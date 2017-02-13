‘KKTC Meclisi’nde Enosis kararıya ilgili deklarasyon yayınlandı (görüntülü haber)

KKTC Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Rum Meclisinde Enosis’le ilgili alınan karar üzerine, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partilerin ve bağımsızların desteğiyle hazırlanan ortak deklarasyonu okudu.

ORTAK DEKLARASYON

Deklarasyon şöyle; “Kıbrıs’ta yaşayan iki halktan biri olan Kıbrıslı Türklerin varlığını ve kimliğini yok sayan “Enosis’in halkımıza hangi tarihsel gerçekleri çağrıştırdığı herkesin malumudur. Halkımız, tüm yaşanmışlıklara rağmen geçmişin kötü tecrübelerinin bir daha yaşanmayacağı bir çözüme ulaşma konusunda istekliliğini her zaman ortaya koymuştur. 2004 yılında Annan Çözüm Planı’na referandumda onay vermiş ve sonrasında da çözüm yönündeki iradesini hep canlı tutmuştur. KKTC Cumhuriyet Meclisi de halkımızın iradesi doğrultusunda bugüne kadarki tüm çözüm müzakerelerine destek olmuş, BM parametrelerine uygun bir çözümü destekleyen kararlar almıştır. Son olarak iki lider arasında imzalanan 11 Şubat 2014 belgesinde de desteğini belirtmiştir.

ÇÖZÜM SÜRECİNE AYKIRI BİR YAKLAŞIM

Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesi devam ederken, GKRY Meclisince alınan 1950 yılındaki ENOSİS plebisitinin okullarda anılması kararı 11 Şubat 2014 Belgesi’nde ve yürütülmekte olan çözüm sürecine aykırı bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Bilinmelidir ki bu karar tarafımızdan çözüm müzakerelerinin ana felsefesine ciddi saygısızlık olarak algılanmış, Kıbrıslı Türklere güvensizliği derinleştirmiş BM Parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulma çabasında Rum tarafının iyi niyetli ve samimiyeti konusunda şüpheleri arttırmıştır.

TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYACAK SONUÇLARA YOL AÇABİLECEK TARİHİ YANLIŞ…

Kıbrıs Sorununu çözme çabaları sürerken “Enosis’in Rum tarafınca gündeme getirilmesini, BM nezdinde şiddetle kınar ve telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabilecek bu tarihi yanlıştan geri atılması konusunda BM tarafından derhal girişim başlatılmasını talep ettiğimizi deklare ederiz.”