KKTC Başbakanı Özgürgün:Rumların zihniyetiyle müzakerelerin devamında bir yarar görmüyorum

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Rumların, Enosis plebisitinin kutlanması kararını kaldırmayacağını, iliklerine kadar Enosis işlemiş bu zihniyetle müzakerelerin devamında yarar görmediğini belirterek, “Şimdi hayal kırıklığına uğrayanlar var. Hayal kırıklığına hayal kuranlar uğrar. Bizim gibi gerçekleri görenler hayal kırıklığı içinde değil. Gerçekleri zaten söylüyorduk” dedi.

Bu noktada artık görüşmelerin mantıklı bir zeminde devam etmesinin mümkün olmadığını ifade eden Başbakan Özgürgün, Rumların, Kıbrıs Türklerini sürekli azınlık gördüğünü, şimdi “azınlık hakkını da talep edemezsin” dediğini kaydetti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Diyalog TV’de, soruları yanıltarak değerlendirmelerde bulundu.

“CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN CEVABI DOĞRU. DURUŞ DA ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum Meclisi’nin Enosis plebisiti kararına karşı verdiği cevabın doğru olduğunu ama duruşun da önemli olduğunu ifade eden Başbakan Özgürgün, “ben anlaşmaya mecburum, anlaşma olmazsa yanarım, biterim, anlaşmak zorundayım” gibi tutumun da doğru olmadığını söyledi.

Başbakan Özgürgün, “Bu topraklarda Kıbrıs Tük halkı eşittir. Rumlar kadar bilgilidir, Rumlar kadar akıllıdır. Devlet konusunda da Rumlar kadar deneyimli, tecrübelidir. Bizden hiçbir fazlalıkları olmayan, biraz kalabalık bir topluluk var karşımızda. Bunun kaprislerini niye çekeyim, bu kaprisleri kimedir. Bu kapıyı vurursa ben iki defa vururum. Bu şımarıklık” diye konuştu.

Rumların, Kıbrıs Türklerini tarihin her döneminde azınlık olarak gördüğüne işaret eden Başbakan Özgürgün, karşılarında, hedefi her zaman Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak olduğunu çekinmeden ortaya koyan bir zihniyet olduğunu söyledi.

“GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKARAK ?KIBRIS’I YUNANİSTAN’A BAĞLAYACAĞIM’ DİYOR”

Kıbrıs Türk halkının, Enosis’e, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasına karşı çıktığını ve azınlık olmamak için mücadele ettiğini anlatan Başbakan Özgürgün, şöyle devam etti:

“Gelinen bugünde hiç bir değişiklik yok, yine ?azınlıksın’ diyor, gözümüzün içine bakarak ?Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlayacağım’ diyor. Bir mecliste alınan karar halkın iradesini yansıtır, meclis halkın iradesidir. O meclis o kararı almışsa o halk o kararı almıştır. Zaten o halk o kararı 1950’de, 1967’de, her dönem aldı. 50 senedir bunun değiştiği görülmedi. Böyle bir zihniyetle neden masada oturayım.”

“GERÇEKLERİ ZATEN SÖYLÜYORDUK”

Rum tarafının sürekli masadan kalkan ve “hayır” diyen taraf olduğunu, Kıbrıs Türk tarafının ise masaya otursun diye yalvaran taraf olduğunu kaydeden Başbakan Özgürgün “Ben böyle bir siyaseti yapmam” dedi.

Rumlar’ın Enosis kararını kaldırmayacağını, bu zihniyetle müzakerelerin devamında bir yarar görmediğini dile getiren Başbakan Özgürgün, “Müzakereler devam etse de Enosis düşüncesi iliklerine kadar işlemiş insanlarla gelebileceğiniz nokta sadece teslimiyet olur. Şimdi hayal kırıklığına uğrayanlar var. Neyin hayal kırıklığı. Hayal kırıklığına hayal kuranlar uğrar. Hayal kurmayanlar, bizim gibi gerçekleri görenler hayal kırıklığı içinde değil. Gerçekleri zaten söylüyorduk. Bu noktada artık görüşmelerin mantıklı bir zeminde devam etmesi mümkün değil. Çünkü ?sen azınlıksın’ diyor, bir de ?azınlık haklarını da talep edemezsin’ diyor. Böyle bir zihniyetle masanın neresinde oturacaksınız” diye konuştu.

“YENİ YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILACAK”

Hükümetin Nisan 2016’da göreve geldiğini ve protokol imzalanması, bütçenin hazırlanması konuları ile uğraştıklarını, Ocak 2017’den itibaren yeni bütçe ve yeni ihalelerle yeni yatırımların önünün açılmaya başladığını anlatan Başbakan Özgürgün, ciddi yatımların gözle görülür hale geleceğini, bunun ipuçlarının verilmeye başlandığını söyledi.

Başbakan Özgürgün, biraz zaman gerektiren büyük projeler de olduğunu, çok yakın zamanda bazı yolların yapımına başlanacağını, modern cezaevinin temelinin atılacağını belirterek, çok ciddi bir sorun olmadığı sürece bakan değişikliği konusunu gündemine almayı düşünmediğini kaydetti.

“BAŞ DÖNDÜRÜCÜ HIZLA GELİŞTİ”

Başbakan Özgürgün, UBP’nin genel başkanlığına yeniden geldiği 2013’den bugüne, siyasi yaşamındaki dönüşümlerin baş döndürücü hızla geliştiğini, siyasette 24 saatin bile uzun olduğunu ifade ederek, ülkede son yıllarda hükümetlerin yaklaşık 9 aylık süreyle görev yaptığını, kendilerinin bu süreyi uzatarak, istikrarın ortaya çıkmasını hedeflediğini vurguladı.

Ülkede son 4 yılda üç hükümet değiştiğini, bu durumun halka hizmet götürülmesi anlamında sıkıntı oluşturduğunu aktaran Başbakan Özgürgün, şu anda seçimi gerektirecek bir durum olmadığını, ancak Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da hükümet için “azınlık” diyerek tarafsızlığına gölge düşürdüğünü, bu durumda seçime hazır olduklarını, seçim çağrısı yapanların, bu çağrılarını öneri olarak meclise getirmeleri halinde UBP olarak “evet” diyeceklerini belirtti.

Yapılan anketlere UBP’nin ciddi farkla önde olduğunu, bunun geçen Ağustos ayından bu yana devam ettiğini, erken seçimi anketlere bakarak söylemediğini anlatan Başbakan Özgürgün, “Hükümet daha bir yılını doldurmadan ?seçim olsun’ diyenlerin, ciddiyetle bu seçim talebini Meclis’e taşımalarını ve seçin önerilerini vermelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Özgürgün, “Hem seçim isterler, hem seçim önerisini Meclise getirmezler. Erken seçim önerisini getirsinler ?evet’ diyeceğiz, buyursunlar” dedi.

Başbakan Özgürgün, genel seçimlerin, mutlaka Haziran 2018’de yapılacak yerel seçimlerden önce yapılacağını da sözlerine ekledi.

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