Kıbrıs’tan flaş haber! Müzakereler yeniden başlayacak…Akıncı açıkama yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Meclisinin “Enosis (Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı) referandumunun yıl dönümünde okullarında kutlanması” kararını iptal etmesinin ardından Kıbrıs müzakerelerinin 11 Nisan’da yeniden başlayacağını bildirdi.

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Rum Meclisinin 10 Şubat’ta aldığı kararın Kıbrıs Türk halkında haklı olarak büyük bir infiale ve tepkiye yol açtığını anımsatarak, “Bu karar, aynı zamanda Kıbrıs Rum toplumu içinde de bazı rahatsızlıklara neden olmuştu. İhtiyacımız olan barış kültürüne hiçbir şekilde hizmet etmeyen bu gelişme, Kıbrıs müzakere sürecini de kuşkusuz ki olumsuz olarak etkilemiş ve kesilmesine neden olmuştu.” ifadelerini kulandı.

AKINCI: ADIM ATMAK MEMNUNİYET VERİCİ

Rum Meclisinin iki büyük partisi DİSİ ve AKEL’in farklı ideolojilerine rağmen bu yanlışı düzeltmek için adım atmalarının memnuniyet verici olduğuna işaret eden Akıncı, şunları kaydetti:

“Yanlışı görüp eleştirdiğimiz gibi, doğruyu görüp takdir etmeyi de bilmeliyiz. Rum meclisinin yanlışı düzeltme yönündeki bu kararıyla Enosis plebisitinin okullarda kutlanacak olaylar arasında yer almayacağı anlayışı ile artık önümüze bakmalıyız. Geleceği inşa ederken Enosis, Taksim, ilhak gibi kavramlara değil barış, hoşgörü ve iş birliği kültürünün geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 11 Nisan Salı gününden itibaren başlayacak olan müzakere sürecinde, yeni bir başlangıç yapmak ve adamızda kalıcı barış koşullarının hakim olacağı yeni bir yapıyı kurmak için çalışmalıyız. Fazla zamanımız kalmamıştır. Gerçekten bir yol ayrımındayız. Umarım ve dilerim ki tüm ilgili taraflar, bu gerçeğin bilinci içerisinde hareket etsinler.”

Rum Meclisi, 10 Şubat’ta Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını öngören “Enosis” referandumunun, yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar almıştı. 16 Şubat’ta Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan liderler görüşmesinde, Rum lider Nikos Anastasiadis, kapıyı sertçe vurarak, masadan kalkmıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının “Enosis referandumunun okullarda kutlanması” kararından geri adım atmaması üzerine liderler görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.

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Kıbrıs’ta flaş hamle! Kutlamalar için son sözü…

Kıbrıs müzakerelerinde krize yol açan Enosis kutlamaları için Rum meclisi yeni bir karar aldı. Buna göre, kutlamalar için son sözü Rum Milli Eğitim Bakanı söyleyecek.

Rum Temsilciler Meclisi, Kıbrıs müzakerelerinde krize neden olan Rum okullarında Enosis yani Ada’nın Yunanistan’a bağlanması kutlamalarının yapılmasına yönelik kararda yeni bir adım attı.

Rum Meclisi’nde bugün yapılan oylamada, kutlamalarla ilgili yetki Meclis’ten alınarak Milli Eğitim Bakanı’na verildi. Meclis oturumunda 30 kabul 20 ret oyunun kullanıldı.

Karar sonrasında gözler Rum Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Bakanlığın Enosis kutlamalarını kaldırıp kaldırmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Karara sert tepki gösteren Rum DİKO Lideri Nikolas Papadopulos, ‘Bugün kara bir gün’ dedi. Papadopulos, ‘Akıncı yasası şantajla geçti’ dedi.

