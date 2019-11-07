Kızılyürek’in “Bir hınç ve şiddet tarihi” kitabı.Birlikte yaşayan, birbirlerinin düğününe, cenaze törenine katılan insanların, etnik şiddetin baş göstermesiyle birlikte nasıl çatışan kamplara ayrıldılar

Avrupa Parlamentosu üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in

“Bir Hınç ve Şiddet Tarihi” isimli kitabı Yunanca basıldı.

Niyazi Kızılyürek’in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya

göre, Kızılyürek’in ilk olarak 2016 yılında Türkçe yayınladığı başyapıt

niteliğindeki “Bir Hınç ve Şiddet Tarihi – Kıbrıs’ta Statü Kavgası ve Etnik

Çalışma” 3 yıllık çalışma sonrasında geçen haftadan itibaren Yunanca olarak

raflarda yerini aldı.

Kızılyürek bu çalışmasında ilk defa yayınlanan belgeler ve

bulgular ışığında Kıbrıs’ta etnik ve siyasal şiddet olgusunu incelemekte,

birlikte yaşayan, birbirlerinin düğününe, cenaze törenine katılan insanların,

etnik şiddetin baş göstermesiyle birlikte nasıl çatışan kamplara

ayrıldıklarını, “Helenizm” ve “Türklük” adına tutuştukları kavgada nasıl nefret

kokan ‘ölümcül kimlikler’ edindiklerini değişik bir yöntemle ele almaktadır.

Kızılyürek, yöntem olarak “etnik nefret” ve “etnik

farklılık” temelinde yapılan primordialist okumaları reddederek iki toplum

arasında var olan “amaç uyuşmazlığı” ve “statü kavgasına” dikkat çekmekte ve

aslında etnik şiddeti tetikleyen en temel faktörlerin bunlar olduğunu ileri

sürmektedir.

Aynı zamanda Kızılyürek, bu süreç içinde tarafların, hak

ettiklerini düşündükleri “statüye erişme” veya kendilerini layık görmedikleri

bir “statüden kurtulma” gayreti içine girdikleri için şiddete başvurduklarını

savunmaktadır.

Niyazi Kızılyürek bu başyapıtta yeterince konuşulmayan,

hatta tabu olan meseleleri incelemiş ve okuyucularını kültürünün en önemli

unsuru olan geçmişle yüzleşmeye davet etmiştir. Aynı zamanda o dönemde

toplumları kontrol etmek amacıyla etnik şiddete paralel olarak uygulanan

siyasal şiddete, “faili meçhul” cinayetlere dikkat çekerek, Kıbrıs Türk ve Rum

toplumlarında anti-komünist örgütlerin işlediği cinayetleri ayrıntılı bir şekilde

irdelendi.

www.starkibris.net/index.asp?haberID=281389