KKTC Başbakanı Erhürman: “Anastasiadis hala, olması gereken noktada değil”

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Rum Lider Anastasiadis’in “Çoğunluk yönetir kavramını ısrarla ortaya koyması ve çoğunluk-azınlık denklemi üzerinden Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin açıklamalar yapmış olması, hala, olması gereken noktada olmadığını gösteriyor” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdikleri olağan haftalık toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rum Lider Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 30 Nisan’daki çağrısına verdiği olumsuz cevabına da değinerek, Anastasiadis’in kullandığı cümlelerin, federasyon ve siyasi eşitlik konusunda aynı fikirde olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Erhürman, Rum siyasilere seslenerek, federasyon ve siyasi eşitlik kavramları üzerinde uzlaşmanın bu adada çözüme ulaşmanın tek yolu olduğunu hatırlattı.

Başbakan, müzakerelerdeki temel parametreler olan federasyon ve siyasi eşitliği algılama noktasında, büyük bir sorun olduğunu da belirterek, bunun düşündürücü ve üzücü olduğunu söyledi.

Görüşmede Lefke ve Aplıç kapılarının açılması konusuna da değindiklerini ve bu konudaki çalışmaları Cumhurbaşkanlığı ile birlikte koordineli şekilde yürüttüklerini anımsattı.

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