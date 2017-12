Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

‘Korsika’da iki yıldan beri bir şeyler oluyor’ Reviewed by Momizat on Ara 05 . Fransa’nın Korsika Adası’nda yapılan seçimlerde büyük sürpriz yapan Korsika İçin (Per a Corsica) koalisyonunun üyesi ayrılıkçı lider Jean-Guy Talamoni, Korsikal Fransa’nın Korsika Adası’nda yapılan seçimlerde büyük sürpriz yapan Korsika İçin (Per a Corsica) koalisyonunun üyesi ayrılıkçı lider Jean-Guy Talamoni, Korsikal Rating: 0