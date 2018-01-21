KKTC Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu: “Rumların tavrı kabul edilemez”

KKTC Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs konusunda yaptığı yazılı açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, adanın ortak sahibi olan Kıbrıslı Türklerin haklarını hiçe sayarak, Kıbrıs’ın kuzeyindeki deniz alanlarında Yunanistan ile tek yanlı olarak sözde Münhasır Ekonomik Bölge koordinat belirleme çalışması gerçekleştireceklerini söylemesi kabul edilemez” diyen Sucuoğlu, Rum tarafının, adada ve bölgede tansiyonu artırıcı davranışlar içerisine girdiğini ve Kıbrıslı Türkler açısından önem taşıyan konularda hiçbir istişare yoluna gitmeyerek niyetini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti. Sucuoğlu, şunları belirtti:

“Rum Yönetimi’nin, bu davranışı Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarının korunması yönünde adımlar atılmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

Kıbrıs’ın etrafında bulunan doğal kaynaklar ortak zenginlik olup, BM Genel Sekreteri’nin ilgili raporlarında ifade ettiği gibi, bu zenginliklerin her iki toplumun da yararına olacak şekilde, işbirliği içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıbrıs adasının tek sahibinin Güney Kıbrıs olmadığını ve adadaki deniz yetki alanlarının da sadece Kıbrıs Rum tarafı lehine sınırlandırılamayacağını hatırlatırız.

Adada müzakere süreci devam ederken, Güney Kıbrıs Rum tarafının bu denli yanlış adımlar atması müzakere etmeye niyetli bir taraf olmadığının da açık bir göstergesidir.

Kıbrıs Rum tarafı bizi görmezden gelse de, biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Anavatan Türkiye ile birlikte geleceğe yönelik adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.”

KKTC Enformasyoan Dairesi