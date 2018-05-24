Komiser Fotiou: Kıbrıs Rum tarafı müzakerelere başlamaya hazır

İnsani Konular ve Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslılar için Cumhurbaşkanlığı Komiseri Fotis Fotiou, Kıbrıs Rum tarafının Temmuz 2017’de Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin durdurduğu noktadan ve Guterres çerçevesi temelinde yeniden başlaması için hazır olduğunu söyledi.

Komiser, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades’i temsilen Washington’da yer alan “Kıbrıs için Adalet” Uluslararası Koordinasyon Komitesi’nin (PSEKA) 34. Konferansına katılıyor. Konferansa hitap eden Komiser, Kıbrıs Rum tarafının hedeflerinin, çözümün temelini sağlayan Güvenlik Konseyi’nin kararlarına uygun olduğunu vurguladı.

Kıbrıs – ABD ilişkilerine değinen Komiser, ikili ilişkilerde “İlişkilerimizde yeni ve eşi görülmemiş bir döneme girdik” dedi.

Komiser Fotis Fotiou, “İstikrar, öngörülebilirlik ve güvenilirlik Kıbrıs’ın eşsiz ve değerli özellikleri olduğunu ispat etmeyi başardık. ABD ve diğer müttefiklerle asimetrik tehditleri ele almak amacıyla yakın bir işbirliğinde bulunuyoruz ve aynı zamanda, değerli yardımınızla Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz bölgesinde stratejik bir önem taşındığını açık ve net bir şekilde ispat ettik” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ABD ile uluslararası toplumun terörizm, yasadışı silah ticareti, yasadışı göç ve organize suça karşı mücadelede ortak çalışmalara katıldığını belirten Komiser, özellikle Kıbrıs’ın sağladığı üçlü işbirliğine işaret etti.

Kıbrıslı yetkili, Kıbrıs ve Yunanistan’ın İsrail ve Mısır dâhil bölgedeki diğer ülkelerle üçlü işbirliğinde bulunduğunu ifade etti.

Kıbrıs sorunu hakkında Fotis Fotiou, İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında geçen yaz adanın yeniden birleşmesine yol açacak ve ortak kabul edilen bir anlaşmaya varılması amacıyla yapılan müzakerelerin başarısız bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Komiser, Türkiye’nin Crans-Montana’daki güvenilir ve yapıcı olmayan bir yaklaşım takip ederek adada Türk askeri varlığına ve anakronik garantiler sistemine devam edilmesi dâhil kendi uzlaşmaz fikirlerinde ısrar ettiğine işaret etti.

Komiser, devamla, Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) tehditleri hakkında da konuştu ve “Türkiye’nin davranışları, BM’nin Deniz Hukuku Konvansiyonu’nun yanı sıra, Kıbrıs’ın MEB’i üzerindeki egemenlik haklarının ihlali dâhil, uluslararası hukukun ihlalidir” diye vurguladı.

“Belli ki, Türkiye’nin bu eylemleri Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde kendi çıkarlarını teşvik etmeyi hedefliyor” şeklinde konuşan Fotiou, Türkiye’nin bölgedeki hidrokarbon kaynaklarını kontrol ederek Avrupa’nın enerji merkezine dönüşmesini istediğini söyledi.

Komiser, konuşmasında kayıp kişiler ile KKTC’de ikamet eden Kıbrıslı Rumlar ve Maronitler (enklavlar) ile ilgili konulara da atıfta bulundu.

Kha