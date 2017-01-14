KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: “Belirlenen bir tarih var, ucu açık bir süreçten bahsetmiyoruz”

Akıncı, 18 Ocakta teknik düzeyde sürecin devam edeceğini belirterek, “belirlenen bir tarih var, ucu açık bir süreçten bahsetmiyoruz”dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre’de tarihi bir fırsat bulunduğunu ve bu aşamaya kadar getirilen bu fırsatın başarısızlıkla sonuçlanmaması gerektiğini söyledi.Akıncı, Cenevre’deki Konferansa verilen aranın “Konferans bitti, süreç sonuçsuz kaldı” şeklinde değerlendirmenin yanlış olacağını belirtti.

Mustafa Akıncı, 18 Ocak’ta yapılacak çalışmaların ardından tarafları menun edebilecek bir çıkış yolu bulunabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “Konferansa ara verilmesi, sürecin yıkılması anlamına gelmez. Peşin yargılara varılmamalı. Farklı duygularla yaklaşanlar varsa, bunu şimdiden peşin bir hükümle yargılayamayız diye düşünüyorum. İyi niyetle bu süreci götürelim”diye konuştu.

Akıncı, 18 Ocakta teknik düzeyde sürecin devam edeceğini belirterek, “belirlenen bir tarih var, ucu açık bir süreçten bahsetmiyoruz”dedi.Cumhurbaşkanı, Yunanistan’ın daha fazla teknik çalışma yapabilmek adına ara vermek istediğini belirterek, kendilerinin de bu karar saygı gösterdiklerini söyledi.Akıncı, “süreç bugün devam etseydi daha iyi olurdu. Bu açık ve nettir. 18 Ocak’a bırakılması bizim tercihimiz değildi. Ancak bu gibi konferanslar konsensusa göre ilerler. Burada süreci bozan Yunanistan’ın tavrı oldu. Biz bu talebe anlayış gösterdik.”diye konuştu..Kaynak: Akıncı: “Belirlenen bir tarih var, ucu açık bir süreçten bahsetmiyoruz”

Konuşmasında BM tarafından yapılan açıklamaya da değinen Akıncı, BM’nin tüm tarafların Kıbrıs’ta çözümü desteklediğinin belirterek, bir an önce çözüme ulaşılmasının beklendiğinin ifade edildiğini söyledi.Akıncı, “Burada aslolan 50 yıllık bu soruna, her iki toplumu da memnun edecek bir çözüm bulmaktır.”dediCumhurbaşkanı Akıncı, müzakerelerin verilen kısa arada, Kıbrıs’ta nasıl devam edeceğinin henüz belli olmadığını ifade ederek, “Sosyal olarak da bir araya gelebiliz. Ancak teknik anlamda da yapılması gereken çalışmalar var. Bu konuda henüz bir kurgu yapılmış değil” diye konuştu.Akıncı, dönüşümlü başkanlık konusu ile ilgili olarak sorulan bir soruya ise, bu konunun Kıbrıslı Türklerin siyasal eşitlik anlamında olmazsa olmazı olduğunu söyledi.Akıncı, “Böyle bir husus eğer bir anlaşma metninde yoksa, ben bunu referandumda Kıbrıs Türk halkının onayına sunulacak bir metin olarak görmem, altına imzamı da atmam” dedi.Güvenlik ve garantiler konusunun bu Konferans’ın ana teması olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, 18 Ocak’ta yapılacak çalışmaların ardından tarafları menun edebilecek bir çıkış yolu bulunabileceğini ve bu çalışmaya fırsat verilmesi gerektiğini söyledi.Kaynak: Akıncı: “Belirlenen bir tarih var, ucu açık bir süreçten bahsetmiyoruz”

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‘Rum tarafının haritası kabul edilemez’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre’nin Cenevre kentindeki Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafının sunduğu haritanın kabul edilemez olduğunu belirterek, “Gerçekten kabul edilecek bir harita değil, bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler gözetiminde pazartesi başlayan Cenevre müzakereleri ve dün düzenlenen uluslararası konferansa ilişkin bilgi verdi.

