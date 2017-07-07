Kotzias: Türkiye’nin Kıbrıs’ta müdahale hakkının kabul edilmesi mümkün değil

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Türkiye’nin Kıbrıs’ta müdahale hakkına sahip olmasının asla kabul edilemez bir mesele olduğunu belirtti.

İsviçre’nin Crans Montana kasabasında yer alan Kıbrıs için Konferansın tamamlanmasının ardından basına açıklamada bulunan Kotzias, ülkesinin Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözümün bulunması ve Kıbrıs’ın garantiler ve gardiyanlar olmadan normal bir devlet olmasına kadar çalışmalarına devam edeceğine işaret ederek, Kıbrıs liderliğiyle sağlanan yakın işbirliği için memnuniyetini ifade etti.

Kotzias, BM Genel Sekreteri’nin de Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini ifade etti.