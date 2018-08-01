KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: “Müzakereler aynen devam edemez”

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT’de katıldığı programda Kıbrıs konusuna değindi.

Müzakerelerin aynen geçmişte olduğu gibi devam edemeyeceğini vurgulayan Özersay, hükümetin yanı sıra Cumhurbaşkanı’nın da bu görüşte olduğunu, bunun bir devlet politikası olarak benimsendiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı olarak, Kıbrıslı Türklerin uluslararası toplumun bir parçası olmasını hedeflediklerini, uluslararası alanda daha görünür olmak için çalıştıklarını anlattı. Doğalgaz kaynaklarında Kıbrıslı Türklerin de payı olduğunu söyleyen Özersay, bu konuda uluslararası aktörlerle ve gaz şirketleriyle temasların sürdüğünü de kaydetti.

KKTC Enformasyon Dairesi