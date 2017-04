Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: “Müzakerelerde konuşulmadık unsur kalmadı” Reviewed by Momizat on Nis 21 . KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümü için 1968’den bu yana her şeyin konuşulduğunu, bir 50 yıl daha konuşulamayacağını ifade etti. Cumhurb KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümü için 1968’den bu yana her şeyin konuşulduğunu, bir 50 yıl daha konuşulamayacağını ifade etti. Cumhurb Rating: 0