Kıbrıs’ta Tayvan modeline Bağış’tan destek

Diyalog’a konuşan Türkiye’nin eski AB Bakanı Egemen Bağış, Kıbrıs için Tayvan Modeline destek verdi…

Mert Özdeş

Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış, Kıbrıs konusunda iki tarafın birden kazanacağı, dünyanın da kabul edebileceği bir mekanizmanın bulunması gerektiğine dikkati çekti.

“Rum Yönetimi Crans Montana’ da arıza çıkarmasaydı orada, Annan Planı’na benzer bir şey oluşabilecekti”diyen Bağış, gelinen noktada kendi önerisininTayvan modeli olduğunu söyledi.

Diyalog TV’de yayınlanan Odak Noktası programında Mert Özdeş’in sorularını yanıtlayan Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Crans Montana’da devlet adamlığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Herkesin Türkiye’nin Crans Montana’ya giderken çözümsüzlükten yana tavır sergileyeceğini zannettiğini dile getiren Bağış, “Ama Türkiye oraya Dışişleri Bakanını göndererek çözümden yana doğru bir tavır sergiledi” dedi.

“Crans Montana’ya giderken de Türkiye ne tek bir asker çekmiştir ne de bir karış toprak vermiştir” diyen Bağış, yaratılan fırsat penceresinin daima açık kalmayacağını kaydetti.

“RUM KESİMİ ALIŞKANLIKLARINDAN VAZGEÇMEDİ”

Bağış şöyle konuştu; “Annan Planı sonrası yaşadığımız süreci adeta yeniden yaşıyoruz. Crans Montana’ya giderken herkes Türkiye’nin ve KKTC’nin son anda çözümsüzlükten yana bir tavır sergileyeceğini zannetti ama Türkiye Cumhuriyeti oraya Dışişleri Bakanını göndererek, KKTC bizzat Cumhurbaşkanı seviyesinde temsil edilerek son derece yapıcı çözümden yana çok doğru bir tavır sergiledi. Sayın Akıncı orada gerçekten devlet adamlığını ortaya koydu. Ancak Rum Kesimi o eski alışkanlıklarından vazgeçemeyerek dünyanın gözü önünde bir kez daha takoz oldu.

“BU ADADA İKİ AYRI DEVLET VAR”

Güneş bu güzel adaya doğduğu zaman iki ayrı demokrasiye doğuyor. Yani kabul etsek de etmesek de bu adada iki ayrı devlet var. İkisi de demokratik yöntemlerle Cumhurbaşkanı, Meclis seçiyor, hükümet seçiyor. İkisinde de ayrı ayrı işleyen eğitim, sağlık, turizm, emniyet mekanizmaları var. 1974’ten bu yana burada huzur, var barış var. Bu ortamı daha da güçlendirecek yapılara ihtiyaç var ve bunun kazan kazan formülü üzerine inşa edilme mecburiyeti var.

Karşı tarafa da baktığımızda Türkiye olarak tanımasak da orada bir devlet var. O devletin de kendine has özellikleri var. Bankacılıkta, diplomaside bir noktaya geldiler, enerjide bir noktaya gelmek istiyorlar ama haklı olarak bizden çekiniyorlar. Bizim Tayvan kadar olmasa da iki tarafın da yararlanabileceği bir mekanizma oluşturmamız lazım. Şu anda AB üyesi olmasına rağmen Rum Kesimi de hak ettiği yatırımı alamıyor. Belki AB bir takım destekler veriyor ama özel sektörü yatırım yapmakta çekingen davranıyor. Doğalgaz kaynaklarına erişimde bile çekingen davranıyorlar. Üç garantör ülke artı adadaki iki ayrı devlet oturup her kesin kazançlı çıkabileceği bir formül üretebilir. AB Bakanlığım döneminde bir ara formül yaratma çabası içerisindeydim. Ümit ediyorum ki siyasi hayatının neredeyse tamamını barış ve çözüm söylemlerine ayırmış Sayın Akıncı gibi bir liderin ve Türkiye’nin de tam desteğine sahip olan Sayın Özgürgün gibi bir başbakanın olduğu dönemde Rum kesimi bu fırsatı değerlendirir. Çünkü bu fırsat penceresi daima açık kalmayacak.

