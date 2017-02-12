Konferans tarihi beklerken zarftan “ENOSİS” çıktı!

Güney Kıbrıs’ta ırkçı ELAM’ın önerisiyle Meclis’ten geçen 1950’de yapılan ‘Enosis Plebisitinin okullarda kutlanmasını öngören kararı’ şaşkınlık yarattı… Karar meclise giren ELAM’ın aldığı ilk ciddi netice olarak da değerlendirildi.

Söz konusu öneri karşısında Rum Lider Nicos Anastasiadis’in partisi DİSİ’nin komitede oy kullandığı, Genel Kurulda ise “çekimser” kalarak dolaylı destek vermesi dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gelişmeyi “Kıbrıs’ta çözüm çabalarına ciddi bir darbe” şeklinde niteledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, önceki gün Rum meclisinden geçen karara ilişkin dün yaptığı sert açıklamada Rum Lider Anastasiadis’i AKEL’le birlikte hareket ederek karara açıkça karşı çıkması ve Başkan olarak “iptal kararı” almasını istedi.

Akıncı açıklamasında “Kıbrıs müzakerelerinde artık son aşamaya geldiğimiz ve siyasi düzeyde 5’li konferansın ikincisinin planlandığı bir ortamda, Güney Kıbrıs Meclisi’nde alınabilen bu kararla ‘Enosis’in hala gündemde tutulması kabul edilebilecek bir davranış değildir. Rum gençlerine verilen çok tehlikeli bir mesaj niteliğindeki bu karar, Kıbrıs Türk halkında zaten var olan güvensizliğin daha da artmasından başka bir işe yaramayacaktır” ifadelerini kullandı.

1. Makarios tarafından planlanan ve yalnızca Rumların oy kullandığı 1950’de yapılan plebisit Kilise tarafından yapılmış ve oy kullanan 224 Bin 700 Rum’un yüzde 96 oranında Ada’nın Yunanistan’la birleşmesine destek verdiği açıklanmıştı.

İngiltere plebisite ilişkin “oldukça sorgulanabilir” nitelemesi yaparak kuşkusunu dile getirmiş; dönemin yönetimi plebisit sonuçlarını ise biri Birleşik Krallık, biri Yunanistan hükümeti, biri BM Güvenlik Konseyi’ne gönderilmek ve biri de kilise arşivlerinde saklanmak üzere dört kopyası bulunduğunu açıklamıştı.

Kıbrıs Postası – Vatan Mehmet