AKINCI: GERÇEKTEN BİR YOL AYIRIMINDAYIZ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Rum Meclisi kararını değerlendirdi: “Enosis plebisitini okullarda kutlanacak bir olay olarak nitelendiren 10 Şubat tarihli Rum Meclisi kararı Kıbrıs Türk halkında haklı olarak büyük bir infiale ve tepkiye yol açmıştı. Bu karar aynı zamanda Kıbrıs Rum toplumu içinde de bazı rahatsızlıklara neden olmuştu. İhtiyacımız olan barış kültürüne hiç bir şekilde hizmet etmeyen bu gelişme, Kıbrıs müzakere sürecini de kuşkusuz ki olumsuz olarak etkilemiş ve kesilmesine de neden olmuştur. Rum Meclisi’nin iki büyük partisi olan DİSİ ve AKEL’in farklı ideolojilerine rağmen, bu yanlışı düzeltme yönünde adım atabilmiş olduklarını görmek memnuniyet vericidir. Yanlışı görüp eleştirdiğimiz gibi, doğruyu görüp takdir etmeyi de bilmeliyiz.Rum Meclisinin yanlışı düzeltme yönündeki bu kararıyla birlikte, Enosis plebisitini okullarda kutlanacak olaylar arasında yer almayacağı anlayışı ile artık önümüze bakmalıyız. Geleceği inşa ederken Enosis, Taksim, ilhak gibi kavramlara değil barış, hoşgörü ve iş birliği kültürünün geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 11 Nisan Salı gününden itibaren başlayacak olan müzakere sürecinde, yeni bir başlangıç yapmak ve adamızda kalıcı barış koşullarının hakim olacağı yeni bir yapıyı kurmak için çalışmalıyız. Fazla zamanımız kalmamıştır. Gerçekten bir yol ayırımındayız. Umarım ve dilerim ki, tüm ilgili taraflar bu gerçeğin bilinci içerisinde hareket etsinler.”

İKİ LİDER SALI GÜNÜ GÖRÜŞECEK

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ‘Enosis kararının bertaraf edilmesi durumunda müzakere masasında olacaklarını’ açıklamıştı. BM’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide de, liderlerin Salı günü saat 10.00’da bir araya geleceğini söylemişti.

Rum meclisi, Yunanistan’daki aşırı milliyetçi Altın Şafak örgütünün Kıbrıs’taki uzantısı olan ve 56 sandalyeli mecliste sadece iki vekille temsil edilen ırkçı ELAM partisinin önerisiyle, adanın Yunanistan’a ilhakını öngören ve 1950 yılında yapılmış olan referandumun 67 yıl sonra okullarda kutlanması veya anılması yönünde karar almıştı. Öneriyi komisyonda destekleyen Rum lider Anastasiadis’in 19 sandalyeli lider partisi DİSİ, genel kuruldaki oylamada da çekimser kalarak girişime açıkça destek vermişti. Söz konusu Enosis kararı, Türk tarafında infiale yol açmıştı.

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Akıncı açıklama yaptı…

Enosis plebisitini okullarda kutlanacak bir olay olarak nitelendiren 10 Şubat tarihli Rum Meclisi kararı Kıbrıs Türk halkında haklı olarak büyük bir infiale ve tepkiye yol açmıştı. Bu karar aynı zamanda Kıbrıs Rum toplumu içinde de bazı rahatsızlıklara neden olmuştu. İhtiyacımız olan barış kültürüne hiç bir şekilde hizmet etmeyen bu gelişme, Kıbrıs müzakere sürecini de kuşkusuz ki olumsuz olarak etkilemiş ve kesilmesine de neden olmuştur.

Rum Meclisi’nin iki büyük partisi olan DİSİ ve AKEL’in farklı ideolojilerine rağmen, bu yanlışı düzeltme yönünde adım atabilmiş olduklarını görmek memnuniyet vericidir. Yanlışı görüp eleştirdiğimiz gibi, doğruyu görüp takdir etmeyi de bilmeliyiz.

Rum Meclisinin yanlışı düzeltme yönündeki bu kararıyla birlikte, Enosis plebisitini okullarda kutlanacak olaylar arasında yer almayacağı anlayışı ile artık önümüze bakmalıyız. Geleceği inşa ederken Enosis, Taksim, ilhak gibi kavramlara değil barış, hoşgörü ve iş birliği kültürünün geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

11 Nisan Salı gününden itibaren başlayacak olan müzakere sürecinde, yeni bir başlangıç yapmak ve adamızda kalıcı barış koşullarının hakim olacağı yeni bir yapıyı kurmak için çalışmalıyız. Fazla zamanımız kalmamıştır. Gerçekten bir yol ayrımındayız. Umarım ve dilerim ki, tüm ilgili taraflar bu gerçeğin bilinci içerisinde hareket etsinler.

Tak-Milliyet-ABHaber