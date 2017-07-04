Kıbrıslı Türkler ileri Rumlar geri

Crans Montana’da beşli masada güvenlik ve garantiler, liderlerin başbaşa görüşmesinde ise diğer beş başlıktaki yakınlaşma belgeleri BM’ye sunuldu. Öneriler arasındaki uçurum, müzakere şansını zorlaştırıyor. Garanti önerileri ile ilgili tek açıklama Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan

ÇAVUŞOĞLU BEĞENMEDİ: Önerilerle ilgili taraflar arasında büyük bir gizlilik sürerken, müzakerelere ilişkin tek açıklamayı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Çavuşoğlu, “Biz önerilerimizde bir adım ileri giderken, Rumlar bir adım geri gitti. Bunları değerlendireceğiz” dedi

RUM SÖZCÜ REDDETTİ: Rum Sözcü Nikos Hristodulidis ise, bu açıklamayı reddederek, Rum basınına kısa bir açıklama yaptı ve “Herkes önerileri açıklansın. Sayın Çavuşoğlu da açıklasın. Belli ki zor bir durumda. Açıklamaları gerçeği yansıtmıyor” ifadesini kullandı

GARANTİLERDE UÇURUM: Garantilerle ilgili öneriler arasında ciddi bir uçurum var. Rum- Yunan delegasyonu sıfır asker- sıfır garanti noktasında ısrar ediyor ve çözümle birlikte kısa sürede askersizleştirmenin sağlanmasını istiyor. Bu öneri, Türk delegasyonunda “kabul edilemez” olarak değerlendirildi

BM ÖNERİLERİ ALDI: BM Genel Sekreteri Guterres’in çizdiği çerçeve içerisinde, taraflar ihtilaflı konulardaki önerilerini paket halinde sundu. Taraflar, sundukları pakette, pazarlığı yukarıdan açtı. BM ise, müzakereyi sekteye uğratmayacak şekilde önerileri yakınlaştırmak istiyor. Eide, bu nedenle taraflarla sık sık bir araya geliyor

Crans Montana’da devam eden Kıbrıs Konferansı, tarafların üzerinde uzlaşılamayan konularda sunduğu paket öneriler BM’nin elinde. Önerilerle ilgili taraflar arasında büyük bir gizlilik sürerken, müzakerelere ilişkin tek açıklamayı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Çavuşoğlu, “Biz önerilerimizde bir adım ileri giderken, Rumlar bir adım geri gitti. Bunları değerlendireceğiz” dedi. Çavuşoğlu bu açıklamayı, Konferans Merkezi girişinde eylem yapan Unite Cyprus Now ekibince yaptı.

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis ise, bu açıklamayı reddederek, Rum basınına kısa bir açıklama yaptı ve “Herkes önerileri açıklansın. Sayın Çavuşoğlu da açıklasın” dedi.

BM bir taraftan bu önerileri harmanlarken, diğer taraftan da taraflar öneriler üzerinde müzakereye başladı.

Paket üzerinde müzakereler dün akşam saatlerinde başladı ve hem beş başlığın görüşüldüğü ikinci masada hem de garantilerin görüşüldüğü birinci masada garantörlerin de katılımı ile ele alındı.

Öneriler birbirinden çok uzak

Havadis’in güvenilir kaynaklardan derlediği bilgilere göre, tarafların başlangıç pozisyonları birbirinden oldukça uzak. Ancak bu, müzakere tekniği açısından normal karşılandı.

Önerileri alan BM, tarafları masada tutmak için, yoğun çaba harcıyor. Genel Sekreter Guterres’in, ihtilaflı konularla ilgili bir çerçeve çizdiği ve tarafların da bu çerçeve içerisinde, uzlaşıya en yakın öneriyi sunmasını istediği belirtiliyor,

Paket anlayışı ile ilerleyecek yöntem nedeniyle, önerilerle ilgili pazarlıkların bugün en üst seviyede devam etmesi bekleniyor.

Kritik hususlarda paket öneri

Taraflar, BM’nin kendi içerisinde yapmış olduğu çalışmayla ortaya çıkan ihtilaflı konularda paket olarak önerilerini sundu. Öneriler arasında başlangıç pozisyonları nedeniyle ciddi farklılıklar bulunuyor.

BM’nin açıkta kalan konularla ilgili hassasiyetle hazırladığı 12- 15 başlığa yönelik Türk- Rum önerileri masaya geldi.

BM Genel Sekreteri Guterres’in taraflara verdiği ve öneri yapmalarını istediği başlıklar, çözüm için çerçeveyi oluşturacak başlıklar.

Buna göre, Guterres, bugüne kadar müzakere masasında yer alan önerileri de inceleyerek, net hususlar ortaya çıkardı.

BM, önerilerini paket halinde sunmalarını istediği taraflardan aynı zamanda bu başlıklara ilişkin ne yapacaklarını net bir biçimde yazılı olarak bildirmelerini istedi.

BM kesin bir çerçeve içerisinde ve net öneriler yapmasını istediği tarafların önerilerini incelemeye aldı.

Karar alma odaklı öneri talep eden BM, önerileri BM Genel Sekreteri Guterres’in önerdiği formata göre notluyor. Bu notlama sürecinin dün akşam sabaha kadar devam edebileceği ve hedefin önerileri BM Genel Sekreteri Guterres’in öngördüğü çerçeve içine çekmek olduğu kaydediliyor.

BM’nin “notlama’ adını verdiği yöntem ile tarafların ortaya koydukları önerilerle ilgili karnelerini çıkaracağı ifade ediliyor. Karneler tarafların çözüm yolundaki samimiyetini de test anlamı taşıyor.

Kocias ve Anastasiadis “garantör” istemiyor

Türkiye ve Kıbrıs Türk delegasyonunun en hassas olduğu noktalardan biri durumundaki garantiler noktasında, katı Rum- Yunan tutumu devam ediyor.

Tarafların garantiler ve diğer beş başlıktaki yakınlaşma belgeleri dün sabah yapılan kısa toplantılarda sunuldu. Ancak, sunulan önerilerin birbirinden uzaklığı BM ekibinin çalışmalarını sekteye uğrattı.

Özellikle garantiler konusunda yapılan öneriler arasında ciddi bir uçurum olduğu ve kabul edilebilir bir noktada olmadığı öğrenildi.

Çavuşoğlu Guterres’i aradı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önerilerin sunulmasının ardından yapılan değerlendirme toplantısı sonrası telefon diplomasisi yaptı.

Çavuşoğlu, hem İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, hem de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i arayarak görüş alış- verişinde bulundu.

Mesai uzun sürdü

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Konferansı’ndaki dünkü toplantıların tamamlanmasının ardından, Crans Montana’daki Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekili Armağan Candan, TDP Milletvekili Zeki Çeler, Bakanlık Müsteşarı Kudret Akay ve UBP Parti Temsilcisi Oğuzhan Hasipoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Montana’da devam eden Kıbrıs Konferansı’nın altıncı gününde de yaptığı bilgilendirme toplantısında, Kıbrıs Konferansı’nın dünkü çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Akıncı ve ekibi aynı zamanda değerlendirmeleri alarak görüş alış verişinde bulundu. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Havadis