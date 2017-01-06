Kıbrıslıların Sesi Cenevre müzakerelerine destek verdi ve liderlere gerekli adımları atmaları çağrısı yaptı

Barış ve Yakınlaşma için çalışan iki toplumlu Kıbrıslıların Sesi Düşünce Topluluğu Kıbrıslıların Sesi, Ocak 2017’de Cenevre’de bir araya gelecek olan iki lidere tam destek verdiğini belirtti ve liderlere, Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşmak için tüm gerekli adımları atmaları yönünde çağrıda bulundu.

Barış sürecinin çeşitli parametrelerini inceleyen ve sürdürülebilir bir Federal Devlet’in karşılaşacağı sorunları göz önüne alarak bazı sonuçlara varan Kıbrıslıların Sesi, Lefkoşa`da düzenledikleri basın toplantısında, Nicos Anastasiades ve Mustafa Akıncı`nın tüm Kıbrıslıların çıkarlarını ve aynı zamanda da jeopolitik dengeleri koruyacak gerçekçi bir uzlaşmaya ulaşmak yönünde çok çalışmaları ve sorumlu bir liderlik örneği sergileyerek toplumlarını birleşmeye hazırlamaları gerektirdiğini belirttiler.

İki liderin, her iki tarafın da çıkar sağlayacağı ‘kazan-kazan’ çözüm antlaşmasının pozitif yanlarını ortaya koyan ve çözüm yanlısı yurttaşların referandumdan güçlü bir çoğunluk elde etmesini sağlayacak cesur bir kampanyaya öncülük etmeleri gerektiğini vurgulayan Düşünce Topluluğu, yeni yasal yapının uygulamaya konulması sırasında çeşitli zorluklar ortaya çıkacağına dikkati çekti, bu sorunların çözüm planında yer alacak maddeler ve AB normları, kurumları ve enstrümanları aracılığı ile çözümlenmesi gerektiğini kaydetti.

Jeopolitik buhrana sahip bu kavşaktaki önemli unsurun çözümü ertelemeyip mevcut fırsatı değerlendirmek olduğuna işaret eden Kıbrıslıların Sesi, Birleşik Krallık, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki mevcut Garanti Antlaşması`nın sadece yönetim sisteminin istikrarı yönünde üçüncü Devletler’in çıkarlarıyla ilgili olduğunu ve halkın güvenliğini sağlamadığını, bunun açıkça ortaya konulması gerektiğini, böylelikle Federal Kıbrıs yurttaşlarının AB müktesabatının geçerli olacağını ve güvenliğin AB norm ve yasaları çerçevesinde sosyal kenetlenme yaratılarak sağlanacağı yeni durum üzerinde tartışmaya başlayabileceğini ifade etti.