Kouyialis: Helliminin/Hallouminin markalaştırılması Yeşil Hat Tüzüğü’ne takıldı

Rum Tarım Bakanı Nicos Kouyialis’e göre, koruma altına alınmış menşe adıyla: Helliminin/Hallouminin kaydında ‘son engel’in, Yeşil Hat Tüzüğü’nde yapılacak deişiklikteki anlaşmazlık oluyor.

Ancak Kouyialis, yılsonuna kadar bu engelin aşılacağı yönünde iyimser olduğunu belirtti.

Rum Meclisi’nde açıklamalarda bulunan Tarım Bakanı, “Avrupa Komisyonu ile Kuzey’den Güney Kıbrıs’a Hellim/Halloumi ticaretine izin verecek Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki değişiklik üzerinde bir anlaşmazlık bulunuyor dedi.

Yeşil Hat Tüzüğü, Kuzey’den Güney Kıbrıs’a geçecek kişi ve mallarla ilgili koşulları düzenliyor.

Kouyialis, hem Avrupa Komisyonu’nun hem de Kıbrıs Türk tarafının, Yeşil Hat Tüzüğü’nde tüm hayvansal ürünlerin dâhil olduğu değişikliği desteklediğini ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin aynı görüşte olmadığı anlattı.

Lefkoşa’nın Tüzüğün tüm hayvansal ürünleri değil, sadece halloumiyi kapsaması görüşünde olduğunu ifade eden Kouyialis, halloumiyi menşe adı olarak kaydetmek için dosyanın incelemesinin, Avrupa Komisyonu’nun önünde ileri bir aşama olduğunu, şu an AB üyesi olmayan dokuz ülkenin itirazlarının bulunduğunu belirtti.