“TÜRKİYE KKTC’Yİ YALNIZ BIRAKMAZ”

Adadaki bütün kardeşlerimiz müsterih olsun. Türkiye hiçbir zaman KKTC’yi yalnız bırakmamıştır yarı yolda bırakmayacaktır. Bundan sonra da bırakmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti iktidarıyla muhalefetiyle KKTC’nin arkasındadır. Kale gibi sapa sağlam durmaya devam edecektir, kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü Kıbrıs meselesi siyasi değil, milli bir meseledir. Biz, KKTC vatandaşlarının içine sinmeyecek hiçbir şeyin de arkasında durmayız. Türkiye bir takım öneriler sunabilir ama KKTC vatandaşları desteklemedikçe Türkiye için de bunun çok fazla bir önemi olmayacaktır. Bu karşılıklı sevgi, saygı, muhabbet ve dayanışma bağı sonsuza kadar devam edecek. Kıbrıs’ta hiçbir zaman 1974 öncesi yaşanan tatsızlıklara bir daha izin vermeyeceğiz. Ne diplomatik yeteneklerimizi bu konuda masada geri çekeriz, ne de askeri gücümüzün en ufak bir çekimserlik koymasına izin veririz…

“ÇAKIL TAŞI BİLE VERMEYİZ”

Annan Planı’nda biz çözümden yana tavır sergiledik ama tek bir asker çekmedik, bir karış toprak vermedik. Crans Montana’ya giderken de Türkiye ne tek bir asker çekmiştir ne de bir karış toprak vermiştir. Çakıl taşı bile vermeyiz. Çünkü üzerinde şehitlerimizin hakkı var. Onların hepsi bize emanet. Ancak çözümden yana tavrımıza Rumların koyduğu takozu dünyaya duyurma konusunda herkesin üzerine düşen görevler var. Bunu dünyaya daha iyi duyurmamız lazım.

“KKTC’NİN TANINMASI SEÇENEKLERDEN BİRİDİR”

KKTC’nin tanınması noktasında Türkiye’nin ricasını kıramayacak birçok ülke var. Ne getirir ne götürü kararını hesap edip öyle karar vermek lazım. Böyle bir seçenek alternatifimiz var mıdır? Tabi ki de vardır. Bu masadaki seçeneklerden biri midir? Evet. Bir adımın gerçekten istenen etkiyi verebilmesi için kazan kazan platformu üzerine inşa edilmesi lazım. Karşı taraf da bir şey kazanmazsa onların da başka hamleler yapabileceğini göz önünde bulundurmamız lazım.

“ADA’DAKİ ÇÖZÜMSÜZLÜK RUM’A ZARAR VERİYOR”

Rum Kesimine sesleniyorum. Adadaki çözümsüzlük bizden çok size zarar veriyor. Hamdolsun biz 1974’ten bu yana KKTC’yi ne aç ne de susuz bıraktık. Ama sizin umut bağladığınız ülkenin kendine bakacak gücü var mı yok mu onu da hesap edin. Bu adada yağ var, un var, şeker var. Gelin hep beraber el ele verelim helva yapalım ve bunu dünyaya tanıtalım. Biz suyumuz da ekmeğimizi de paylaşmaya hazırız. Ama siz de gelin biraz makul olun. Bu işten sizin de kazanacağınız çok şey var. Türk tarafıyla uzlaşmanız size de oluk oluk yatırım akıtacak.

“KİN, NEFRET, ÖN YARGI GÖZLERİNİ BÜRÜMÜŞ DURUMDA”

Son yirmi yılda çözümsüzlüğün bedelini matematiksel olarak çıkarmaya kalksak, çözümün getirisi çözümsüzlükle kıyaslanamayacak kadar yüksektir. Ben kazan kazandan bahsediyorum, şu anda bir uluslararası mekanizma Kıbrıs’ı kaybetmeye zorluyor. Rumlar istismar edildiklerinin farkına varmalı. Küresel güçlerin kendi çıkarları için bunu görmeleri gerekiyor. Tayvan modeli bizden çok onlara yarayacak. Ancak geçmişten gelen kin, nefret, ön yargı onların gözünü bürümüş durumda.

“AKILLARINI BAŞLARINA TOPLAMALARINDA YARAR VAR”

Rum kesimi bizi tek taraflı hamle yapmaya zorlamamalı. O yüzden Rum tarafına seslenerek karşılıklı yarar sağlayacak önerilerle gelin diyorum. Aksi halde biz zaten biz formüller üretiyoruz. Her ürettiğimiz formülü beğenmeyebilirler. O yüzden akıllarını başlarına toplamalarında yarar var…”

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