Kıbrıs müzakerelerinde teknik konuları konuşmak üzere 18 Ocak’ta devam edecek konferansta kendisinin Müzakereci Özdil Nami tarafından temsil edileceğini kaydeden Akıncı, tarafların yanı sıra garantör temsilcilerinin konferansa katılacağını belirtti. “Kıbrıs Türk tarafı adına 20 aydır sürdürdüğümüz bu çalışmaların son aşamasına geldik.” diyen Akıncı, henüz çözüme ulaşmamış konular olduğunu fakat bu konuların son aşamaya gelindiğinde çözüme ulaştırılacağına dikkat çekti.

‘BU FIRSAT BİR DAHA ELE GEÇMEYEBİLİR’

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Beşli Konferans bitti ya da belirsizlik var denilmesi doğru olmayacak. Çözüm süreci ucu açık bir yola havale edilmedi. 18 Ocak’ta başlayacak çalışmanın hemen ardından bir üst seviyede ikinci bir toplantı yapma kararlılığımız var.” diye konuştu. Garantiler ve güvenlik konularının yanı sıra diğer konuların da paralel giderilmesi ve sorunun artık sürüncemede kalmaması gerektiğini kaydeden Akıncı, “Buraya kadar getirilen sürecin başarısızlığa ulaştırılması büyük hata olur çünkü böylesi bir fırsat bir daha ele geçmeyebilir.” dedi.

İKİ TARAFTA HARİTALARI ‘KABUL EDİLEMEZ’ BULDU

Cenevre’deki müzakerelerin son gününde de tarafların sunduğu ve BM’nin çelik kasasına alınarak kilitlenen haritalara değinen Akıncı, söyle konuştu:

“Taraflar kendi hazırladıkları harita önerilerini sundular ve haritalar BM’ye teslim edildi ve kasaya kilitlendi. Bu noktada bir hususun altını çizmek istiyorum. Sayın Anastasiadis bizim sunduğumuz öneriyi kabul edilmez bulduğunu bir yazıyla BM Genel Sekreteri’ne duyurdu. Aynı şekilde biz de Rumların sunduğu haritanın Kıbrıs Türk halkı açısından yaratacağı büyük sıkıntıları dikkate alarak bunun kabul edilmez bir nitelikte olduğunu görerek bu yöndeki düşüncemizi ve kararımızı BM Genel Sekreteri’ne yazıyla ilettik.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, 50 yıldır Kıbrıs sorununun çözümü için beklediklerini, önümüzdeki Çarşamba düzenlenecek toplantıya kadar sabırlı olunması gerektiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Bizi buradan izleyen halkımıza şunu söylüyorum, müsterih olsunlar. Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukukta içinde artık hakettiği yeri alması, Kıbrıs’ın içinde siyaseten eşit iki varlıktan biri haline gelmesi ve gelecek kuşakların çok daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için çok büyük bir uğraş içindeyiz, çok büyük bir mücadele içindeyiz. Bunun için tabii ki karşılıklı adımların atılması gerekecektir. Ancak karşılıklı olarak atılacak adımlar uzlaşmayla sonuçlandığı zaman hiç kimsenin mağdur olmaması için tüm tedbirlerin alınacağını da burada vurgusunu yapmak istiyorum.”

DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK OLMAZSA OLMAZ

Dönüşümlü başkanlıkla ilgili maddenin anlaşma metninde mutlaka yerini alması gerektiğini, aksi taktirde anlaşma metnine imza atmayacağının altını çizen Akıncı, “Dönüşümlü başkanlıkla ilgili öteden beri söylüyorum, bu konu Kıbrıslı Türklerin siyasal eşitlik anlamında olmazsa olmazıdır. Dönüşümlü başkanlık konusu bir çözüm metninde mutlaka yerini alması gereken bir konudur. Eğer böyle bir husus eğer bir anlaşma metninde yoksa ben bunu Kıbrıs Türk halkının referandumda onayına sunulacak metin olarak göremem ve böyle bir metnin altına da imzamı da atmam. Bu çok net ve açık olan bir konudur.” değerlendirmesinde bulundu.

