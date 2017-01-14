Kıbrıs’ta çözüm halinde Avrupa Komisyonu’nun 3,1 milyar avro tahsis edeceği açıklandı Reviewed by Momizat on Oca 14 . Kıbrıs Haber Ajansı’nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Cenevre’de Kıbrıs konferansında, Kıbrıs Kıbrıs Haber Ajansı’nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Cenevre’de Kıbrıs konferansında, Kıbrıs Rating: 0