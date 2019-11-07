Kızılyürek’in “Bir hınç ve şiddet tarihi” kitabı.Birlikte yaşayan, birbirlerinin düğününe, cenaze törenine katılan insanların, etnik şiddetin baş göstermesiyle birlikte nasıl çatışan kamplara ayrıldılar
Avrupa Parlamentosu üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in
“Bir Hınç ve Şiddet Tarihi” isimli kitabı Yunanca basıldı.
Niyazi Kızılyürek’in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya
göre, Kızılyürek’in ilk olarak 2016 yılında Türkçe yayınladığı başyapıt
niteliğindeki “Bir Hınç ve Şiddet Tarihi – Kıbrıs’ta Statü Kavgası ve Etnik
Çalışma” 3 yıllık çalışma sonrasında geçen haftadan itibaren Yunanca olarak
raflarda yerini aldı.
Kızılyürek bu çalışmasında ilk defa yayınlanan belgeler ve
bulgular ışığında Kıbrıs’ta etnik ve siyasal şiddet olgusunu incelemekte,
birlikte yaşayan, birbirlerinin düğününe, cenaze törenine katılan insanların,
etnik şiddetin baş göstermesiyle birlikte nasıl çatışan kamplara
ayrıldıklarını, “Helenizm” ve “Türklük” adına tutuştukları kavgada nasıl nefret
kokan ‘ölümcül kimlikler’ edindiklerini değişik bir yöntemle ele almaktadır.
Kızılyürek, yöntem olarak “etnik nefret” ve “etnik
farklılık” temelinde yapılan primordialist okumaları reddederek iki toplum
arasında var olan “amaç uyuşmazlığı” ve “statü kavgasına” dikkat çekmekte ve
aslında etnik şiddeti tetikleyen en temel faktörlerin bunlar olduğunu ileri
sürmektedir.
Aynı zamanda Kızılyürek, bu süreç içinde tarafların, hak
ettiklerini düşündükleri “statüye erişme” veya kendilerini layık görmedikleri
bir “statüden kurtulma” gayreti içine girdikleri için şiddete başvurduklarını
savunmaktadır.
Niyazi Kızılyürek bu başyapıtta yeterince konuşulmayan,
hatta tabu olan meseleleri incelemiş ve okuyucularını kültürünün en önemli
unsuru olan geçmişle yüzleşmeye davet etmiştir. Aynı zamanda o dönemde
toplumları kontrol etmek amacıyla etnik şiddete paralel olarak uygulanan
siyasal şiddete, “faili meçhul” cinayetlere dikkat çekerek, Kıbrıs Türk ve Rum
toplumlarında anti-komünist örgütlerin işlediği cinayetleri ayrıntılı bir şekilde
irdelendi.
www.starkibris.net/index.asp?haberID=281389