KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay:“Rumlar,Türk tarafının iyi niyetli tekliflerini doğru değerlendirilmeli”

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Rum tarafının, tespit edilen doğalgazın adanın tümünün ekonomisine kazandırılabilmesi için Türk tarafından gelen iyi niyetli teklifleri doğru değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yılmaz Bora başkanlığındaki Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği heyetini kabul etti.

Bora: Milletvekilleri yaptıkları yemine bağlı kalmalı

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Dernek Başkanı Yılmaz Bora, Uluçay’a Meclis Başkanlığı görevinde başarı diledi.

Bora, verilen mücadelenin ardından bugün bağımsız bir devlet içerisinde yaşamanın huzurunu yaşadıklarına işaret ederek, inançlarının Meclis’teki 50 milletvekilinin yaptıkları yemine bağlı olarak bu bağımsızlığa bağlı kalması olduğunu söyledi.

Bora, arzularının tüm milletvekillerinin birlikte bir ahenk içerisinde çalışma yürütmesi olduğuna işaret ederek , bu çalışmanın topluma da olumlu olarak yansıyacağına inanç belirtti.

Uluçay: Ülkemizi daha ileriye taşımalıyız

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bugünlere gelinmesinde herkesin büyük emek ve katkısı olduğunu söyleyerek, Kıbrıs Türkü’nün demokrasisi ve ekonomisinin gelişmesi için son yıllarda canla başla mücadele verildiğini belirtti.

Uluçay: “Bizlere düşen görev de aslında bu… Yıllardır verilen mücadelenin daha anlamlı bir yere taşınabilmesi için, yarınlarımıza ve çocuklarımıza daha güzel bir ülke sunabilmeliyiz. Dolayısıyla halk tarafından seçilen milletvekilleri olarak Meclis’te çalışmalarımıza devam ederken, halkın verdiği yetki ile yapacağımız çalışmalarla da ülkemizi daha ileriye taşımalıyız” dedi.

Uluçay, ülkenin ihtiyaç duyduğu uzlaşı kültürünü sağlamanın ve onu daha olgunlaştırmanın bundan sonraki süreçte temel hedefleri olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununa da değinen Uluçay, Güney Kıbrıs’ta tamamlanan seçimin ardından görüşmeler ile ilgili yeni gelişmelerin beklenebileceğine işaret ederek, süreci yaşayarak ve görerek değerlendireceklerini belirtti.

Uluçay şöyle devam etti:

“Özellikle yıllardan beridir Kıbrıs’ta iki eşit tarafın olacağı bir çerçevede anlaşma niyeti ile görüşmelerini sabırla sürdüren Türk tarafının genel olarak izlediği dış politikanın ardından geldiğimiz nokta, aslında bizler için bir kayıp değildir. Bizler için dünyada ihtiyaç duyduğumuz bizlerin onuruna yakışır bir şekilde Kıbrıs Türk halkının da bu çerçevede temsil edildiği, halkının tarafından seçilen temsilcileri ile birlikte tescil edilmiştir diye düşünüyorum”

Uluçay, bugün yapılan mücadelenin geçmişte yapılan mücadelenin aslında devamı niteliğinde olduğuna işaret ederek devam eden siyasi ve ekonomik mücadelenin arkasının getirileceğini belirtti.

“Ortaya çıkacak ekonomik değeri Kıbrıslı Türkler de hak ediyor”

Uluçay doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarını da değerlendirdiği konuşmasında şunları aktardı:

“Özellikle Kıbrıs adasının etrafında belli bir süreden beridir tespit edilen doğalgaz ile ilgili münhasır ekonomik bölgenin adanın bütününe dönük değerlendirilmesi yönündeki taleplerimizi dünyanın dikkati alması gerekir. Tespit edilen doğalgazın adanın tümünün ekonomisine kazandırılabilmesi için bizlerden gelen iyi niyetli teklifleri doğru değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ancak böyle olması halinde münhasır ekonomik bölgenin adanın bütününe dönük ekonomik anlamda olumlu yansımaları olacaktır. Böyle olmaması durumunda tartışma ortamı başka mecralara yönelebilecektir”

Sondaj çalışmaları ile ortaya çıkabilecek ekonomik değerlerin Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıslı Türklerin de hak ettiği düşüncesinde olduklarını ifade eden Uluçay, geçmiş müzakare sürecinde ve bugünlerde de Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu yönde çağrıları olduğunu anımsattı.

Töre’den kabul

Bu arada Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği heyeti Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre tarafından da kabul edildi.

Heyet üyeleri Töre’yi kutlayarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşmasında, TMT Mücahitlerinin Kıbrıs Türk’ünün vermiş olduğu mücadelenin en büyük tanıkları olduğuna işaret etti ve derneğe üzerinde Atatürk’ün Kıbrıs konusunda söylediği sözün basılı olduğu Atatürk fotoğrafı, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün portresi ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın portresinin olduğu çerçeveler hediye etti.

Kıbrıs-Tak