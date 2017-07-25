Kılıçdaroğlu’ndan AB’ye: Türkiye Cumhuriyeti AKP’den ibaret değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin gittikçe soyutlanan bir ülke haline geldiğini belirtirken Avrupa Birliği’ne (AB) “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, hukuk devletir. Türkiye Cumhuriyeti AKP’den ibaret değildir” sözleriyle seslendi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Dün, 24 Temmuz’du. Basın Bayramı ve sansürün kaldırılışının 109. yılıydı. 109 yıl önce medya üzerindeki baskılar kalktığı için bayram ilan edilmişti. Gazeteciler bugünü bayram olacak kutlamadılar. Medya özgürlüğü Türkiye’de yok. Aynı gün İstanbul’da adliye sarayında Cumhuriyet gazetesinin davası görülüyordu. Cumhuriyet gazetesi cumhuriyetle yaşıt bir gazetesi. Bütün ömrü FETÖ gibi suç örgütleriyle mücadele eden bir gazete. Şimdi alıyorsunuz, yazarlarını FETÖ ile iltisaklı diye hapse atıyorsunuz. Umuyorum adalet tecelli eder de serbest bırakılırlar. Düşünün Kadri Gürsel’in çocuğuna sarılmasına izin vermiyorlar. Ahmet Şık, ‘tek servetim kızımdır’ diyor. Cumhuriyet iddianamesini hazırlayan savcı da FETÖ’den yargılanan birisi.

‘TÜRKİYE, LOZAN’DAN BERİ İLK KEZ TOPRAK KAYBETTİ’

Lozan’dan beri ilk kez Türkiye toprak kaybına uğradı son 15 senede. 12 adasını Yunanlılara teslim etti, Süleyman Şah türbesini kaçırdı. Terör örgütlerinden toprağını bırakıp kaçıyorsun, Süleyman Şah türbesini kaçırıyorsun. Sen önce onun hesabını vereceksin. Süleyman Şah türbesini hangi gerekçe ile kaçırdın sen?

Dış politika ciddi iştir. Bugün Türkiye dünyadan soyutlanmış bir ülke. Herkesle kavgadır. 15 yıl önceye bakın, herkesle barışık olan bir Türkiye, herkesle düşman olan bir Türkiye’ye evrildi. Buradan bütün AB yetkililerine seslenmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, hukuk devletir. Türkiye Cumhuriyeti AKP’den ibaret değildir.

RS