BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Raporu, Güney Kıbrıs’ta gündem oluşturmaya devam ediyor.

Fileleftheros, TC Dışişleri Bakanlığı’nın raporla ilgili değerlendirmesinin ana hatlarını, “Genel Sekreter’den Üstlük De İstiyorlar… Ankara ‘Sıfır Asker, Sıfır Garantide’ Israr Ettiği İçin Kıbrıs Rum Tarafını Suçluyor” başlığıyla manşette çekerken; Haravgi, “Hükümet Eleştirileri Türkiye Üzerinden Cevaplıyor” başlıklı haberinde Rum Yönetiminin cevabını aktardı.

Gazete, Rum Yönetiminin, Crans Montana’daki tutumu nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e iç cepheden gelen eleştirileri cevaplamak için, TC Dışişleri Bakanlığı değerlendirmesine sığındığı yorumunu yaptı.

Habere göre, Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, Türk Dışişleri’nin raporun içeriğine gösterdiği tepkinin, “sadece başkanlık seçimleri kaygısıyla” Anastasiadis’i suçlayan siyasi parti ve başkan adaylarını açıkça ifşa ettiğini söyledi.

Papadopulos, Türk Dışişleri’nin, Rum tarafına sorumluluk yüklemediği için BM Genel Sekreteri’ni suçlamasının, Türkiye’nin “Genel Sekreter tarafından konulan; Kıbrıs’ta sıfır asker, sıfır müdahale hakkı ve sıfır garanti ilkesini” Crans Montana’daki yemek öncesinde ve sırasında kabul etmediğini açıkça ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Andros Kiprianu: Genel Sekreter yardım etti, biz beceremedik

Haravgi, “Andros Kiprianu: ‘BM Genel Sekreteri Bize Yardım Etti Ama Biz Beceremedik” başlıklı haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, “Crans Montana’da Genel Sekreter güvenlik konularında ve diğer başlıklarda ortaya koyduğu tezlerle bize yardımcı olsa bile maalesef beceremedik” dediğini yazdı.

Habere göre, Kiprianu “Kıbrıs sorunuyla ilgili özlü meselelerde anlaşmaya ulaşmayı da beceremedik, Türkiye’nin uzlaşmazlığını göstermeyi de” ifadesini kullandı. Kiprianu, Genel Sekreter’in bu nedenle “tarihi bir fırsat kaçırıldığını, bunun da iki liderin gerekli iradeyi göstermemesinden kaynaklandığını söyleyerek raporunun 18’inci maddesinde Türkiye ve bütün garantörlerin büyük konularda anlaşmaya varılmasına katkı koyma taahhüdüyle geldiklerine” işaret ettiğini vurguladı.

Stavros Malas: Guterres çerçevesini reddederek ve yakınlaşmaları yıkarak Kıbrıs sorununu kapatmayacağım

Öte yandan AKEL’in desteklediği Rum Başkan adayı Stavros Malas, dün basın toplantısı düzenleyerek, “Guterres çerçevesini reddederek ve yakınlaşmaları yıkarak Kıbrıs sorununu kapatmayacağım. Garantilere derhal son verilmesini, müdahale haklarının kaldırılmasını, askerlerin çekilmesini ve Omorfo’nun (Güzelyurt) iadesini gömmeyeceğim” dedi.

Anastasiadis’in yerinde olsaydı Crans Montana’da ne yapacağı sorulduğunda “garantilerin ve müdahale hakkının kaldırılması konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasından 57 yıl sonra bize verilen tek şansı ve Genel Sekreter’in, Omorfo’nun iade edilmesi önerisini değerlendirirdim” diyen Malas, bütün bunların Guterres çerçevesinde yer aldığını söyledi.

“Anastasiadis müzakereleri devam ettirmek istese Türkiye’nin tezinin kaydedilmesi için Genel Sekreter’e, başbakanlar düzeyinde bir konferans toplaması çağrısı yapardı” diyen Malas, “hükümet kanadının iddia ettiği gibi Genel Sekreter’in sorumluluk yüklemek istemediğini kabul etsek bile olguların kaydedilmesi Anastasiadis’in anlatımını ifşa ediyor, Türkiye’nin tavrını övüyor” ifadesini kullandı.

Fileleftheros’a göre, Rum başkan adaylarından Vatandaşlar Hareketi Başkanı Yorgos Lillikas’ın seçim kurmaylığı bir grup kurarak Guterres’in Kıbrıs raporunu inceletti ve sonuçlarını dün açıkladı.

İnceleme raporunda, müzakerelerin kazanımı olacakları için, Anastasiadis’in sunduğu önerileri resmî olarak geri çekmesi gerektiği, “bu yapılmazsa, biraz işgal ordusu ve biraz garanti karşılığında sürdürülebilir, işleyebilir, adil olmayan, ölü doğmuş bir çözüme sürüklenileceği” iddia edildi.

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