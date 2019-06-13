KKTC Başbakanı Tatar: “Rumlar bu adanın tek sahibi değil”

Momizat

Haz 13

KKTC Başbakan Ersin Tatar, önemli bir coğrafyada bulunan Kıbrıs'ta iki eşit hak olduğunu ve Rumlar bu adanın tek sahibi olmadığına işaret ederek, "Türkiye 80 mi

KKTC Başbakan Ersin Tatar, önemli bir coğrafyada bulunan Kıbrıs'ta iki eşit hak olduğunu ve Rumlar bu adanın tek sahibi olmadığına işaret ederek, "Türkiye 80 mi

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