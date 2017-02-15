KKTC Başbakanı Özgürgün:Anastasiadis ENOSİS’e destek verdi

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün,”Rum Yönetimi Başkanı Anastasiades EOKA kutlamasına tepki gösteren Türk tarafına “siz de 20 Temmuz’u kutlamayın” deyip ENOSİSE destek verdi.‏” dedi.

Özgürgün şunları kayetti:

”Türkiye müdahale edene kadar 15-20 Temmuz 1974te 2000’den fazla Rum ENOSİS’çi darbeciler tarafından öldürülmüştü.Sonra da sıra Türklerdeydi

Rum Yönetimi Başkanı. Anastasiades EOKA kutlamasına tepki gösteren Türk tarafına “siz de 20 Temmuz’u kutlamayın” deyip ENOSİSE destek verdi.

Anastasiadese:”Binlerce Rum öldüren ve Kıbrılı Türklerini soykırıma uğratan ENOSİS’i felaket günü ilan et ve 20 Temmuz’u sen de coşkuyla kutla.”