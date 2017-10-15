Komiser Stylianides: Kıbrıs Sivil Savunma Dairesi bölgedeki Avrupa Sivil Mekanizmasının hedeflerine hizmet edebilir

Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Christos Stylianides, Kıbrıs Sivil Savunma Dairesi’nin Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasının Doğu Akdeniz bölgesindeki hedeflerine hizmet etme potansiyeli olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta temaslarda bulunmakta olan Komiser cuma günü Sivil Savunma Dairesi’nin merkez ofisini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Komiser, Kıbrıs’ın Avrupa Sivil Savunma Mekanizması çerçevesinde çalışmalarının güçlenmesi gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Konstandinos Petrides Komiser’e ziyareti sırasında eşlik etti.

İçişleri Bakanı’nın Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasıne büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Komiser, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiserliği ve İçişleri Bakanlığı arasında konu üzerinde yakın bir işbirliği sağlandığını belirtti.

Doğu Akdenizin zor bir bölge olduğunu ifade eden Komiser, bundan dolayı Kıbrıs ve Avrupa Sivil Savunma Mekanizmaları arasındaki işbirliğinin daha da güçlenmesi gerektiğini ve Kıbrıs’ın Avrupa Mekanizmasının hedeflerine hizmet edebileceğini söyledi.

2016 yılında meydana gelen orman yangınlarına değinen Komiser, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin daireleri ve Avrupa Sivil Savunma Mekanizması arası işbirliği sağlanmasından dolayı Fransa ve İtalya’nın yangınların söndürülmesine yardımcı olduklarını söyledi.

Avrupa Mekanizması çerçevesinde sağlanan işbirliğinin zor durumlarda dayanışma sağladığını ispat ettiğini ifade eden Komiser, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de Portekiz’de meydana gelen yangınlara personel göndermek için Cumhurbaşkanı ve Kıbrıs hükümetinin ifade ettiği hazırlığın “insanı duygulandıran” bir eylem olduğunu söyledi.

Sivil Savunma Dairesi’nin bir çok Avrupalı programa katıldığını ifade eden Petrides, daima Avrupa Komisyonuyla temaslarda bulunarak karşı karşıya kalınan sorunlar; mülteciler, yangınlar vb ele alabildiklerini söyledi.