KKTC Başbakanı Tatar: “Rumlar bu adanın tek sahibi değil”
KKTC Başbakan Ersin Tatar, önemli bir coğrafyada bulunan Kıbrıs’ta iki eşit hak olduğunu ve Rumlar bu adanın tek sahibi olmadığına işaret ederek, “Türkiye 80 milyon nüfusuyla Doğu Akdeniz’de en güçlü ülkelerden birisi. Önemli bir konumda ve bu pozisyonu korumamız gerek” şeklinde konuştu.
Başbakan Ersin Tatar, bir kabulünde yaptığı konuşmada, “Bu zamana kadar atalarımız ve Türkiye, hak ve çıkarlarımızı en iyi şekilde korudu. Türkiye’nin desteğiyle devlet kurduk ve yıllardır bu devleti yaşatarak halkımızın refahını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
Büyük güçlerin burada gözü olduğunu kaydeden Tatar, şöyle devam etti:
“Burası önemli bir coğrafya ve büyük zenginlikler olduğu söylenmekte. Rumlar bu Adanın tek sahibi değildir. İki ayrı eşit halk vardır. Bizler kuzeyde kendi egemenliğimizi ilan ettik. Türkiye ile yaptığımız anlaşmalar var ve Fatih ile Yavuz gemisinin araştırmaları bizler için çok önemli”
Başbakan Tatar, ekonomik anlamda güçlenebilmek için üretmek gerektiğine de vurgu yaparak, bu anlamda üretenin çalışanın ve de en önemlisi milletin yanında olduklarını ifade etti.
“Birlik ve beraberliğimize kimsenin nifak sokmasına izin vermeyeceğiz.” diyen Tatar, Kıbrıs’ı AB’nin bir parçası olarak gören ve Türkiye’nin Adadan çıkmasını savunan AB mekanizmalarını eleştirdi.
Tatar, Kıbrıs Türkünün böyle oyunlara gelmeyeceğini, esas olanın Türkiye ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi olduğunu söyledi.
KKTC Enformasyon Dairesi