hazırız. Gelin tanıma konusuna geçmeden bilgi alışverişinde bulunalım, gayri

resmi göç konusunu birlikte göğüsleyelim.

Genel hatlarda, Kıbrıs Rum kesiminden yeni düzenlemelerle hedeflediği

şeye açıklık getirmesini ve AB’den de sesini çıkarmasını talep ediyorum. AB’nin

bir yandan iki toplum ilişkilerinin sıkılaştırılmasından yana olması diğer

yandan da işbirliği ruhuna zarar veren bir kesim karşısında sessiz kalması

mümkün değildir.

Böylesi bir durumda AB’nin KKTC’deki imajı büyük zarara

uğrayacaktır.

– Sizin

kesiminizden diğer kesime gerçekleşen kontrol edilmeyen geçişlerle ilgili

görüşünüz nedir? Sayılarda büyük bir artış var mıdır?

Hayır, böyle bir durum söz konusu değildir. Son dönemde BM

İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin bu konudaki çalışmalarını destekledik.

Sınır kapılarından gayri yasal geçişe hiçbir zaman izin vermedik. Tutuklamalar

gerçekleştirdiğimiz ve polis araştırması başlattığımız durumlar oldu. Kıbrıs

Rum kesimi kuzeydeki bazı Afrika kökenli öğrencilerin kendi kesimine geçtikleri

iddiasında bulundu. Dışişleri Bakanı olarak BM İnsan Hakları Yüksek

Komiserliği’nden beni bu konuların detayları hakkında bilgilendirmelerini talep

ettim. Çünkü böyle bir şeyi onaylamıyorum ve bu durumla savaşmaya hazırım. Bana

ilgili özgürlükleri verirsen, konuya odaklanabilir, bunun bir üniversiteye mi

yoksa belirli bir ülkeye mi ilişkin olduğunu araştırabilirim.

– Kıbrıs sorununun

bir sonraki aşaması ve doğal gaz konusunda yaşanan gelişmeler hakkındaki

görüşünüz nedir?

Şu an müzakere süreci yoktur. Eğer bütünlüklü çözümünün

sağlanamamasının nedenlerini, ‘root causesları’ ele almazsak o zaman bir asır

bile hiçbir yere varamayız. Şahsen ben sorunun federasyona ilişkin olmadığına

inanıyorum. Bu, farklı bölgelerde uygulanan bir sitemdir. Kıbrıs açısından da

olumlu sonuçları olabilirdi. Ancak Kıbrıs’ta federasyon koşulları mevcut

değildir. Taraflar birbirine güvenmiyor. Taraflardan biri yönetimi ve

zenginliği paylaşmak istemiyor. Federasyon kültürü yoktur. Üç yıllık bir

federasyon, acı bir deneyim yaşadık. Ve tüm bunlar yetmezmiş gibi, taraflardan

birinin diğeri gibi çözüme o kadar da çok ihtiyacı yoktur. Madem federasyon

için gerekli koşullar mevcut değildir o zaman mevcut koşullarla, bir noktadan,

işbirliğinden başlayalım. Aşağıdan yukarıya bir ortaklık inşa edelim. Örneğin

gelin gayri yasal göç için, uluslararası terör için işbirliği yapalım. Üçüncü

ülkelerden olan suçluların iadesi konusunda bir işbirliğimiz varken, neden bu

işbirliğini genişletmeyelim? İşbirliği temelindeki ortaklıktan bahsediyorum.

Ortaklık ifadesinin altını çiziyorum. Aşağıdan yukarıya, adım adım evrimsel bir

yaklaşım öneriyorum. 3 konuyla başlarız, bunlar devamında 13 olur, güven

atmosferi gelişir ve bu aşamalı olarak ortaklığa dönüşür. Gelin bu ortaklığın

10 ya da 15 yıl sonra ne olacağına, yani federasyon mu, konfederasyon mu, iki

devlet mi vs. olacağına bugün karar vermeyelim.

-Bu arada doğal gaz konusunda ne olacak?

Büyük güçlerin bölgemizde kendi oyunlarını oynadıklarını

unutmayalım. Bizim rolümüz ne olacak? ABD’nin silah ambargosu konusundaki adımı

bize artık büyük bir çatışmanın merkezinde bulunduğumuzu göstermektedir. Piyon

olmak istemiyorsak iş birliği yapmamız gerekiyor. Aksi halde figüranlara

dönüşeceğiz.

– Ve aynı

zamanda, daha önce de açıklamış

olduğunuz gibi, platformlardan selamlaşacağız öyle değil mi?

Tabi ki. Ayrı faaliyetler devam edecek.”

KKTC Enformasyon Dairesi