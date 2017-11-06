Kılıçdaroğlu, Strazburg’da OHAL’i anlatacak

15 Temmuz’dan sonra ilk kez yurtdışına çıkacak olan CHP lideri, 7 Kasım’da Strazburg’da Avrupa Konseyi Genel Kurulu’nda konuşacak. Kılıçdaroğlu, Türkiye’de OHAL’i ve ‘Adalet Yürüyüşü’nü anlatacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk yurtdışı seyahatine 7 Kasım’da çıkacak. CHP lideri ziyaretini demokrasi ve insan hakları değerlerinin beşiği olarak bilinen Strazburg’a Avrupa Konseyi’ne yapacak ve Türkiye’de OHAL sürecinde yaşanan hukuksuzları ve ‘Adalet Yürüyüşü’nü genel kurul salonunda anlatacak.

Strazburg’da binlerce katılımcının aynı anda farklı panellerde tartışacağı sorunun ana başlığı “Demokrasi için Dünya Forumu 2017: Popülizm bir sorun mu?” olacak. Kılıçdaroğlu’nun, 8 Kasım günü genel kurul salonunda Türkiye’nin imza koyduğu AİHS’nin 15’nci maddesine dayanarak OHAL ile birlikte getirdiği çekinceler (yükümlülük azaltma) ile yükümlülüklerin ihlal edilmesini gündeme getirmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, kendisine Batı’dan yapılan birçok davete katılmaması ile biliniyor. CHP’nin de üyesi olduğu Avrupa Sosyalistleri Grubu’nun dahi davetlerine uzun süredir katılmayan Kılıçdaroğlu, bu defa Strazburg’da, demokrasilerdeki popülizm sorunu üzerine konuşacak. Bu yılki forum, siyasi partilerin ve medyanın yükselen popülizmdeki rolüne odaklanacak. Kılıçdaroğlu, başkanlık sistemine yönelik referandum öncesinde yaptığı Almanya ziyaretinden bu yana ilk defa Avrupa’ya adım atacak ve Türkiye’de, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümete yönelttiği eleştirilerini burada da tekrarlayacak. Ayrıca OHAL mağduriyetlerinin giderilmesi için komisyon oluşturulmasında Ankara’yı ikna eden Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile de bir araya gelecek. 15 Temmuz darbe girişiminin yanı sıra ‘asıl darbe’ olarak tanımladığı 20 Temmuz’daki OHAL’in ilanının ardından muhalifleri hedef alan operasyonlar ve Türkiye’de ihlal edilen haklar üzerinde duracak; Türkiye’de demokrasi için verdiği mücadeleyi aktaracak.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını yapacağı oturumda Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Nathalie Loiseau da olacak. Demokrasi için Dünya Forumu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un himayesinde düzenleniyor. Macron geçen hafta Strazburg’a yaptığı ziyaret sırasında AİHM’de Ankara ile diyaloğun önemine dikkat çekmiş ve Rusya ve Türkiye’nin Avrupa’ya sırt dönerek bir gelecek kuramayacağını belirterek, “Herkesle konuşmalıyız” demişti. Kılıçdaroğlu, 8 Kasım’daki konuşmasının ardından Strazbourg’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

Duygu Güvenç-Cumhuriyet