KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: “Taraflar Eylül ayında New York’ta bir araya gelecek”

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tarafların Eylül ayında Kıbrıs sorunu gündemiyle New York’ta bir araya geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, hem hükümet ortaklarıyla yaptığı toplantı hem de Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Akıncı, “Muhtemelen Eylül’ün son günlerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmeler söz konusu olacak” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute’un, Kıbrıs’ta liderlerle, Türkiye Cumhuriyeti’nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü anımsatan Akıncı, “Eylül’ün ilk yarısında Atina, Londra ve Brüksel’i de ziyaret edeceğini bildiğimiz Sayın Lute Eylül ortalarından itibaren raporunu Genel Sekreter sunmuş olacak” şeklinde konuştu.

Bu rapor ışığında atılabilecek adımları BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte değerlendirme fırsatı da bulacaklarını kaydeden Akıncı, “Temennimiz ortaya çıkacak durumun Kıbrıs’ta iyi gelişmelere zemin oluşturabilmesidir. Akıl yolunda, mantık yolunda buluşmayı temenni ediyorum” dedi.

KKTC Enformasyon Dairesi