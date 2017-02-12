KKTC Başbakanı Özgürgün’den Rumlara:Yeni bir 20 Temmuz mu istiyorsunuz? “Müzakere Sürecine İndirilen En Ağır Darbe”

KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, Rum Meclisi’nin 1950 enosis referandumunu kutlama kararına tepki gösterdi ve yeni bir 20 Temmuz mu istiyorsunuz? diye sordu.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Rum Meclisi’nin 1950 enosis referandumunu kutlama kararına sosyal medya hesabından paylaştığı yazıları ile tepki gösterdi.

Başbakan Özgürgün şunları kaydetti:

1- Rum Meclisi 1950 enosis referandumunu kutlama kararı aldı. Kararı öneren ELAM yani EOKA’nın devamı olan parti! ENOSİS fikri hiç değişmemiş

2- 15 Temmuz 1974’te darbe yapan Nikos Sampson ENOSİS’in ne olduğunu çok net açıklamıştı;Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak ve Türkleri öldürmek

3- 20 Temmuz 1974’te Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Harekatıyla ENOSİS’i engellemiş ve Kıbrıslı Türkleri yok olmaktan kurtarmıştı

4- ENOSİS hayalini hala devam ettiren Rum Meclisi’ne sorarım: Bir 20 Temmuz daha mı lazım?

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“Müzakere Sürecine İndirilen En Ağır Darbe”

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Rum Temsilciler Meclisi’nin Enosis’in Rum okullarında kutlanması yönünde aldığı karar, Kıbrıs konusunda sürdürülmeye çalışılan müzakere sürecine indirilen en ağır darbe olduğunu söyledi.

Özgürgün, pazartesi günü yapılacak Cumhuriyet Meclisi birleşiminde, Rum Meclisi’nin kararını değerlendirerek gerekli yanıtı verecek ortak karar üretme adına Meclis Başkanlığı’na girişimde bulunacaklarını açıkladı.

Başbakan Özgürgün, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, Rum Meclisinin bu kararının, Rum-Yunan ikilisinin 1968’den beri sürdürülen müzakerelerin hiçbir sürecinde Kıbrıs’ta iki halkın eşitliğine dayalı bir federal çözüm niyeti taşımadığını anlamayanlara ya da anlamak istemeyenlere bir kez daha net bir biçimde gösterdiğini kaydetti.

EOKA’nın uzantısı faşist ELAM örgütünün siyasi kimlikle Rum Meclisi’ne taşımasının ürünü olan “Enosis” kutlamasının okullara sokulmasının, Rum tarafında adanın tümüne sahip olma hayallerinin güçlü zemin bulduğunun en büyük kanıtı olduğunu belirten Özgürgün, şunları dile getirdi:

“Türk düşmanlığını her fırsatta sergilemekten geri durmayan 3 milletvekili ile ırkçı bir azınlığın önerisinin Meclisten onay almasının başka anlaşılır izahı olamaz

Partisinin de katkılarıyla onaylanan bu kararla Rum lider Anastasiades’in müzakere masasına adeta yeni bir başlıkla “Enosisi” taşıması, sürece son noktayı koymakla eş anlamlıdır.

Yıllardır değişmeyen Rum zihniyetinin temsil edildiği Rum Meclisi’nin 1967 Enosis kararı ile 1950 Enosis Plebisitinin okullarda kutlanması kararları kaldırılmadan sürdürülecek müzakereler, zaman kaybının ötesinde, sürece olumlu katkı koyan tüm taraflara saygısızlıktır.”

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