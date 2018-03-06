AKEL Genel Sekreteri Kiprianu: “Kıbrıs sorunu çözülmeden doğal zenginliğimizi değerlendiremeyeceğiz… Bunu anlamamız lazım!”

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, ilk dış ziyaretini gerçekleştirmekte olduğu Atina’da Yunan dengi Nikos Kocias ile “tepki senaryoları” kararlaştırdığı haber verildi.

Fileleftheros “Tepki Senaryoları… Hristodulidis-Kocias Meydan Okumaları Göğüsleme Oyununu Değiştiriyor… İki Dışişleri Bakanı Dünkü İlk Görüşmelerinde Önemli Kararlar Aldı” başlıklı haberinde Hristodulidis ve Kocias’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki “meydan okumalarını göğüslemeye” yönelik önemli kararlar aldıklarını yazdı.

Rum ve Yunan Dışişleri bakanlıklarının eylemlerini; ilgili bakanlık müdürlüklerinin eşgüdüm ve iş birliğine gitmesi ve tepki senaryoları hazırlanması eksenlerinde olacağına dikkat çeken gazeteye göre iki bakan, bütün düzeylerde görüşmeler yapılmasına karar verdi. Yani bakanlıkların siyasi liderliklerinin dışında, Avrupa Birliği, Orta Doğu, BREXIT v.b. muadil müdürlükleri de görüşecek. Dahası, Türkiye’nin “eylemlerine tepki verilirken, acizlik algısı yaratacak boşluk olmaması için eyleme göre nasıl tepki verileceğine dair çeşitli senaryolar hazırlanması da kararlaştırıldı.

“BÖLGENİN BÜYÜK SORUNU”

Kocias, baş başa ve heyetler arası görüşmenin tamamlanmasından sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Hristodulidis ve selefi Yoannis Kasulidis ile Güvenlik ve Garantiler meselesini Kıbrıs sorununun merkezine oturtmayı başardıklarını savundu. Kocias, Türkiye için “sürekli agresif ve uluslararası hukuku ihlal eden hareketleri ile bölgenin en büyük sorunu” nitelemesi yaptı ve onu “Uluslararası hukuka, deniz hukukuna saygı göstermeye ve Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a karşı kışkırtıcı davranmaktan vazgeçmeye” çağırdı.

Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerin, Rum ve Yunan hükümetlerinin Kıbrıs sorununun çözümü içerisinde güvenlik ve garantiler konusundaki tezlerinin “doğruluğunu ortaya koyduğunu” öne süren Kocias “Türkiye Ada’da meşrulaştırılmış bir güvenlik gücü olan durum daha da kötü olurdu” iddiasında bulundu. Kocias, Türkiye sınırında askeri yasak bölgeyi ihlalden tutuklanan iki Yunan asker konusuna da değindi ve “Türkiye gündelik bir prosedürü büyük bir siyasi ve hukuki soruna yükseltiyor” dedi.

“ANKARA’NIN AVRUPA PERSPEKTİFİ TAMAMEN KENDİSİNE BAĞLI”

Nikos Hristodulidis ise Atina ziyaretinin Rum-Yunan hükümetleri arasındaki ikili ilişkilerin düzeyini göstermek açısından “büyük bir sembolik ve esas hareketi olduğunu” söyledi. “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerine son vermesi halinde Rum tarafının Kıbrıs sorununun iç yönlerini görüşmek için diyaloğa hazır, Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri’nin de katılacağı uluslararası bir konferans için de iyi bir hazırlığın şart olduğunu” savundu.

Ankara’nın Kıbrıs sorunundaki tavrından “endişe duyduğunu, eylemlerinin Kıbrıslı Türklerin çıkarına olmadığını” iddia eden Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti kışkırtmaları, Kıbrıs sorununun çözümü hedefinden şaşmadan, soğukkanlılıkla, sağduyuyla ve kararlılıkla göğüsleyecek” iddiasında bulundu.

Hristodulidis bir sonraki Avrupa Konseyi toplantısında Varna’daki TC-AB zirvesi ışığı altında Türkiye’nin tavrının dikkate alınacak olmasından da memnuniyet belirtti, bir soruya karşılık da şunları söyledi:

“Türk Navtex’inin yenilenmemesi yeterli değil. Türk yetkililerin tavır ve açıklamaları sürekli değerlendiriliyor. Türkiye’nin Avrupa perspektifinin devamını ilk isteyen biziz ancak bu şartsız olamaz. Ankara’nın Avrupa perspektifi tamamen kendisine bağlı.”

Gazete Hristodulidis’in bugün de Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’la görüşeceğini, Yunan Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Konular Daimi Komitesi’nin toplantısına katılarak Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili bilgi vereceğini de haberine ekledi.

Alihtia “Lefkoşa ve Atina Adımlarını Koordine Ediyor… Yeni Dışişleri Bakanı Hristodulidis Yunan Liderliğini Bilgilendiriyor” başlığıyla verdiği haberinde Hristodulidis’in, Kıbrıs sorununun iç yönlerini görüşmeye hazır oldukları, Kocias’ın da Türkiye’nin “bölge için sorun olduğu” iddialarını öne çıkardı.

Politis haberi “Garantileri Görüştük… Nikos Kocias Güvenlik Ana Mesele Olmaya Devam Ediyor Dedi… Hristodulidis: Navtex’in Yenilenmemesi Tek Başına Yeterli Değil” başlığıyla aktardı.

“GERİLİM DİPLOMASİYLE DÜŞÜRÜLMELİ”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da Atina temaslarını sürdürüyor.

Haravgi, “Gerilimin Düşürülmesi İçin Diplomasi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Atina’yı ziyaret etmekte olan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve siyasi partilerle temas ettiğini yazdı.

Habere göre “gerilimin diplomatik yöntemlerle düşürülmesi ve Erdoğan’ın bölgeyle ilgili hedeflerinin başarısız kılınması için de (Rum-Yunan) iş birliği gerektiğini” söyleyen Kiprianu, Atina’daki muhataplarına “Kıbrıs sorunu çözülmeden doğal zenginliğimizi değerlendiremeyeceğimizi anlamazsak başımıza gelenlere müstahakız” mesajını verdi.

Kiprianu’nun dün görüştüğü Çipras’a Doğu Akdeniz’deki durum ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ile ilgili görüşlerini aktardığını belirten gazete edindiği bilgilere dayanarak, gerilimin düşürülmesi ve müzakerelerin yeniden başlaması için atılması gereken adımlar konusunda büyük ölçüde görüş birliğine varıldığını yazdı.

Gazete “AKEL’in, Türkiye’nin yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın içişlerine müdahale etmemesini, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin, barışın nimetlerinden ortaklaşa yararlanmasını sağlayacak bir çözüm istediğini” de belirtti.

Habere göre Kiprianu dün Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Votsis,Yeni Demokrasi (ND) Başkanı Kiriakos Kitsotakis, Potamiu Başkanı Stavros Theodorakis ve SİRİZA Sekreteri Panos Rigas ile görüştü. Kiprianu bugün ise Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve diğer partilerle bir araya gelecek.

Altihia haberi “Kiprianu’nun Atina Temasları… Gerilimin Diplomatik Düşürülmesi Şart… A. Çipras ve Siyasi Parti Başkanlarıyla Görüştü” başlığıyla aktardı.

Tak-KP