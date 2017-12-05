‘Korsika’da iki yıldan beri bir şeyler oluyor’

Fransa’nın Korsika Adası’nda yapılan seçimlerde büyük sürpriz yapan Korsika İçin (Per a Corsica) koalisyonunun üyesi ayrılıkçı lider Jean-Guy Talamoni, Korsikalıların bağımsızlık istemesi durumunda kimsenin bunun karşısında duramayacağını söyledi.

FRANCE Inter radyosunda canlı yayına katılan Korsika Libera partisi lideri Talamoni, pazar günü yapılan ve Korsika İçin koalisyonunun yüzde 45.36 oranında oy aldığı bölgesel seçimi değerlendirdi.

Korsika Adası’nda artık yeni bir döneme girildiğini belirten Talamoni, “Eğer Korsikalıların çoğunluğu bağımsızlık isterse, hiç kimse bunun karşısında duramaz” dedi. Paris yönetiminin son dönemde adadaki gelişmeleri görmezden gelmeyi sürdürdüğünü kaydeden Talamoni, “İki yıldan beri Korsika’da bir şeyler oluyor fakat Paris yönetimi, bunu görmezden geliyor” diye konuştu.

‘KORSİKA FAKİRLEŞEN BİR YER’

Son zamanlarda Korsika ile Katalonya’nın karşılaştırıldığını ve iki bölge arasında benzerlik kurulduğunu hatırlatan Talamoni, “Korsika Katalonya değil, Katalonya gelişmiş ve varlıklı oysa Korsika son yıllarda fakirleşen bir yer” diye konuştu.

Talamoni, Korsika’nın gelişmesi için 10 yıla ihtiyacı olduğunu ve bu gerçekleştirdikten sonra bağımsızlık konusunun ciddi bir şekilde düşünülebileceğini ve buna Korsikalıların karar vereceğini kaydetti.

İKİNCİ TUR 10 ARALIK’TA

Korsika Adası’nda, iki departman konseyi ve teritoryal topluluğun birleştirilmesi kararı üzerine, 2018 itibarıyla göreve başlayacak Korsika Meclisi’nin 63 üyesinin seçimi için 234 bin seçmen sandığa gitmişti. Yüzde 45.36 oranında oy alan Korsika İçin koalisyonunun dışında 5 ayrı liste yüzde 7’lik barajı aşarak 10 Aralık’ta yapılacak seçimin ikinci turuna katılmaya hak kazanmıştı.

Hürriyet