BUNU KABUL EDECEK BİR TEK KIBRISLI TÜRK DE ÇIKMAZ

Akıncı, Cenevre’deki müzakerelerin son gününde sunulan haritaların detayıyla ilgili bir soru üzerine de, Rum tarafının sunduğu haritanın ve bu konudaki tavrının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları kaydetti: “Sayın Anastasiadis haritaları incelemeye geldiğinde bir mektupla beraber geldi. Bizim haritamızı görmeden bile mektubunu hazırladı, işin gerçeği budur. O anda biz de sayın Eide’ye bunun kabul edilemez olduğunu, Sayın Anastasiadis’e de bunun kabul edilemez olduğunu söyledik. Gerçekten kabul edilecek bir harita değil, bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz. Ertesi sabah biz mektubumuzu Genel Sekreter’e Espen Eide aracılığıyla mektubumuzu verdik. İtiraz filan değil bu, kabul etmemedir, benimsememedir. Bu kadarını söyleyebilirim, daha ayrıntıya da girmek gerekmez.”

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Akıncı: Rumların sunduğu harita bizim için kabul edilmez

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında, müzakerelerde Rum heyetinin sunduğu haritanın kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Mustafa Akıncı Cenevre’de basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında müzakerelerde Rum heyetinin sunduğu haritanın kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre, Mustafa Akıncı, “Gerçekten kabul edilecek bir harita değil, bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz.” dedi.

Cenevre’deki görüşmeler, 1974’te bölünen Kıbrıs’ta barış için yıllar sonra ele geçen en önemli fırsat olarak nitelendiriliyor.

Düzenlediği basın toplantısında harita konusunda ayrıntıya girmeyeceğini ifade eden Akıncı konu ile ilgili şunları kaydetti:

“Taraflar kendi hazırladıkları harita önerilerini sundular ve haritalar BM’ye teslim edildi ve kasaya kilitlendi. Bu noktada bir hususun altını çizmek istiyorum. Sayın Anastasiadis bizim sunduğumuz öneriyi kabul edilmez bulduğunu bir yazıyla BM Genel Sekreteri’ne duyurdu. Aynı şekilde biz de Rumların sunduğu haritanın Kıbrıs Türk halkı açısından yaratacağı büyük sıkıntıları dikkate alarak bunun kabul edilmez bir nitelikte olduğunu görerek bu yöndeki düşüncemizi ve kararımızı BM Genel Sekreteri’ne yazıyla ilettik.

Sayın Anastasiadis haritaları incelemeye geldiğinde bir mektupla beraber geldi. Bizim haritamızı görmeden bile mektubunu hazırladı, işin gerçeği budur. O anda biz de sayın Eide’ye bunun kabul edilemez olduğunu, Sayın Anastasiadis’e de bunun kabul edilemez olduğunu söyledik. Gerçekten kabul edilecek bir harita değil, bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz. Bu kadarını söyleyebilirim, daha ayrıntıya da girmek gerekmez”

“Böylesi bir fırsat bir daha ele geçmeyebilir”

18 Ocak’ta devam edecek olan Kıbrıs müzakerelerinin, Müzakereci Özdil Nami tarafından gerçekleştirileceğini kaydeden Akıncı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beşli Konferans bitti ya da belirsizlik var denilmesi doğru olmayacak. Çözüm süreci ucu açık bir yola havale edilmedi. 18 Ocak’ta başlayacak çalışmanın hemen ardından bir üst seviyede ikinci bir toplantı yapma kararlılığımız var… Buraya kadar getirilen sürecin başarısızlığa ulaştırılması büyük hata olur çünkü böylesi bir fırsat bir daha ele geçmeyebilir.”

Kıbrıslı Rumlar, Kuzey Kıbrıs’taki 30 bin Türk askerinin adayı terk etmesini istiyor.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı daha önce BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada bunun söz konusu olamayacağını söylemişti.

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