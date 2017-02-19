Kıbrıs’taki liderler görüşmesinin gerçekleri

Mete Tümerkan

Kıbrıs konusundaki son liderler görüşmesine Rum tarafında alınan ENOSİS kararı damgasını vurdu.

Alınan ENOSİS kararı ile Rum tarafının çözüm iradesi ve var olan mutabakatlara bağlılığı sorgulanır hale geldi.

Müzakere zemini sarsıldı.

İşin özü bu!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulildis 16 Şubat Perşembe günü yapılan liderler görüşmesi esnasında yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

Rum Sözcü açıklamasında görüşmede yaşananları Rum Lider Nikos Anastasiades’in kapıyı çarpıp çarpmadığı noktasına indirgemeye ve işin esasını unutturmaya çalıştı.

İşinin esası, yaşananların nedeni Rum Meclisi’nde alınan ENOSİS’in okullarda kutlanması ile ilgili karardı.

Ve bu karar karşısında Rum Liderin kayıtsız kalarak hiçbir şey olmamış gibi davranırken, bu karardan dolayı rahatsızlığını dile getirmeye çalışan tarafa dönük ortaya koyduğu tutumdu.

Hristodulidis açıklamasında Rum lider Anastasiadis’in kapıyı çarpmadığını, ara isteyip dışarı çıktığını ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hiçbir neden belirtmeden, sadece “Biz gidiyoruz” diyerek toplantıyı sebepsiz terk ettiğini iddia etti.

Ama gelin görün ki, böyle olmadı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Meclisi’nin 1950 tarihli Enosis plebisitinin okullarda kutlanması yönünde almış olduğu kararın yanlışlığını ve bu kararın Kıbrıs Türk tarafında yarattığı infiali anlattı.

Akıncı, bu yanlıştan geri dönülmesi gerekliliğini samimiyetle ve saygı kuralları çerçevesinde düzgün bir üslupla Anastasiadis’e BM huzurunda aktardı.

Beklenti Anastasiades’in bu hassasiyeti dikkate alarak ortamı yumuşatacak bir şeyler söylemesi idi.

Ama Anastasiadis öyle yapmadı. Akıncı’nın ortaya koyduğu yaklaşıma aynı samimiyetle karşılık vermedi.

Bunu yapmak yerine, Akıncı’yı suçlayıcı bir üslupla dolu önceden hazırladığı 5 sayfalık bir yazıyla yanıt vermeyi tercih etti.

Üslubu çok sertti.

Anastasiadis ortaya koyduğu tutum ve okuduğu yazısının içeriğiyle Kıbrıs Türk tarafında kararla ilgili oluşan hassasiyeti ve durumun vahametini kavramadığını gösterdi.

Ortamı gerdi.

Toplantının sonuna doğru BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide devreye girdi.

Eide, Anastasiadis’i uyarıcı bir biçimde durumun daha sağlıklı değerlendirilmesi için toparlayıcı bir konuşma yapmaya çalıştı.

Ama Eide’nin durumu toparlayıcı konuşmasını Rum Lider Nikos Anastasiades nezaket kurallarını da aşan bir üslupla ve hiddetle kesti.

Eide’yi hedef alarak onun böylesi bir konuşmayı yapamayacağını bağırarak söyledi. Anastasiades daha sonra “Size söyleyecek başka hiçbir şeyim yok” diyerek kapıya yöneldi. Kapıyı da çok sert bir biçimde vurarak toplantıyı terk etti.

Salondakiler yaşanan bu durum karşısında donup kaldı.

Kıbrıs Türk toplumunun seçilmiş lideri sıfatıyla halkını temsilen masada oturan Cumhurbaşkanı Akıncı ve ekibi böyle bir hakareti ve maruz kaldıkları nezaketsizliği ne kendileri için, ne de temsil ettikleri Kıbrıs Türkü için hoş görebilirledi.

“Size söyleyecek başka hiçbir şeyim yoktur” diyerek toplantıyı nezaket kurallarını hiçe sayarak terk eden Anastasiadis’in geri dönüp dönmeyeceğini de bilmeden hiçbir şey olmamış gibi Akıncı oturup bekleyemezdi.

Beklemedi de…

Cumhurbaşkanı Akıncı bu hakareti ne kendisi, ne de Kıbrıs Türk halkı adına kabul edebileceğini çok açık bir biçimde deklare edip, Anastasiades’in tutumunu protesto etti. Ve bunun ardından ekibi ile binadan ayrıldı.

Ayrılma nedeni kısacası Rum Liderin siyasi ve diplomatik nezaketsizliği ile saygısız tavrı idi.

Özetleyecek olursak, Anastasiades ortaya çıkan sorunu konuşmak yerine ortamı germeyi tercih etti.

Hristodulidis’in ifade etmeye çalıştığının aksine de kapıyı çok hiddetli bir şekilde vurarak çıkıp gitti.

Anastasiadis odadan çıkmadan önce ya da çıkarken toplantıya ara verilmesi yönünde bir talebi de dile getirmedi.

Ama Akıncı ayrılırken ayrılma nedenin ortaya koydu, Anastasiades’in yaptığı hareketi kabul edemeyeceğini söyledi, protestosunu yaptı ve ondan sonra binadan ayrıldı.

Akıncı toplantıdan ayrılırken toplantı Anastasiades’in terk etmesi nedeni ile sonlanmış durumdaydı.

Yani işin esası bu.

Şimdi yapılması gereken yanlıştan dönmektir. Yanlıştan dönmesi gereken de Rum Liderliğidir.

ENOSİS ile ilgili karar müzakere zemini ve ruhuna aykırı bir karardır.

ENOSİS ile çözüm iradesi örtüşemez.

Bu kadar basit…

Gerisi yalan, dolan…

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