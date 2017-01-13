KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu:Harita Kıbrıs Türkleri’nin çıkarları için uygun değil

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, bugün başlayan uluslararası konferansla ilgili basına değerlendirmede bulundu.

Burcu, Cenevre süreci ve 5’li konferans hakkında detaylı bilgi verdi.

Konferansın bundan sonraki süreçlerini de anlatan Burcu, 18 Ocak’ta teknik çalışma gruplarının toplanıp alt yapı çalışmalarını yapacaklarını açıkladı.

Konferansın devamlılığını yarın sürdürmeye hazır olduklarını dile getiren Burcu, Türkiye ve İngiltere’nin de hazır olduğunu ancak Yunananistan Dışişleri Bakanı’nın süreci 10 gün ertelemek istediğini söylediğini anlattı.

Haritanın Kıbrıs Türk toplumunun çıkarları ve hayatının devamlılığı için uygun olmadığını söylediklerini belirten Burcu, bu konunun hassas olduğunu bu nedenle detay vermeyeceklerini söyledi.

Herşeyin planladığı gibi gittiğini ifade eden Burcu, sadece aksaklığın istenilen hızla gidilmemesi olduğunu kaydetti.

Brt