KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber’den Guterres’e mektup…

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Sibel Siber, Cumhuriyet Meclisi’nin aldığı 13 Şubat 2014 tarihli ortak deklerasyonu, bir mektupla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, mektup, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi tarafından “Enosis” Plebisitinin Kıbrıs Rum okullarında anılması kararının kınandığı ve kararın geri alınması için Birleşmiş Milletlerin göreve davet edildiği deklerasyonu içeriyor.

Siber, mektubunda GKRY parlamentosu tarafından alınan bu kararın müzakerelere çok büyük zarar verdiğine ve güvensizliği derinleştirdiğine vurgu yaptı.

Siber, telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabilecek bu tarihi yanlıştan dönülmesi konusunda Genel Sekreter’in ivedilikle girişim başlatacağına olan inancını belirterek, bu kararın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Müzakerelerindeki “iyi niyet misyonu” na da zarar verebilecek nitelikte olduğuna belirtti.

Siber’in Genel Sekretere gönderdiği KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin ortak deklerasyonu şöyle:

Kıbrıs’ta yaşayan iki halktan biri olan Kıbrıslı Türklerin varlığını ve kimliğini yok sayan “Enosis”in halkımıza hangi tarihsel gerçekleri çağrıştırdığı herkesin malumudur.

Halkımız, tüm yaşanmışlıklara rağmen geçmişin kötü tecrübelerinin bir daha yaşanmayacağı bir çözüme ulaşma konusunda istekliliğini her zaman ortaya koymuştur. 2004 yılında Annan Çözüm Planı’na referandumda onay vermiş ve sonrasında da çözüm yönündeki iradesini hep canlı tutmuştur.

KKTC Cumhuriyet Meclisi de halkımızın iradesi doğrultusunda bugüne kadarki tüm çözüm müzakerelerine destek olmuş, BM parametrelerine uygun bir çözümü destekleyen kararlar almıştır. Son olarak iki lider arasında imzalanan 11 Şubat 2014 belgesine de desteğini belirtmiştir.

Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesi devam ederken, GKRY Meclisi’nce alınan 1950 yılındaki Enosis plebisitinin okullarda anılması kararı 11 Şubat 2014 Belgesi’ne ve yürütülmekte olan çözüm sürecine aykırı bir yaklaşım ortaya koymaktadır.

Bilinmelidir ki, bu karar tarafımızdan çözüm müzakerelerinin ana felsefesine ciddi saygısızlık olarak algılanmış, Kıbrıslı Türklerde güvensizliği derinleştirmiş, BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulma çabasında Rum tarafının iyi niyeti ve samimiyeti konusunda şüpheleri artırmıştır.

Kıbrıs sorununu çözme çabaları sürerken “Enosis”in Rum tarafınca gündeme getirilmesini, BM nezdinde şiddetle kınar ve telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabilecek bu tarihi yanlıştan geri adım atılması konusunda BM tarafından derhal girişim başlatılmasını talep ettiğimizi deklare ederiz.

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