Kıbrıs’ta Çözüm İçin Umut Olsa da Henüz Uzlaşma Yok

Kıbrıs’ta çözüm için Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde yapılan beşli zirvede görüşmelere devam etme kararı çıksa da tarafların tarihi zirve sonrası yaptığı açıklamalara göre temel konularda uzlaşmanın henüz sağlanamadığı görülüyor.

Görüşmelerin ardından tarafların yaptığı açıklamalar göre, başta Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı, yönetim ve harita konusunda taraflar arasında ciddi görüş farklarının olduğu belirtiliyor.

Dün Cenevre’de gerçekleşen tarihi zirvenin açılışını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutarres yaptı. Toplantıya Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johson, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise gözlemci olarak katıldı.

Yunanistan 23 Ocak’ta devam edelim dedi

Yunanistan, henüz hazır olmadığı gerekçesiyle görüşmelere 23 Ocak’ta devam edilmesini istedi. Türkiye ve Kıbrıs Türk kesimi heyeti ise görüşmelere ara verilmeden devam edilmesini istedi.

Türkiye, Yunanistan’ın 23 Ocak önerisine sıcak bakmadı. 18 Ocak’ta Ahmet Gün Başkanlığı’nda bir teknik heyetin Cenevre’ye gelip çalışmaları sürdüreceğini açıkladı.

Görüşmelerde Kıbrıs’ta çözüm için umutlar sürse de görüşmelere hangi tarihten itibaren devam edileceği konusunda henüz bir uzlaşma sağlanamadı.

Sonuç çıkarsa Başbakanlar devreye girecek

Görüşme sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinde teknik konuları konuşmak üzere 18 Ocak’ta uzmanların, daha sonraki bir tarihte ise bakanların bir araya geleceğini, buradan bir sonuç çıkması halinde de başbakanların devreye gireceklerini söyledi.

Yunanistan taslak metin hazırlıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, dünkü beşli zirvenin ardından yaptığı açıklamada 23 Ocak’ta Dışişleri Bakanlarının yeniden Cenevre’ye gideceğini belirtti. Bu sürede gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra bir taslak metin hazırlanacağını, 23 Ocak sonrasında da garantör devletlerin liderlerinin daha üst düzey bir katılımla bir araya gelip sunulacak metnin görüşüleceğini söyledi.

Anastasiadis: “Türk askerinin adadan çekilmesi kesin koşul”

Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ise düzenlediği basın toplantısında, Adanın birleşmesi için yürütülen görüşmelerin Kıbrıs’ın güvenlik durumu konusunda radikal bir değişim yaratması gerektiğini söyledi. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Türkiye’nin Ada’da bulunan yaklaşık 30 bin askerini çekmesinin Kıbrıs’ta yapılacak bir barışın kesin koşulu olduğunu söyledi.

Anastasiadis, Türk ordusunun çekilmesi konusunda anlaşılması gerektiğini savundu. Çözüm yolunda hala umut taşıdığını belirten Anastasiadis, Kıbrıs görüşmelerinde gerçek bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.

AFP haber ajansı, Yunanistan’ın Türkiye’nin Kıbrıs’taki askeri işgali bitene kadar Kıbrıs sorunu çözülemeyeceği görüşünde olduğunu bildirdi

Harita krizi

Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Birleşmiş Milletler kasasına kilitlenen iki haritadan Rum tarafının sunduğu haritanın kabul edilemez olduğunu söyledi. Rum tarafının sunduğu haritadaki 28.2 oranı ile ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine mektupla itiraz ettiklerini belirtti.

Gutarres: “Oscar ödülü Türk ve Rum lidere verilirdi”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile birlikte düzenlediği basın toplantısında iki lideri Kıbrıs’ta çözüme ulaşmak için yaptıkları üstün çalışmalar nedeniyle kutladı.

Guterres, “Kıbrıs konusu bir sinema yarışması olsaydı sağımda ve solumda liderler bu ödülü kazanırdı, Birleşmiş Milletler de yardımcı oyuncu kategorisinde Oscar alırdı” dedi. Kıbrıs toplantılarında pek çok önerinin dile getirildiğini hızlı bir çözüm yerine kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaç edindiklerini vurguladı. Açılış oturumları aşırı derece yapıcı geçtiğini belirten Gutarres, gerekli enstrümanların konusunda mutabık kalındığını belirtti.

‘Yapılacak daha çok şey var’

Genel Sekreter Gutarres, “Bundan sonra yapılacak çok şey var. Hemen hızlı çözüm ve mucize beklenemez. Biz burada sağlam bir çözüm için çabalıyoruz. Bu amaca gereken şekilde ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler olarak bizim buradaki rolümüz gereği taraflara destek veriyoruz. Her iki tarafın mutabakatıyla sağlanacak bir çözümün peşindeyiz. Birleşmiş Milletler etkili ve güçlü bir şekilde burada elde edilebilecek başarılı süreci her şekilde destekliyor. Sabırlı olmak lazım, hızlı bir çözümün peşinde değiliz. Ciddi şekilde çözüme dönük çalışmaları gerçekleştiriyoruz” dedi.

Cenevre’de temaslarını tamamlayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gutarres’in bugün New York’a dönmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletlerden Kıbrıs konusundaki gelişmelerle ilgili resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

Erdoğan: “Türk askerinin tamamen çekilmesi söz konusu olamaz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Cuma namazı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan’ın hala farklı beklentiler içerisinde olduğunu, Türkiye’nin Kıbrıs’taki askerlerini tamamen çekmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Erdoğan, “Mesela güvenlik. Türkiye’nin olmadığı garantörlüğü beklemeyin dedik. Güvenlikte de, biz daha önce belirlendiği gibi Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’de eşit oranda asker bulunduracağız. Daha önce konuşmuştuk. Hala açık Maraş kapalı Maraş, Erenköy var. Eğer Maraş’ı tamamen halkın istifadesine sunmak istiyorsanız bizim teklifimiz var. Nedir? Erenköy ile Güzelyurt arası birleştirilerek Kuzey Kıbrıs’a bırakılır, diğer bölge de Güney Kıbrıs’a bırakılır. Ama bunun dışında yok Karpaz bize bırakılsın, yok orası bize bırakılsın, böyle bir şey olamaz dedik. Bunu temsilci arkadaşlarımız orada itiraf ettiler. Annan planında şöyleydi böyle idi. Şimdi artık Annan planının bir geçerliliği yok. Şimdi yeni bir müzakere süreci var. Bire dört, yani bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi başkanlık yapacak, dört dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başkanlık yapacak, böyle bir şey de olamaz. Bunu daha önce de konuşmuştuk; bire iki, bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi liderliği alacak, iki dönem Güney Kıbrıs Rum yönetimi alacak. Bunun dışında bizden kimse bir şey beklemesin dedik, bunu yetkililerine söyledik. Adil olan budur. Yani biz orada adil, kapsayıcı bir barış istiyorsak ölçüsü budur” diye konuştu.

Voa