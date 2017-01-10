Kıbrıs’taki liderlere al-ver emri

Müdahil bütün tarafların, Perşembe günü kaliteli bir konferans yapılması şartlarının oluşması için, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i açıkta kalan konularda nihai bir al-ver noktasına varmaya zorlamak hedefiyle, Kıbrıs sorununda başarı veya başarısızlık sorumluluğunu tamamen iki lidere yüklediği haber verildi.

Politis, “Liderlere Al-Ver Emri Verildi.. Sonucun Sorumluluğu Akıncı ve Anastasiadis’in Omzunda” başlığıyla manşete çektiği Cenevre çıkışlı haberinde, sorumluluğun liderlere yüklendiğini BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin açıkça söylediğini, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın da kendi usullerince tekrarladığını yazdı.

Akıncı ve Anastasiadis’in çözmesi gereken meselelerin çok ve ciddi (Mülkiyet, Ekonomi, AB, Çözümün uygulanması, Toprak) olduğuna işaret eden gazete, bütün bunların, liderlerin Pazar gecesi yaptığı ilk görüşmede not ettikleri şeyler olduğunu ve olguların, konferans öncesindeki 3 günlük görüşmelerde bu konularda anlaşmayı mecburi hale getirecek şekilde geliştiğini kaydetti.

Gazete, “görüşmelerin dünkü ilk gününün, açık kalan başlıklarda özlü yakınlaşma olasılığı açısından ümit yaratmadığı, Mülkiyet ile yapılan başlangıcın, mal sahibinin ve kullanıcının mülk üzerindeki duygusal bağları ve mülk üzerinde yapılan inkişaf konularında, iki taraf arasında büyük bir mesafe olmasından dolayı bir miktar kötümserlik yarattığına” işaret etti.

Liderlerin uzun görüşmesinin ardından anlaşmazlıkların teknokratlara havale edildiğini ancak onların da başarı sağlayamadığını belirten gazete, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun dün öğle saatlerinde siyah renkle yazılan bazı yakınlaşmalar kaydedildiğini ima etmesine rağmen güvenilir bir kaynağının “çok uzağız” dediğine dikkat çekti.

Gazete, “tarafların müzakere silahlarını sıkı sıkı ellerinde tuttuklarını , Rum tarafının silahı Dönüşümlü Başkanlık iken Türk tarafınınkinin Güzelyurt ve harita olduğunu” belirterek Anastasiadis’in bu aşamada, Güvenlik ile ilgili işaret olmadan Dönüşümlü Başkanlığı vermek niyetinde olmadığını yazdı.

YARGIDA ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM MEKANİZMASINI YENİDEN DÜŞÜNÜYORLAR

Gazete “Yargıç Kuraları Açık… Yargı Erkindeki Anlaşmazlıkların Çözümü Yeniden Düşünülüyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs Türk basınında, Rum tarafının uzlaşılmış addedilen bir başlığı yeniden açarak Cenevre öncesinde, yargı erkinde anlaşmazlıkların çözüm mekanizmasıyla ilgili bir belge sunduğu yolundaki haberleri yalanladığını haber verdi.

Hristodulidis’in ilgili haberlerin “gerçeği yansıtmadığını” iddia etmekle birlikte “ortak tespit, yakınlaşma sağlanandan başka bir mekanizma bulunması gerektiğidir” dediğine dikkat çeken gazete “yani anlaşmazlıkların çözümü için kura yöntemi kullanılması konusu tekrar düşünülüyor” yorumunu yaptı.

“ANCAK SİYASİ KARARLA İLERLEME PERSPEKTİFİ OLABİLECEĞİ ORTAYA ÇIKTI”

Fileleftheros “Kıbrıs Sorunu Kaygan Zeminde… Cenevre’de İlk Gün Görüşmeler Başlangıçta Kaldı, Mülkiyette Uçurum” başlığıyla manşete çektiği Cenevre çıkışlı haberinde, dün Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, “görüşmenin başlaması için Dönüşümlü Başkanlığın peşinen kabul edilmesinde ısrar ettiğini” ancak Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in bunu kabul etmediğini yazdı, Akıncı’nın ısrarını “şantaj” diye niteledi.

Dün ele alınan Mülkiyet başlığında tarafların, bu başlıkta açık kalan bir dizi konu üzerinde yoğunlaştığına işaret eden gazete, bunları ‘duygusal bağlar’, kamu çıkarına çalışmalar tanımı, alternatif mülk, dini alanlar, tazminatlar ve tüzel kişilere ait mülkler, takas için mülk tankı (rezervi) oluşturulması ve iade edilecek yerlerdeki mülklerin statüsü olarak sıraladı.

“Çıkmaz teknokratlar düzeyinde aşılamayacağından, ilerleme kaydedilmesi perspektifi ancak siyasi kararlarla olabileceği açıkça ortaya çıktı” ifadesini kullandı.

Simerini “İlk Gün İlerleme Yok” başlıklı haberinde ‘duygusal bağlar’ ve ‘mülkte önemli inkişaf’la ilgili görüşmenin sonuç vermediğini ve 1- Fiili/Otomatik İade, 2-Kullanılmayan Mülkler, 3-Duygusal Bağlar, 4-Önemli İnkişaf, 5-Üçüncü Şahıslara Satılan Mülkler, 6-Tüzel Kişilere Ait Mülkler olarak 6 başlık seçilerek daha ileri incelenmek üzere uzmanlara havale edildiğini yazdı.

YÖNETİM VE MÜLKİYETTE 24 ANLAŞMAZLIK NOKTASI

Alithia “Konuları Kapatmak İçin Zamanla Mücadele” başlıklı haberinde, liderlerin dünkü görüşmesinin çok yapıcı bir havada gerçekleştiğini, bugün de Ekonomi, AB ve çözümün uygulanması konularını ele alacaklarını, mülkiyet başlığındaki anlaşmazlıkların üzerine köprü kurma görevinin de teknokratlara havale edildiğini yazdı.

Tak