Kıbrıs’ta çözüm halinde Avrupa Komisyonu’nun 3,1 milyar avro tahsis edeceği açıklandı
Kıbrıs Haber Ajansı’nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Cenevre’de Kıbrıs konferansında, Kıbrıs’ta çözüm halinde Avrupa Komisyonu’nun 3,1 milyar avro tahsis edeceğini açıkladı.
Juncker 12 Ocak’taki konferansa, paranın Çok Yıllı Mali Çerçeve’den geleceğini bildirdi.
Kıbrıs konferansı 12 Ocak’ta 2017 Cenevre’de yapıldı. Konferans BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in himayesinde yer aldı. Konferansa , Ekselansları Nikos Anastasiades, Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve garantör güçlerin – Yunanistan, Türkiye, Britanya – temsilcilerinin katılımıyla, Palais Des Nations’daki “Council Chamber” salonunda gerçekleşti. AB ise konferansa ilgili/gözlemci taraf olarak katıldı.