Komiseri Stylianides, Irak güçlerinden, sivillerin etkin bir şekilde korunmasını istedi

Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiser Christos Stylianides, son zamanlarda Irak`ta yaptığı incelemeler, Avrupa Birliğinin, Musul`da, silahlı çatışmalar sırasında sivil halkın korunması yönünde insani çabaları yürüttüğünü açıkladı.

Komiser, AB`den insani yardımların gerekli bölgelere nasıl ulaşabileceğini incelemek amacıyla çatışma bölgelerini ziyaret etti.

Christos Stylianides, yaralıların tedavisi için uzun saatler çalışan doktorları teşvik etti ve Iraklı yetkililerden, sivil halkın korunacağı ve yardım edileceği konusunda güvence aldı.

Komiser sözlerine şöyle devam etti: “Ne yazık ki, Da`esh, insan hayatını görmemezlikten gelmeye devam edecek. Da`esh şu an, zavallı insanları kalkan olarak kullanarak, keskin nişancı ve savaşçıları çatılara yerleştirerek, insanları bu bölgeleri onların kontrolüne terk etmeye mecbur bırakmaya çalışmaktadır”.

“Buna rağmen, savaş katliamlarına ve çatışmaların çok nüfuslu yaşam bölgelerinde de yapılması nedeniyle büyük zorluklara rağmen, sivil insanların korunması bundan daha kritik olamazdı”.

“Komplikasyon faktörleri, sivil halkın güvenliği ve haysiyetini ilk sırada tutarak, Irak güçlerinin devam etme kararlılığını güçlendirmelidir. Çatışmalar sırasında, insanlığı korumalıyız. Sivil halkın yeterince korunmadığı bir çatışma, bizi çok gerilere götürür. Bunun yanı sıra, önlem ilkesinin korunması ve askeri eylemlerde orantılılık büyük bir öneme sahiptir. Özellikle, bizim için gerekli olan, güvenli tahliye yolları, yaralıların taşınması ve kurtarma ekiplerinin çatışmalar nedeniyle tuzağa düşen vatandaşlara ulaşımıdır”.

“AB şu an, Irak halkının desteklenmesine ve ilkelere bağlı kalmaya devam ediyor. Birlikte, sivil halkın, her şeyden korunması çabalarını desteklemeliyiz”.