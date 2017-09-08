KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: “Artık yeni şeyler konuşma zamanı”

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta yeni federal ortaklık içeren bir çözüme yönelik umutların canlı tutulması anlayışını eleştirerek, 50 yıldır Kıbrıs Türk tarafının üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, bundan sonrasının Türkiye ile birlikte karar altına alınacağını belirtti ve “Artık yeni şeyler konuşma zamanıdır” dedi.

Ertuğruloğlu, federasyon görüşmelerinin de, parametrelerin de tükendiğini kaydederek “Beklemeye alınmış, gün gele yeniden başlayacak bir süreç değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıs Rum siyasi partisi AKEL’in Genel Sekreteri Andros Kiprianu arasında dün gerçekleşen görüşmeyi müteakiben yapılan ortak basın açıklamasını büyük bir kaygıyla öğrendiğini belirtti.

“ÇÖKEN SADECE KONFERANS DEĞİL FEDERAL ÇÖZÜM ÇALIŞMALARIDIR”

Crans-Montana’da başarısızlıkla sonuçlanan ve sona eren müzakerelerin değerlendirildiği belirtilen görüşme sonrası yapılan söz konusu açıklamada, “BM parametreleri çerçevesinde varılacak iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyon modelinin tek gerçekçi çözüm modeli olduğu”nun iddia edildiğini kaydeden Ertuğruloğlu, Crans-Montana’da sonuçsuz bir şekilde çöken yalnızca konferansın kendisi değil, konferansla birlikte söz konusu BM parametreleri zemininde 50 yıldır yürütülen federal çözüm çalışmaları olduğunun altı çizilmesi gerektiğini ifade etti.

Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı tarafından da dile getirilen bu gerçeğin, hükümetin resmi görüşü olduğunu ve konferansta son derece yapıcı bir tutumla müzakere eden Anavatan Türkiye tarafından da paylaşıldığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs gerçeklerinin herkesçe iyi bilindiğine işaret ederek 1960 ortaklık cumhuriyetinin tek taraflı ve silah zoruyla gasp etmek suretiyle iki halkın bir çatı altında yaşama anlayışını ortadan kaldıran tarafın Kıbrıs Rum tarafı olduğunu belirtti.

“KABUL EDİLEMEZ”

Ertuğruloğlu açıklamasında şunları ifade etti:

“Hal böyle iken, yeni federal ortaklık içeren bir çözüme yönelik ‘umutların canlı tutulması’ anlayışı, sadece 50 yıldır denenip başarısızlıkla sonuçlanan durumun ucu açık bir şekilde tekerrürü anlamına gelmekte olup, tarafımızdan kesinlikle kabul edilemezdir. Bu çerçevede vurgulanmalıdır ki, federal bir çözüme yönelik müzakerelere 50 yıldır iyi niyetle katılan Kıbrıs Türk tarafı, bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Bundan sonrası, Anavatan Türkiye ile birlikte karar altına alınacaktır. Artık yeni şeyler konuşma zamanıdır.

Kıbrıs Rum tarafının müzakere sürecinin BM parametreleri kapsamında devamını talep etmesinin amacı, zamana oynamak suretiyle Kıbrıs Türkü’nü başarısızlığı kanıtlanmış bir sürece mahkum etmek ve kendisinin de sözde Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti olarak yoluna devam etmesini sağlamaktır. Statükonun devamından zarar gören Kıbrıs Rum tarafı değil, insanlık dışı ambargolar ve izolasyon altında yaşamaya yıllardır maruz bırakılan Kıbrıs Türk halkıdır. Bu vakitten sonra Kıbrıs Türk halkından federal bir çözüme yönelik halen umut beslemesini beklemek insafsızlıktır ve kabul edilmez bir durumdur. Federasyon görüşmeleri de, parametreleri de tükenmiştir, beklemeye alınmış, gün gele yeniden başlayacak bir süreç değildir.”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, mevcut koşullarda esas yapılması gerekenin, Kıbrıs’ta iyi komşuluk ilişkileri içinde yan yana yaşanabilecek yeni çözüm modellerini değerlendirmek olduğunu bir kez daha vurguladığını kaydederek, “Bu çalışmalara tüm siyasi partilerimizin yapıcı katkı koymaları yönündeki temennimi yinelerim” ifadelerini kullandı.

Tak-Kıbrıs Postası